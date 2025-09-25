Bệnh viện tăng tốc triển khai bệnh án điện tử

Bệnh án điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược chuyển đổi số của ngành Y tế, nhằm tối ưu hóa công tác quản lý, cải thiện chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn thông tin trong y tế…
Theo chỉ đạo của Chính phủ, trong tháng 9/2025, các bệnh viện trên
toàn quốc phải hoàn thành triển khai bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu giữa
các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh với các bệnh viện thuộc Bộ Y tế. Đến nay, vẫn còn một số bệnh viện đang khẩn trương tiến
hành để kịp tiến độ đề ra.
Trước tình hình trên, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp xem
xét tiến độ và bàn giải pháp thúc đẩy chương trình bệnh án điện tử. Các đơn vị
thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ đã đề xuất các phương án khả thi để đôn đốc
các bệnh tuyến trung ương, Sở Y tế 34 tỉnh, thành phố sát sao chỉ đạo các bệnh
viện hoàn thành nhiệm vụ.
ĐEM LẠI LỢI ÍCH RÕ RỆT
Ghi nhận tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) thời gian
gần đây, hầu hết người dân khi đi khám chỉ cầm theo CCCD hoặc điện thoại thông
minh có cài ứng dụng VNeID. Bệnh nhân ngồi phòng khám, bác sĩ chỉ cần tra trên
hệ thống là có thể kiểm tra được lịch sử khám chữa bệnh, các thuốc đã kê cho
người bệnh trước đó, kết quả xét nghiệm máu, X-quang...
BSCKII Huỳnh Văn Bình, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh
viện Nhân dân Gia Định, cho hay bệnh viện đã bỏ hoàn toàn bệnh án giấy, áp dụng
100% hồ sơ điện tử trong khám chữa bệnh, quản lý y tế. Trước đây, trung bình mỗi
quý, chi phí in ấn bệnh án giấy bệnh viện tiêu tốn trên 2 tỉ đồng.
Chưa kể mỗi
năm bệnh viện có hơn 70.000 bệnh nhân nội trú, việc bỏ bệnh án giấy giúp tiết
kiệm chi phí hàng chục tỉ đồng. Hơn nữa, không còn duy trì kho lưu trữ chục tấn
giấy mỗi năm, điều này giúp giải phóng không gian, nhân lực lưu trữ bệnh án giấy.
Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, bệnh án điện tử chính thức
vận hành trên toàn bộ hoạt động của bệnh viện sau ba tháng thử nghiệm ở một số
khoa và hai tuần chạy toàn viện. Theo BSCK2 Khưu Minh Thái, Phó giám đốc bệnh
viện, giai đoạn đầu khó khăn nhất là khi y bác sĩ phải từ bỏ thói quen cũ.
Tuy
nhiên, khi hệ thống vận hành ổn định, lợi ích mang lại rất rõ rệt. Toàn bộ dữ
liệu từ hành chính, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đến điều trị đều được liên kết,
chấm dứt tình trạng bác sĩ phải ghi chép lặp lại.
Tại Hà Nội, một trong những đơn vị tiên phong thực hiện bệnh
án điện tử là Bệnh viện Đa khoa Thanh Oai. BSCKII Bạch Ngọc Hoàng, Giám đốc Bệnh
viện, cho biết Hội đồng chuyên môn đánh giá việc sử dụng hồ sơ lưu trữ bệnh án
điện tử thay cho hồ sơ bệnh án giấy, lưu trữ và truyền tải hình ảnh, lưu trữ
thông tin xét nghiệm… của bệnh viện có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.
Phần mềm
xét nghiệm (LIS), chẩn đoán hình ảnh (RIS-PACS) đảm bảo liên thông dữ liệu 2
chiều tốt, phòng máy chủ, hạ tầng tương đối rộng rãi, cán bộ y tế có chức năng
đều được cung cấp chữ kí số…
Tương tự, tại Bệnh viện Thanh Nhàn, chuyển đổi số không chỉ
giúp cải thiện chất lượng dịch vụ y tế mà còn đóng vai trò then chốt trong việc
nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm chi phí và giảm thời gian chờ đợi của bệnh
nhân.
Theo Thạc sĩ, bác sĩ Phan Minh Trung, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình,
bệnh viện đã áp dụng công nghệ vào chẩn đoán, điều trị phẫu thuật và theo dõi,
quản lý bệnh nhân sau phẫu thuật. Bệnh án điện tử giúp thuận lợi trong kết nối
dữ liệu từ chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và các thông tin khác.
“Các bác sĩ dễ dàng tra cứu dữ liệu bệnh nhân trong quá
trình chẩn đoán. Các hình ảnh chẩn đoán được lưu trữ trên hệ thống PACS, cho
phép bất kỳ bác sĩ nào trong khoa truy cập, xử lý và đánh giá tổn thương của
người bệnh một cách rõ ràng. Đặc biệt, nhờ ứng dụng kỹ thuật số, hình ảnh có thể
được xử lý 3D, tái tạo dưới sự hỗ trợ của phần mềm, bác sĩ đánh giá chính xác tổn
thương và xây dựng kế hoạch phẫu thuật chi tiết nhất”, bác sĩ Phan Minh Trung
cho biết.
CẦN SỰ QUYẾT TÂM VÀ LỘ TRÌNH RÕ RÀNG
Tại Phiên họp lần thứ tư của Ban chỉ đạo của Chính phủ về
phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06
diễn ra chiều 24/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết đến nay đã có 630
cơ sở y tế trong toàn quốc triển khai bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy.
84/125 bệnh viện công tuyến tỉnh hạng 1 đã triển khai (khoảng 70%). 140/399 bệnh viện tư nhân đã triển
khai bệnh án điện tử… "Kế hoạch triển khai bệnh án điện tử trên
toàn quốc trước ngày 30/9/2025 sẽ có độ trễ," Bộ trưởng Bộ Y tế nói.
Hiện tại, hầu hết các đơn vị đã hoặc chưa thể hoàn thành
chuyển đổi bệnh án điện tử đều ghi nhận một số khó khăn nhất định. Giám đốc một
bệnh viện trên địa bàn TP.HCM cho hay, bệnh viện ông quản lý dù đã rất nỗ lực
nhưng khó có thể kịp tiến độ đưa hồ sơ bệnh án điện tử vào vận hành đúng hạn
30/9/2025.
Thách thức lớn nhất là chi phí đầu tư quá cao trong khi nguồn lực
tài chính của bệnh viện còn hạn chế. Bên cạnh đó, nhân lực công nghệ thông tin
chưa đáp ứng, hạ tầng công nghệ thông tin thiếu và chưa đồng bộ, khiến việc triển
khai gặp nhiều trở ngại.
Ông Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam,
nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Y tế), nhận định đây là vấn đề
hoàn toàn mới, đòi hỏi thay đổi thói quen và cách làm việc truyền thống vốn đã
ăn sâu trong hệ thống bệnh viện. Bên cạnh đó, để số hóa hồ sơ bệnh án, các cơ sở
cần nguồn lực đầu tư lớn về tài chính, hạ tầng công nghệ thông tin, cũng như
nhân lực.
Theo đánh giá của Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam, với thực
trạng hiện nay, giải pháp để gỡ rối cho các đơn vị là Chính phủ cho phép gia hạn
thêm một năm để bao phủ hồ sơ bệnh án điện tử tới 100% bệnh viện trên cả nước.
“Nếu được tạo điều kiện về thời gian và nguồn lực, trong vòng 12 tháng tới các
bệnh viện hoàn toàn có thể hoàn thành. Khi đó, lãnh đạo các cơ sở có đủ thời
gian để lập kế hoạch, bố trí ngân sách, tổ chức đấu thầu và triển khai đồng bộ,”
ông Tường nói.
Tuy nhiên, ông cho rằng, điều kiện tiên quyết vẫn là quyết
tâm của lãnh đạo các bệnh viện. Thực tế cho thấy những đơn vị đã sớm quan tâm,
đầu tư từng bước trước đây nay đã dễ dàng về đích. Trong khi đó, bệnh viện bắt
đầu từ con số 0 sẽ rất khó khăn nếu thiếu quyết tâm và lộ trình rõ ràng.
Sáng 24/9, hệ thống mạng internet tại Bệnh viện Nhân dân Gia
Định (TP.HCM) gặp sự cố, khiến toàn bộ thủ tục phải chuyển sang làm thủ công. Khâu thanh toán cũng ùn ứ vì chỉ nhận được tiền mặt, không
thể chuyển khoản.
Đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết sự cố xảy ra do
quá trình nâng cấp hệ thống, đồng thời gửi
lời xin lỗi toàn thể bệnh nhân. Bệnh viện đã nhanh chóng huy động đội ngũ kỹ thuật phối hợp
các bộ phận liên quan để khắc phục. Đến 11h trưa cùng ngày, hệ thống cơ bản phục hồi,
hoạt động khám chữa bệnh trở lại bình thường.
Bước tiến mạnh mẽ của tim mạch can thiệp Việt Nam
19:02, 24/09/2025
Chiến lược “câu giờ” đem lại thành công cho ca bệnh hiếm
Những ca bệnh rất nặng từng phải chuyển ra nước ngoài thì nay có thể được điều trị hoàn toàn tại Việt Nam. Đây là minh chứng cho sự tiệm cận trình độ y học thế giới, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ điều trị hiện đại cho hàng triệu người dân…
Giảm gánh nặng bệnh RSV nhờ vaccine
RSV là virus hợp bào hô hấp với hai phân nhóm RSV-A và RSV-B, gây nhiễm trùng đường hô hấp trên và dưới như viêm tiểu phế quản, viêm phổi, đặc biệt nguy hiểm ở trẻ sơ sinh và người cao tuổi…
Đái tháo đường đã trở thành thách thức y tế công cộng lớn
Thông tin từ Bệnh viện Nội tiết trung ương, tỷ lệ mắc đái tháo đường type 2 ở người trẻ đang có xu hướng gia tăng. Tỷ lệ bệnh nhân trẻ tuổi mắc đái tháo đường chiếm khoảng 20 - 30% trong tổng số bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện…
Tiềm năng y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới
Tại nhiều cơ sở y tế hiện nay, việc điều trị và phục hồi chức năng cho bệnh nhân đã được triển khai theo hướng kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Điều này giúp rút ngắn thời gian hồi phục, hạn chế biến chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh…
Nguy hiểm khi điều trị tuyến giáp theo “lời đồn”
Qua các trường hợp ca bệnh nặng, các bác sĩ khuyến nghị bệnh nhân cần cân nhắc khi lựa chọn, tiếp cận phương pháp điều trị. Đặc biệt, nên tiến hành thăm khám, điều trị bệnh lý tuyến giáp tại các cơ sở chuyên khoa...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: