Thứ Hai, 27/10/2025

Doanh nghiệp

Bệ phóng cho doanh nghiệp Việt vươn tầm quốc tế

Hồng Quang

26/10/2025, 18:00

Với 36 dự án xuất sắc nhất được chọn từ 220 ý tưởng và dự án trên khắp cả nước, cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 năm 2025 không chỉ là nơi tranh tài mà còn là bệ phóng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp vươn ra thị trường quốc tế…

Các doanh nghiệp bước vào vòng Chung kết Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 – 2025 diễn ra trong hai ngày 26–27/10 tại Dinh Thống nhất, TP. Hồ Chí Minh.
Theo đó, 36 dự án xuất sắc sẽ tranh tài ở vòng chung kết Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 năm 2025 diễn ra trong hai ngày 26–27/10 tại TP. Hồ Chí Minh.

Sự kiện năm nay đánh dấu hành trình 13 năm của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao trong việc kiến tạo thế hệ doanh nông mới, gắn liền với tài nguyên bản địa.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp công nghệ hiện đại với các giá trị truyền thống, tạo nên một hệ sinh thái doanh nghiệp Việt sống động và khỏe mạnh.

Bà cũng chia sẻ về những đề xuất của Hội trong chương trình Go Global, đặc biệt là hình thức xuất khẩu nhỏ đầy tính khả thi, đã nhận được sự quan tâm từ lãnh đạo Bộ Công Thương.

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của nhiều đối tác chiến lược như: Công ty Cổ phần Vinamit và Tập đoàn Trung Nguyên Legend, cùng các doanh nghiệp khác như Công ty Cổ phần Cơ điện Tân Hoàn Cầu, Công ty Cỏ May, và Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp Trung Nguyên.

Cơ cấu giải thưởng với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và các gói hỗ trợ truyền thông, đào tạo, kết nối thị trường, hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội cho các dự án khởi nghiệp.

Đặc biệt, cuộc thi còn có hạng mục “Sáng kiến xanh – Kinh tế xanh” và giải thưởng “Chân trời – Nông nghiệp mới”, nhằm khuyến khích các dự án hướng tới phát triển bền vững và mở rộng thị trường xuất khẩu. Đây là những bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế xanh và bền vững tại Việt Nam.

Khởi nghiệp Xanh 2025 không chỉ là một cuộc thi mà còn là một hành trình đầy cảm hứng, nơi các doanh nghiệp trẻ có thể học hỏi, kết nối và phát triển. Với sự hỗ trợ từ các đối tác và cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế, các dự án khởi nghiệp có tiềm năng lớn để phát triển, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Từ khóa:

doanh nghiệp Việt hệ sinh thái doanh nghiệp Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam khởi nghiệp xanh kinh tế bền vững sáng kiến xanh TP. Hồ Chí Minh

