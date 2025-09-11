Bệnh viện Việt “mời” robot tiếp đón bệnh nhân

Chuyển đổi số trong bệnh viện không chỉ là ứng dụng công nghệ và thiết bị hiện đại vào việc khám chữa bệnh, mà còn bao gồm cả phần mềm quản lý thông minh, y bạ điện tử hay máy móc tự động trong quá trình vận hành...
Từ quầy tiếp nhận thông tin cho đến phòng xét nghiệm, từ việc
tiếp đón bệnh nhân đến nhà thuốc hay hệ thống lưu trữ hồ sơ y tế... tất cả đang
được số hóa và tự động hóa. Quá trình này biến mỗi lần đi bệnh viện của bệnh
nhân trở thành một trải nghiệm thuận tiện, nhanh gọn, đầy tính nhân văn.
Không chỉ giúp người bệnh bớt căng thẳng, tự động hóa còn
giúp giải bài toán nan giải của bệnh viện: quá tải, thủ tục rườm rà, nguy cơ
lây nhiễm, thiếu nhân lực… Thực tế cho thấy, nhiều bệnh viện tại TP.HCM
sau khi áp dụng các hệ thống phân luồng tự động và đặt lịch khám qua app đã giảm
đáng kể thời gian chờ khám cũng như tiết kiệm thời gian di chuyển của
nhân viên.
NHỮNG “NHÂN VIÊN Y TẾ” MỚI
Sáng ngày 10/9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) lần
đầu tiên thử nghiệm robot hướng dẫn cho bệnh nhân. Robot được bố
trí ngay khu vực cửa vào của bệnh viện, cạnh quầy tiếp đón với mục đích hỗ trợ
chỉ dẫn cho bệnh nhân tới khám bệnh, giảm tải cho nhân viên y tế.
Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Lê Minh Thống, Trưởng phòng Công
tác xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết đây là một bước tiến mới của bệnh
viện nhằm hưởng ứng tích cực chủ trương chuyển đổi số, từ đó đem đến những trải
nghiệm dịch vụ tốt hơn cho người dân khi đi khám bệnh.
Robot được cài đặt để tương tác với con người bằng giọng
nói, có thể đáp ứng được những yêu cầu như chỉ đường, dẫn bệnh nhân tới nơi cần
đến, cung cấp thông tin về giá cả, dịch vụ. Hiện robot này đang được bố trí ở
khu vực tầng trệt, nếu hiệu quả bệnh viện sẽ cân nhắc phương án mỗi tầng đặt một
robot, giúp bệnh nhân tiện lợi
hơn trong quá trình khám, chữa bệnh.
Ghi nhận sơ bộ, đa số người dân tới khám bệnh tỏ ra vô
cùng thích thú khi được robot dẫn đường. Một nam bệnh nhân đến khám tổng quát đã được robot trả lời các thông tin về dịch vụ cũng như dẫn đường
tới phòng khám. "Đây là lần đầu tiên tôi được
robot dẫn đi khám bệnh, trải nghiệm thực sự rất mới lạ và tiết kiệm được đáng kể
thời gian", anh Tô Lê Hải, 42 tuổi, chia sẻ.
Tương tự, gần đây, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) đã ra mắt robot
AI hướng dẫn thông minh, cũng hướng đến việc mang lại sự tiện lợi, chính xác, thân thiện cho người bệnh. Robot AI này có thể bắt tay,
chào hỏi, giao tiếp với người đối diện qua giọng nói giúp người hỏi trao đổi tự
nhiên, gần gũi.
Robot cũng có khả năng ghi nhớ, nhận dạng người bệnh và
khách hàng từ lần gặp đầu tiên. Cung cấp thông tin toàn diện, giải đáp mọi thắc
mắc về quy trình khám chữa bệnh có sử dụng bảo hiểm y tế... Quá trình sử dụng trong thực tế cho thấy, robot tương tác trực quan qua màn hình hiển thị,
trình chiếu các nội dung một cách nhanh chóng. Đặc biệt, robot này
có thể giao tiếp được các ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, Nhật và tiếng
Trung.
Là một bệnh nhân đã nhiều lần tới khám bệnh tại Khu Kỹ thuật
cao của Bệnh viện Nhân Dân 115, anh Lê Minh Hiếu (Bình Thạnh, TP.HCM) gần đây bất
ngờ khi được một “nhân viên y tế” mới toanh tiếp đón. Robot mang tên
Smart Friend (Người bạn thông minh) sau khi hỏi han thông tin đã dẫn đường
vào thang máy và đưa anh Hiếu đến phòng khám gặp bác sĩ.
Robot này là sản phẩm được các bác sĩ trẻ của Bệnh
viện Nhân dân 115 phối hợp Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chế tạo.
Robot vừa là một nhân viên chăm sóc khách hàng, đón tiếp, hướng dẫn bệnh nhân,
vừa là nhân viên bảo vệ, tuần tra bệnh viện, kiêm cả việc là một nhân viên y tế,
trợ giúp các bác sĩ trong các khâu siêu âm, X-quang, điện tim…
MỘT HỆ THỐNG Y TẾ HƯỚNG TỚI AN TOÀN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Trước đó, hồi tháng 11/2024, nhóm giảng viên, sinh viên trường
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã giới thiệu một robot dẫn đường, hỗ trợ thông
tin cho bệnh nhân trong bệnh viện tại hội thảo do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
tổ chức.
Trưởng nhóm nghiên cứu, TS. Đặng Xuân Ba, cho biết sản phẩm là kết quả
sự phối hợp ba bên là Trung tâm robot thông minh của Trường với vai trò nghiên
cứu, doanh nghiệp với vai trò gia công và bệnh viện là đơn vị sử dụng.
Robot có chức năng dẫn đường bệnh nhân tới các khoa, phòng cần
đến với công nghệ quét bản đồ thông qua cảm biến lidar. Robot sẽ tự xác định đường
đi, tránh các vật cản và phát thông báo nhường đường bằng âm thanh. Robot được
nhóm xây dựng mô hình AI với nguồn dữ liệu từ bệnh viện.
Thông tin về bác sĩ, khoa phòng, lịch khám... được cập nhật liên tục. Bệnh nhân
ra lệnh bằng giọng nói, robot trả lời bằng âm thanh.
Robot cũng có thể được ứng dụng để điểm danh nhân viên y tế
nhờ tính năng nhận diện khuôn mặt thông qua camera trên đầu. Phía sau lưng
robot được gắn thêm camera giúp người quản lý theo dõi hoạt động khu vực mong
muốn, trong những trường hợp cần thiết.
Theo nhóm nghiên cứu, robot có thể thiết
kế hoạt động thay nhân viên y tế trong môi trường lây nhiễm, dịch bệnh… hoặc ứng
dụng làm nhân viên phục vụ, người trò chuyện với người già...
Có thể thấy, việc áp dụng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ
vào hệ thống khám chữa bệnh của ngành y, đã góp phần giảm tải bệnh viện, hỗ trợ
nhân lực, là cứu cánh không nhỏ trong những ca chữa trị đặc biệt. Công nghệ còn
giúp “giải phóng” đội ngũ y, bác sĩ khỏi những công việc giấy tờ, để họ tập
trung vào điều quan trọng nhất: chăm sóc sức khỏe con người.
Tuy nhiên, chuyển đổi số không chỉ là việc bổ sung đầy đủ máy móc trong các bệnh viện mà còn là quá
trình chuyển đổi số đồng bộ cả hạ tầng, chuyển đổi tầm nhìn lấy người bệnh làm
trung tâm. Khi mọi mắt xích được kết nối, hành trình khám chữa bệnh trở nên nhẹ
nhàng, thân thiện và thú vị.
Tại Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á 2025 (HMA) tổ chức tại
TP.HCM sáng 10/9 vừa qua, GS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhìn nhận bệnh
viện giờ đây không chỉ là nơi điều trị bệnh tật, mà phải trở thành trung tâm đổi
mới, nơi hội tụ khoa học công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, đồng thời là
trụ cột của một hệ thống y tế hướng tới an toàn, công bằng và phát triển bền vững.
TS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y
tế), thông tin thêm Việt Nam hiện đang ở giai đoạn đầu xây dựng tiêu chuẩn và
quy định cho trí tuệ nhân tạo y tế. Nếu đi kịp tốc độ công nghệ, AI sẽ
không chỉ giúp giảm tải bệnh viện, tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao niềm tin của
người bệnh vào hệ thống chăm sóc sức khỏe.
Bác sỹ Việt điều trị thành công nhiều ca sỏi mật khó
11:20, 10/09/2025
Bệnh viện thông minh đang trở thành tiêu chuẩn mới
16:13, 22/04/2025
AI được các bệnh viện ứng dụng trong chẩn đoán hình ảnh
Bác sỹ Việt điều trị thành công nhiều ca sỏi mật khó
Bệnh nhân khi bị sỏi mật cần được thăm khám ở cơ sở uy tín, để sớm phát hiện bệnh. Hơn nữa, mỗi bệnh nhân có bệnh lý nền và cơ địa kèm theo khác nhau, cần lên phương án chi tiết, hợp lý, để kết quả điều trị được tốt nhất...
Chóng mặt chưa chắc là do rối loạn tiền đình
Triệu chứng này có thể liên quan đến bệnh lý mạch máu não, các rối loạn thần kinh hiếm gặp; rối loạn chuyển hóa... Vì vậy, khi có các dấu hiệu chóng mặt kéo dài, tê bì tay chân, yếu cơ, nhìn mờ…, người bệnh cần đi khám sớm để điều trị kịp thời...
Phát hiện xe khách chở hàng trăm kg thực phẩm không rõ nguồn gốc
Trưa 6/9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết vừa tiếp nhận từ Công an tỉnh Thanh Hóa vụ việc hơn 400 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu, được phát hiện trên tuyến đường Nghi Sơn – Bãi Trành.
Chọn đúng, dùng đúng kính áp tròng để bảo vệ đôi mắt
Loét giác mạc là một dạng tổn thương nghiêm trọng tại bề mặt mắt, có thể xảy ra do trầy xước, nhiễm trùng hoặc sử dụng kính áp tròng không đúng cách...
Kem chống nắng một lần nữa gây tranh cãi
Gordon Ramsay được biết đến là một trong số đầu bếp sở hữu nhiều ngôi sao Michelin nhất thế giới cùng hàng chục triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Điều gì đã khiến ông phải lên tiếng nhắc nhở mọi người thường xuyên bôi kem chống nắng?...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: