Thứ Tư, 31/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Sức khỏe

Nối dài bước tiến y học bào thai: Ca thông van tim trong 30 phút

Hoài Phương

31/12/2025, 16:11

10h sáng ngày 30/12/2025, ê-kíp bác sĩ chuyên khoa Sản - Can thiệp bào thai - Tim mạch can thiệp của Bệnh viện Từ Dũ phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thực hiện thành công ca can thiệp thông tim bào thai cho một thai nhi mắc tim bẩm sinh phức tạp…

Hiện, các nước trong khu vực đạt nhiều thành tựu y khoa, như Singapore, Thái Lan... đều chưa triển khai thông tim bào thai.
Hiện, các nước trong khu vực đạt nhiều thành tựu y khoa, như Singapore, Thái Lan... đều chưa triển khai thông tim bào thai.

Thai nhi được chẩn đoán hẹp van động mạch phổi nặng kèm thiểu sản thất phải tiến triển, một dạng tim bẩm sinh phức tạp, có nguy cơ cao diễn tiến thành tim một thất sau sinh nếu không được can thiệp kịp thời. Thai phụ là chị N.T.T.T. (26 tuổi, ngụ TP.HCM), mang thai lần hai, thai kỳ tự nhiên.

Theo hồ sơ theo dõi, ở tam cá nguyệt thứ nhất, các lần khám thai chưa ghi nhận bất thường. Xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT cho kết quả nguy cơ thấp. Tuy nhiên, đến khoảng tuần thai 22 - 24, qua siêu âm tim thai chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện bất thường tim bẩm sinh gồm hẹp van động mạch phổi nặng kèm hở van ba lá. Thai phụ sau đó được chuyển đến theo dõi và hội chẩn tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1.

Kết quả chọc ối phân tích nhiễm sắc thể cho thấy thai nhi có bộ nhiễm sắc thể bình thường, tạo cơ sở quan trọng để các bác sĩ cân nhắc chỉ định can thiệp. Trong quá trình theo dõi tiếp theo, bệnh lý tim thai tiến triển nhanh, thất phải ngày càng thiểu sản cả về hình thái lẫn chức năng, làm gia tăng nguy cơ phải điều trị theo lộ trình tim một thất sau sinh.

Đây là tin vui cuối năm 2025, cũng là ca can thiệp thông tim bào thai thành công đầu tiên sau khi Bộ Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật.
Đây là tin vui cuối năm 2025, cũng là ca can thiệp thông tim bào thai thành công đầu tiên sau khi Bộ Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật.

Sau nhiều buổi hội chẩn liên viện, các bác sĩ thống nhất chỉ định can thiệp thông tim bào thai, nhằm cải thiện dòng máu qua van động mạch phổi, tạo điều kiện cho thất phải tiếp tục phát triển trong tử cung. Mục tiêu là mở rộng cơ hội bảo tồn chiến lược tim hai thất hoặc 1,5 thất sau sinh, tránh cho trẻ phải đi theo lộ trình điều trị tim một thất phức tạp và kéo dài.

Thực tế can thiệp gặp không ít thách thức. Tại thời điểm làm thủ thuật, thai nhi ở tư thế ngôi đầu, nghiêng trái, bánh nhau mặt trước, làm gia tăng mức độ khó. Đặc biệt, cánh tay thai nhi vắt ngang trước ngực, che khuất hoàn toàn đường vào buồng tim. Trước tình huống này, ê-kíp đã linh hoạt thực hiện một thủ thuật hỗ trợ nhỏ để di chuyển chi thai, nhanh chóng tạo điều kiện tiếp cận tim thai an toàn.

Sau khi tối ưu tư thế, quá trình xuyên kim qua thành bụng mẹ - tử cung - lồng ngực thai nhi và bơm bóng nong van động mạch phổi được thực hiện thuận lợi. Ca can thiệp thành công ngay lần xuyên kim đầu tiên, giúp rút ngắn tối đa thời gian thủ thuật, hạn chế nguy cơ cho cả mẹ và thai nhi.

Trao đổi với báo chí sáng 31/12, BSCKII. Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết ca can thiệp đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng với tổng cộng 5 ê-kíp, mỗi ê-kíp từ 3 đến 5 người, nâng tổng số nhân lực tham gia lên khoảng 20 - 25 người.

"Trước đây, có những ca rất nặng phải làm kéo dài nhiều giờ, thậm chí phải can thiệp hai lần. Có trường hợp lần đầu mất 4 tiếng, lần thứ hai mất thêm 2 tiếng. Còn với ca này, chúng tôi thực hiện trong dưới 30 phút", bác sĩ Hải chia sẻ.

Ê-kíp 2 bệnh viện trong phẫu thuật can thiệp thông tim bào thai lần thứ 12.
Ê-kíp 2 bệnh viện trong phẫu thuật can thiệp thông tim bào thai lần thứ 12.

Với thời gian thực hiện ngắn kỷ lục, đây được xem là ca thông tim bào thai nhanh nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến nổi bật của y học bào thai trong nước. Ca can thiệp thông tim bào thai này cũng là ca đầu tiên được triển khai sau khi Bộ Y tế chính thức phê duyệt và ban hành danh mục kỹ thuật đối với lĩnh vực can thiệp tim bào thai. Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong triển khai kỹ thuật cao của ngành y tế.

Trước đó, Bệnh viện Từ Dũ đã thực hiện thành công nhiều ca thông tim bào thai cho thai nhi. Song, bệnh viện cần phải hoàn thiện hồ sơ để trình Bộ Y tế xem xét công nhận kỹ thuật “thông tim can thiệp trong bào thai”. Vừa qua, Bộ Y tế đã có quyết định chính thức công nhận kỹ thuật “thông tim can thiệp trong bào thai” tại Việt Nam và ban hành danh mục kỹ thuật đối với lĩnh vực can thiệp tim bào thai đối với Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1.

"Về chi phí phẫu thuật, sau khi Bộ Y tế thông qua, mỗi ca phẫu thuật được tính phù hợp với khả năng chi trả của người Việt Nam và được BHYT hỗ trợ chi trả theo quy định. Chi phí sẽ cao hơn so với ca phẫu thuật thông thường ở người trưởng thành nhưng vẫn đảm bảo ai cũng có thể tiếp cận kỹ thuật tiên tiến này theo quy định của bảo hiểm y tế", bác sĩ Hải nhấn mạnh.

Tại Việt Nam, dị tật tim bẩm sinh rất phổ biến, với khoảng 10.000 đến 12.000 trẻ mắc mới mỗi năm, chiếm gần 1% tổng số trẻ sinh ra và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến dị tật. Trong khi đó, các nghiên cứu quốc tế cho thấy, nếu phát hiện sớm trong bào thai và có chiến lược điều trị phù hợp, tỷ lệ điều trị thành công có thể đạt 95 - 98%.

Tại hội thảo “Siêu âm tim thai - Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh” mới đây, các chuyên gia cho rằng siêu âm tim thai đóng vai trò quan trọng, giúp phát hiện các bất thường về cấu trúc và chức năng tim, lập kế hoạch theo dõi, can thiệp và chăm sóc sau sinh, từ đó nâng cao cơ hội sống và chất lượng phát triển của trẻ.

Với thời gian thực hiện dưới 30 phút, đây được xem là ca thông tim bào thai nhanh nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
Với thời gian thực hiện dưới 30 phút, đây được xem là ca thông tim bào thai nhanh nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Cùng quan điểm này, PGS.TS. Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết nếu như 10 năm trước, chỉ chưa đến 5% trẻ tim bẩm sinh được phát hiện sớm trong thai kỳ, phần lớn trường hợp được khuyên đình chỉ thai nghén, thì ngày nay, nhờ sự phối hợp chặt chẽ sản - nhi, hầu hết dị tật tim bẩm sinh đều được tư vấn điều trị.

Ngoài ra, trước đây, lĩnh vực bào thai, cụ thể là buồng tử cung hay buồng ối được coi là nơi bất khả xâm phạm. Nhưng với y học hiện đại, hoàn toàn có thể thực hiện các thăm dò và điều trị cho bào thai, thậm chí đưa cả những robot, dụng cụ nội soi và dụng cụ laser để thực hiện điều trị những dị tật cho bào thai. Giờ đây, cứu sống một em bé ngay từ trong bụng mẹ không còn là phép màu mà là kết quả của kiến thức, công nghệ và sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa.

Không chỉ can thiệp bào thai với các dị tật tim, mà nhiều bệnh lý khác, như hội chứng truyền máu song thai, tràn dịch phổi được xử trí kịp thời để thai phát triển bình thường. Ngay cả những trường hợp bệnh lý di truyền nghiêm trọng, nhờ xét nghiệm gen và ứng dụng tế bào gốc, bào thai cũng có thêm cơ hội được sống và phát triển khỏe mạnh.

Khám sức khỏe tiền hôn nhân: “Cửa ngõ” của chất lượng dân số

10:46, 30/12/2025

Khám sức khỏe tiền hôn nhân: “Cửa ngõ” của chất lượng dân số

Điều trị bệnh béo phì cần một liệu trình toàn diện

13:17, 25/12/2025

Y học cổ truyền trong dự phòng và điều trị đột quỵ

18:11, 22/12/2025

Y học cổ truyền trong dự phòng và điều trị đột quỵ

Từ khóa:

Bệnh viện Từ Dũ can thiệp thông tim bào thai dị tật tim bẩm sinh siêu âm tim thai sức khỏe Vneconomy

Đọc thêm

AI định hình lại chăm sóc sức khỏe châu Âu năm 2025

AI định hình lại chăm sóc sức khỏe châu Âu năm 2025

Năm 2025 đánh dấu bước tiến rõ nét của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế tại châu Âu. Từ dự báo rủi ro bệnh tật, tăng tốc chẩn đoán đến hỗ trợ vận hành hệ thống y tế, AI đang từng bước tái cấu trúc cách chăm sóc sức khỏe, dù vẫn chưa thể thay thế vai trò trung tâm của con người...

Bệnh sốt xuất huyết “tăng tốc”, người dân vẫn còn chủ quan

Bệnh sốt xuất huyết “tăng tốc”, người dân vẫn còn chủ quan

Dịch sốt xuất huyết đang tăng nhanh tại nhiều tỉnh, thành phố phía Nam với số ca nặng vượt ngưỡng các năm trước. Tính đến đầu tháng 12/2025, khu vực này ghi nhận gần 130.000 ca mắc và hơn 40 trường hợp tử vong…

Thành phố Hồ Chí Minh công bố 10 sự kiện y tế nổi bật năm 2025

Thành phố Hồ Chí Minh công bố 10 sự kiện y tế nổi bật năm 2025

Sau khi chính thức trở thành siêu đô thị hơn 14 triệu dân, mặc dù phải đối mặt với nhiều áp lực và khó khăn chưa từng có, ngành y tế TP. Hồ Chí Minh vẫn ghi nhận những chuyển biến quan trọng và đạt được nhiều thành quả lớn về tổ chức, hạ tầng, chuyên môn và chuyển đổi số...

Khám sức khỏe tiền hôn nhân: “Cửa ngõ” của chất lượng dân số

Khám sức khỏe tiền hôn nhân: “Cửa ngõ” của chất lượng dân số

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị tất cả cặp đôi nên khám sức khỏe tiền hôn nhân nhằm sàng lọc bệnh di truyền, truyền nhiễm, lây truyền qua đường tình dục, chức năng sinh sản, bệnh mạn tính… Từ đó lên kế hoạch điều trị phù hợp, sinh con khỏe mạnh…

Lợi ích của việc uống

Lợi ích của việc uống "ginger shot" mỗi sáng

Thức uống tinh chất gừng (ginger shot) đang được nhiều người ưa chuộng vì khả năng tăng cường miễn dịch, trong bối cảnh nhiều tác động môi trường gây ảnh hưởng đến sức khoẻ...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Thế giới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

eMagazine

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tập đoàn Nagakawa công bố chiến lược 2026-2030, tầm nhìn 2045

Chứng khoán

2

10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2025

Tiêu điểm

3

Chính thức công bố 14 luật được Quốc hội khóa XV thông qua

Tiêu điểm

4

Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Tiêu điểm

5

Hàng nghìn tài xế có thể gặp gián đoạn khi qua trạm thu phí không dừng từ đầu năm 2026

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy