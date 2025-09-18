Nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực AI, điện toán đám mây

Đại diện nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc đã chia sẻ kế hoạch đầu tư và mong muốn cùng Việt Nam phát triển các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, kinh tế số và năng lượng tái tạo...

Ngày 17/9, tại Nam Ninh (Trung Quốc), trong khuôn khổ CAEXPO và CABIS lần thứ 22, đã diễn ra Hội nghị Đối thoại Bàn tròn giữa Chính phủ Việt Nam và các CEO Trung Quốc với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thúc đẩy hợp tác cùng thắng”, quy tụ lãnh đạo cấp cao và hàng trăm doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định, Đảng và Chính phủ Việt Nam coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực đột phá, giúp Việt Nam "bắt kịp, tiến cùng, bứt phá và vượt lên".

Theo đó, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách lớn như Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và Luật Công nghiệp Công nghệ số, là những nền tảng pháp lý quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam cam kết duy trì môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc, phù hợp với yêu cầu hội nhập và thông lệ quốc tế.

Về phía Trung Quốc, ông Nhậm Hồng Bân, Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc và ông Vi Thao, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cùng nhấn mạnh về tầm quan trọng của hợp tác kinh tế số, kết nối hạ tầng và giao lưu nhân dân.

Đại diện các tập đoàn lớn của Trung Quốc cũng chia sẻ kế hoạch đầu tư và mong muốn cùng Việt Nam phát triển các lĩnh vực năng lượng tái tạo, đường sắt, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và kinh tế số.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương đánh giá cao sáng kiến của Trung Quốc tổ chức Hội nghị với chủ đề về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và sự tham gia, chia sẻ tích cực, cởi mở của các doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng nhấn mạnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển quan trọng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của Trung Quốc, ASEAN và Việt Nam.

Năm 2024, ASEAN đã trở thành điểm đến hàng đầu của dòng vốn đầu tư mạo hiểm trong các lĩnh vực công nghệ số, thương mại điện tử, fintech và logistics thông minh; trong khi Trung Quốc nổi bật với hơn 400 doanh nghiệp "kỳ lân".

Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, ngoài đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Trung Quốc và ASEAN còn nhiều dư địa hợp tác sâu rộng trong khoa học công nghệ.

Trung Quốc và ASEAN hoàn toàn có tiềm năng thúc đẩy sâu hơn hoạt động hợp tác về khoa học công nghệ giữa các quốc gia và giữa các doanh nghiệp đặc biệt là trong các lĩnh vực hết sức có tiềm năng hợp tác như năng lượng, hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin và công nghệ số.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc và ASEAN; phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc và các nước ASEAN để tạo điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, hạ tầng, nhân lực trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm biến các sáng kiến hợp tác thành hiện thực.

Việt Nam mong muốn trở thành cầu nối tin cậy, kết nối tri thức, thị trường và chuỗi cung ứng giữa ASEAN và Trung Quốc.