Bên trong “trại huấn luyện robot” khổng lồ của Trung Quốc

Tại các trung tâm huấn luyện, robot được thử nghiệm trong hàng loạt kịch bản mô phỏng, giúp rút ngắn thời gian phát triển thế hệ mới…

Trung Quốc đang tăng tốc trong cuộc đua chế tạo robot hình người, với tham vọng vượt qua Mỹ. Chiến lược mới nhất mà nước này là mở những “trại huấn luyện” dành riêng cho robot, theo South Morning China.

Tại nhiều thành phố, các trung tâm huấn luyện quy mô lớn liên tiếp được xây dựng. Ở đây, robot được đưa vào nhiều tình huống thực tế để kiểm tra khả năng vận hành, đồng thời tạo ra kho dữ liệu khổng lồ phục vụ việc nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện sản phẩm.

Cơ sở lớn nhất đặt tại quận Thạch Cảnh Sơn (Bắc Kinh) có diện tích hơn 10.000 m2. Theo chính quyền địa phương, nơi đây sẽ tạo ra trên 6 triệu điểm dữ liệu mỗi năm.

Trong lĩnh vực robot hình người – một ngành công nghiệp còn non trẻ – Trung Quốc và Mỹ đang là hai đối thủ dẫn đầu. Mục tiêu chung là chế tạo những robot có hình dáng và khả năng hoạt động giống con người, đủ sức thay thế lao động trong nhiều môi trường, từ nhà máy sản xuất đến viện dưỡng lão.

Các trung tâm huấn luyện được xây dựng nhằm giải quyết “bài toán thiếu dữ liệu” - yếu tố đang kìm hãm sự phát triển của robot của Trung Quốc Riêng cơ sở tại Bắc Kinh đã thiết kế 16 kịch bản huấn luyện, mô phỏng từ dây chuyền sản xuất, cửa hàng bán lẻ, trung tâm chăm sóc người già cho đến căn hộ thông minh.

Trước đây, doanh nghiệp phải tự thu thập dữ liệu rời rạc, chất lượng thiếu đồng nhất. Nay, các cơ sở tập trung sẽ tạo ra nguồn dữ liệu quy mô lớn, chuẩn hóa, đồng đều, vừa chất lượng cao vừa tiết kiệm chi phí.

Đây là một phần trong nỗ lực tổng thể của Trung Quốc nhằm xây dựng ngành công nghiệp robot hình người hàng đầu thế giới, cạnh tranh trực diện với những cái tên từ Mỹ như Optimus của Tesla.

Hồi tháng 3, Trung Quốc lần đầu xác định “trí tuệ thể hiện” – tức trí tuệ nhân tạo tích hợp trong máy móc vật lý như robot – là ngành mũi nhọn trong tương lai.

Để phô diễn thành tựu, Trung Quốc đã liên tục tổ chức các sự kiện tầm cỡ: robot chạy bán marathon, thi đấu kickboxing, thậm chí tham gia biểu diễn trong chương trình Gala Mừng Xuân nổi tiếng.

Cuối tháng 8, Trung Quốc ban hành kế hoạch thúc đẩy triển khai thiết bị AI trong nhiều lĩnh vực kinh tế, đặt mục tiêu nâng tỷ lệ ứng dụng lên hơn 90% vào năm 2030. Văn bản này cũng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo nguồn dữ liệu chất lượng cao và xây dựng mạng lưới trung tâm thử nghiệm quốc gia cho ứng dụng AI.

Hưởng ứng chủ trương này, nhiều địa phương tại Trung Quốc đã gấp rút khởi công cơ sở huấn luyện robot riêng.

Đáng chú ý, tại Hội nghị Robot Thế giới tổ chức tháng 8, Bắc Kinh đã ra mắt cửa hàng dịch vụ đầu tiên trên thế giới dành riêng cho robot hình người.

Theo báo cáo của Morgan Stanley, thị trường robot Trung Quốc dự kiến sẽ tăng từ 47 tỷ USD năm 2024 lên khoảng 108 tỷ USD vào năm 2028, củng cố vị trí số một của quốc gia này trong lĩnh vực robot.