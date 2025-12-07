Be Group đặt mục tiêu IPO vào năm 2028

Be Group hiện đang lên kế hoạch thực hiện đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào đầu năm 2028, theo Bloomberg...

Ra đời từ năm 2018, bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi dịch vụ gọi xe, những năm qua, Be Group đã liên tục mở rộng hệ sinh thái từ giao hàng, giao đồ ăn, đến bảo hiểm và dịch vụ tài chính. Gần đây, công ty này tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực dịch vụ gia đình thông qua một ứng dụng cung cấp người giúp việc cho các khu dân cư.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Be Group hiện đang lên kế hoạch thực hiện đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào đầu năm 2028. Nếu IPO thành công theo kế hoạch, Be sẽ có nguồn vốn lớn để mở rộng hoạt động, chi tiêu khuyến mãi, tuyển thêm tài xế, để nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng hoạt động.

Kế hoạch IPO của Be được đánh giá là đang góp phần làm nóng thêm làn sóng IPO tại Việt Nam, vốn được dự báo sẽ tiếp tục sôi động trong những năm tới.

Dragon Capital, quỹ quản lý tài sản lớn nhất Việt Nam, ước tính giai đoạn 2026–2028, Việt Nam có thể thu hút hơn 40 tỷ USD từ các đợt IPO, trong bối cảnh thị trường chứng khoán và nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng mạnh. Con số này vượt xa mức 1,6 tỷ USD huy động từ IPO trong năm nay.

Theo bà Vũ Hoàng Yến, Tổng giám đốc Be Group, Be đang đàm phán với các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và một số khu vực khác, với khả năng công bố đối tác chiến lược ngay trong năm 2026. Năm ngoái, công ty huy động được 30 triệu USD (khoảng 739.5 tỷ đồng) từ Công ty Chứng khoán VPBank, và trước đó, vào năm 2022, Be đã nhận khoản vay ít nhất 60 triệu USD từ Deutsche Bank AG.

Chuyên gia Nathan Naidu của Bloomberg Intelligence nhận định, nếu IPO thành công, Be có thể gia tăng đáng kể tiềm lực tài chính để “mở một vòng cạnh tranh khuyến mãi mới tại Việt Nam”, tạo áp lực lớn lên các đối thủ trong mảng gọi xe.

Hiện tại, dịch vụ gọi xe chỉ chiếm khoảng một nửa tổng hoạt động của Be Group. Tuy nhiên, công ty đặt mục tiêu tuyển thêm ít nhất 100.000 tài xế vào năm 2026, nâng quy mô đội ngũ lên khoảng 600.000 người. Đồng thời, Be cũng dự định mở rộng dịch vụ Bebike ra ngoài thị trường Hà Nội và TP.HCM từ năm sau.

Theo thống kê của Mordor Intelligence, trong quý 1 năm nay, GSM dẫn đầu thị trường gọi xe với 40% thị phần; Grab đứng thứ hai với 32%, và Be Group chiếm khoảng 6%. Một khảo sát khác của Rakuten Insight cho thấy Grab đang dẫn đầu với 55% thị phần, theo sau là GSM 35% và Be 9%. Dù số liệu khác nhau tùy nguồn, bức tranh chung cho thấy thị trường đang có sự cạnh tranh quyết liệt.

Số liệu quý 3 của Sensor Tower cho thấy lượng người dùng hoạt động trung bình hàng tháng của GSM tăng tới 90% so với cùng kỳ, đạt 13,1 triệu người. Grab và Be cũng ghi nhận mức tăng, lần lượt 10% (19,7 triệu người) và 5% (5,8 triệu người).

Theo dự báo của Mordor Intelligence, quy mô thị trường gọi xe Việt Nam có thể đạt 1,05 tỷ USD vào năm 2025 và tăng lên 2,56 tỷ USD vào năm 2030 – một dư địa đủ rộng để các “tay chơi” tiếp tục cuộc đua.

Be Group đặt mục tiêu đạt tổng giá trị giao dịch (GMV) 1 tỷ USD trong vài năm tới, song song với chiến lược đa dạng hóa dịch vụ. Công ty kỳ vọng doanh thu năm nay tăng hơn 30% và duy trì mức tăng trưởng 30–40% vào năm 2026.

Dù hiện Be chỉ nắm thị phần nhỏ trong mảng gọi xe so với Xanh SM hay Grab, nhưng triển vọng IPO của hãng vẫn được đánh giá khả quan. Lý do nằm ở hệ sinh thái ngày càng mở rộng: từ giao hàng, tạp hóa, tài chính, bảo hiểm đến cả dịch vụ gia đình. Việc không “đặt cược” toàn bộ vào vận tải giúp Be đa dạng hóa nguồn thu, đây là yếu tố khiến nhà đầu tư vẫn nhìn thấy biên độ tăng trưởng dài hạn.

Với “siêu ứng dụng” tích hợp nhiều dịch vụ vận tải, tài chính, giao hàng, tiện ích gia đình, công ty này có thể tận dụng mạng lưới sẵn có để tạo lợi thế khác biệt so với các ứng dụng chỉ tập trung vào gọi xe.

Bên cạnh đó, thị trường vẫn rất rộng và còn nhiều dư địa tăng trưởng: Với dự báo thị trường gọi xe Việt Nam đạt ~2,5 tỷ USD vào 2030, cả ba hãng Xanh SM, Grab và Be đều có “miếng bánh” đủ lớn để chia sẻ. Be nếu chọn đúng chiến lược, vẫn có cơ hội lớn.