Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng máy tính và linh kiện nhiều nhất từ Trung Quốc
Bạch Dương
20/09/2025, 14:24
Nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 8 đạt 14,13 tỷ USD, tăng 2,1%. Nhóm hàng này hiện chiếm gần 36% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước trong 8 tháng qua...
Theo Cục Hải quan, tháng 8/2025, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt tổng trị giá 83,06 tỷ USD, tăng nhẹ 0,9% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 43,39 tỷ USD (tăng 2,6%) còn nhập khẩu đạt 39,67 tỷ USD (giảm 0,8%). Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu lên tới 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong bức tranh chung, nhóm hàng chủ lực máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục đóng vai trò trụ cột. chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch
Trong tháng 8, xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 10,15 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch nhóm hàng trong 8 tháng đầu năm lên tới 66,87 tỷ USD.
Con số này chiếm 22% tổng trị giá xuất khẩu cả nước, tăng tới 43,1% (tương ứng 20,15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, thị trường Hoa Kỳ tiếp tục là điểm đến lớn nhất của hàng điện tử Việt Nam, với kim ngạch đạt 26,10 tỷ USD, tăng mạnh 67,7% (tăng thêm 10,54 tỷ USD).
Trung Quốc cũng là đối tác quan trọng với 11,02 tỷ USD, tăng 38,6%. Ngoài ra, các thị trường lớn khác như Hồng Kông (6,88 tỷ USD, tăng 28,9%) và EU (6,55 tỷ USD, tăng 8,3%) cũng ghi nhận sự tăng trưởng ổn định.
Ở chiều nhập khẩu, nhóm hàng này càng thể hiện vai trò trung tâm của chuỗi cung ứng. Trong tháng 8/2025, nhập khẩu đạt 14,13 tỷ USD, tăng 2,1%, tương ứng tăng 289 triệu USD so với tháng trước, nâng tổng trị giá 8 tháng lên tới 95,95 tỷ USD, tăng 38,2% (tương ứng 26,53 tỷ USD) so với cùng kỳ.
Nhóm hàng này hiện chiếm gần 32% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước trong 8 tháng qua. So với cùng kỳ năm 2023 (đạt 54,3 tỷ USD) nhập khẩu nhóm hàng này trong 8 tháng cao hơn đến 1,7 lần.
Trung Quốc là thị trường cung cấp lớn nhất với 33,48 tỷ USD, tăng 47,5%. Các nguồn cung quan trọng khác gồm Hàn Quốc (24,09 tỷ USD, tăng 16,9%), Đài Loan (14,97 tỷ USD, tăng tới 72,9%) và Nhật Bản (5,39 tỷ USD, tăng 11,7%).
Với mức tăng trưởng này, chỉ trong vòng hai năm, nhập khẩu linh kiện điện tử đã tăng gần gấp rưỡi, phản ánh nhu cầu linh kiện đầu vào cho hoạt động sản xuất tại Việt Nam.
So với nhóm hàng điện tử, điện thoại và linh kiện ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn hơn. Tháng 8/2025, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 5,73 tỷ USD, tăng 2,9% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng đầu năm, kim ngạch đạt 38,19 tỷ USD, chỉ tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2024.
Thị trường Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 8,21 tỷ USD, song lại giảm 8,5% so với năm trước. Ngược lại, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 7,53 tỷ USD (tăng 2,9%), sang EU đạt 4,98 tỷ USD (tăng 4,8%) và sang Hàn Quốc đạt 2,7 tỷ USD (tăng 9,3%).
Điều này cho thấy sự phân hóa rõ rệt: xuất khẩu điện thoại sang các thị trường phương Tây tăng, trong khi thị trường Trung Quốc suy giảm.
Ở chiều nhập khẩu, điện thoại và linh kiện đạt 6,99 tỷ USD trong 8 tháng, tăng 18,8% (tương ứng 1,11 tỷ USD).
Nhóm hàng này chiếm khoảng 2,4% tổng trị giá nhập khẩu, thấp hơn nhiều so với nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.
Nếu đặt trong bức tranh chung của xuất nhập khẩu, hai nhóm hàng điện tử và điện thoại đang đóng vai trò quyết định:
Về xuất khẩu, chỉ riêng hai nhóm này đã mang về hơn 105 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2025, chiếm gần 35% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Về nhập khẩu, cũng đạt tổng cộng hơn 103 tỷ USD, chiếm trên 34% tổng kim ngạch nhập khẩu.
Kết quả 8 tháng/2025 cho thấy máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cùng điện thoại các loại và linh kiện tiếp tục là hai “đầu tàu” của xuất nhập khẩu Việt Nam.
