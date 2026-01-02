Hà Nội tiên phong ứng dụng công nghệ trong y tế

AI và công nghệ số không chỉ tối ưu hóa công tác quản lý mà còn trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong chẩn đoán, điều trị, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh lấy người bệnh làm trung tâm…

Trọng tâm của lộ trình chuyển đổi số ngành y tế Thủ đô là số hóa và tự động hóa toàn diện hoạt động quản trị, vận hành và khám chữa bệnh.

Hiện tại, các bệnh viện trên địa bàn đã triển khai văn phòng điện tử, giảm tối đa giấy tờ; nâng cao hiệu quả điều hành thông qua hệ thống quản lý văn bản.

Trong năm qua, các bệnh viện cũng đã hoàn thành hồ sơ bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; công bố triển khai bệnh án điện tử.

Bệnh án điện tử toàn diện được xác định là "trái tim số" của bệnh viện thông minh, thay thế hồ sơ giấy và tạo nền tảng cho phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ ra quyết định lâm sàng và từng bước chuyển đổi mô hình chăm sóc từ điều trị bệnh sang quản lý sức khỏe lâu dài. Trên cơ sở đó, các bệnh viện định hướng phát triển đồng bộ ba trụ cột: hành trình người bệnh thông minh, vận hành thông minh và lâm sàng thông minh.

Ngày 25/12, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã chính thức triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển y tế, gồm mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế khẩn cấp.

Vật phẩm sau đó được phê duyệt và đóng gói theo đúng quy định rồi đặt vào thiết bị UAV.

UAV có tốc độ hành trình lên tới 60 km/h, được trang bị camera giám sát hành trình theo thời gian thực; khoang chứa chuyên biệt bảo đảm các điều kiện bảo quản đối với mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế.

Việc ứng dụng thiết bị bay không người lái giúp rút ngắn đáng kể thời gian luân chuyển mẫu bệnh phẩm, hỗ trợ các cơ sở y tế nâng cao tính chủ động trong công tác chuyên môn.

Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai và Tập đoàn FPT đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện về chuyển đổi số và ứng dụng khoa học – công nghệ, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh, quản trị bệnh viện và phát triển nguồn nhân lực.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: Hiện nay chỉ với việc ứng dụng bệnh án điện tử, bệnh viện đã tiết kiệm được khoảng 100 tỷ đồng mỗi năm vì không phải in phim chụp và kết quả xét nghiệm.

"Ngành y tế đang đứng trước những yêu cầu mới: Nâng cao chất lượng và an toàn người bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh, giảm quá tải, chuẩn hóa quy trình, minh bạch – hiệu quả – liêm chính trong quản trị, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo và hội nhập quốc tế. Muốn vậy, chuyển đổi số không chỉ là “công cụ”, mà là phương thức vận hành mới của một bệnh viện hiện đại," PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Trước đó, AstraZeneca và Đại học Bách khoa Hà Nội đã ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo y tế tại Viện nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE). Là một phần của Mạng lưới A.Catalyst Network của AstraZeneca, Trung tâm sẽ tập trung vào việc đẩy nhanh ứng dụng AI trong y tế thông qua phòng nghiên cứu và AI chuyên phát triển các giải pháp vào thử nghiệm lâm sàng thế hệ mới, khoa học y sinh và nghiên cứu y tế.

Sinh viên trải nghiệm công nghệ số trong chăm sóc sức khỏe tại lễ ra mắt Viện nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE).

Nhiệm vụ toàn diện của trung tâm bao gồm: Trao đổi tri thức thông qua hợp tác quốc tế; cố vấn và đào tạo để phát triển năng lực cho sinh viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia y tế, công ty start-up và các nhà đổi mới sáng tạo; hỗ trợ thương mại hóa các ý tưởng, giải pháp đổi mới sáng tạo trong y tế; đổi mới số hóa để nâng cao cải thiện chăm sóc người bệnh, giám sát từ xa và phân tích dữ liệu.

Thực tế cho thấy trong bối cảnh già hóa dân số, chi phí điều trị gia tăng, thiếu hụt nhân lực và gánh nặng bệnh tật phức tạp, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu chiến lược bắt buộc. Mô hình bệnh viện thông minh, với nền tảng là dữ liệu, AI và Internet vạn vật, lấy người bệnh làm trung tâm, được xác định là hướng đi tất yếu để bảo đảm tính bền vững của hệ thống y tế.

Tại lễ tổng kết Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 31, tổ chức ngày 30/12 vừa qua, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh hội thi là minh chứng sinh động cho tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học, dám nghĩ - dám làm của tuổi trẻ ngành y tế Thủ đô. Trong đó, nhiều ý tưởng mới, sáng tạo, bắt nhịp mạnh mẽ với xu hướng công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong y tế.

Ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố, phát biểu tại lễ tổng kết.

Theo PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang, hội thi năm nay thu hút 133 kíp kỹ thuật, gần 400 y, bác sĩ, kỹ thuật viên trẻ đến từ 32 bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội. Các đề tài trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ ngoại khoa, nội khoa, sản - nhi, điều dưỡng đến chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, y học cổ truyền và công nghệ thông tin. Đáng chú ý, nhiều công trình đã mạnh dạn ứng dụng AI, dữ liệu lớn và các nền tảng số vào thực hành lâm sàng.

Ở nhóm giải nhất, có thể kể đến các công trình tiêu biểu như "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nội soi phế quản chẩn đoán ung thư phổi" (Bệnh viện Bạch Mai), "Cẩm nang kháng sinh số tích hợp AI ứng dụng trong thực hành lâm sàng" (Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn), hay "Giải pháp trực quan hóa và phân tích dữ liệu y tế thông minh" (Bệnh viện đa khoa Đức Giang). Những sáng kiến này góp phần hỗ trợ bác sĩ ra quyết định nhanh, chính xác hơn, đồng thời cá thể hóa điều trị cho người bệnh.

Bên cạnh đó là nhiều kỹ thuật chuyên sâu như: phẫu thuật nội soi tai dưới nước (Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba), thay khớp háng toàn phần không xi măng bằng đường mổ trực tiếp lối trước (Bệnh viện Bạch Mai), hay mô hình mô phỏng phẫu thuật bào thai VN-Viet-Fetosim (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội), cho thấy trình độ chuyên môn và khả năng làm chủ kỹ thuật cao của đội ngũ thầy thuốc trẻ.

Các đề tài, kỹ thuật được trao giải năm nay.

Sắp tới, ngành y tế Thủ đô cũng sẽ xây dựng một trang thông tin chính thống mang tên “Sức khỏe Thủ đô”, nhằm truyền tải các thông điệp về chăm sóc sức khỏe, công khai số điện thoại các đường dây nóng, đường dây cấp cứu.

Trang thông tin này cũng sẽ cung cấp các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân; giới thiệu các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, tiên tiến để người dân tiếp cận và lựa chọn các cơ sở y tế tin cậy. Đồng thời, đây còn là kênh góp phần thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe của người dân ngay từ gia đình.