Bác sỹ Việt điều trị thành công nhiều ca sỏi mật khó
Hoài Phương
10/09/2025, 11:20
Bệnh nhân khi bị sỏi mật cần được thăm khám ở cơ sở uy tín, để sớm phát hiện bệnh. Hơn nữa, mỗi bệnh nhân có bệnh lý nền và cơ địa kèm theo khác nhau, cần lên phương án chi tiết, hợp lý, để kết quả điều trị được tốt nhất...
Ngày 8/9, Bệnh viện E (Hà Nội) thông tin, các bác
sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa của Bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu
thuật lấy sỏi mật cho một nam bệnh nhân 63 tuổi, trú tại Hà Nội, mắc dị tật
bẩm sinh đảo ngược phủ tạng hoàn toàn so với người bình thường.
Theo bác sĩ Nguyễn Khắc Điệp, Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh
viện E, đảo ngược phủ tạng là dị tật bẩm sinh hiếm gặp, di truyền theo gene lặn
trên nhiễm sắc thể thường, với tỷ lệ xuất hiện chỉ khoảng 1/5.000 đến 1/20.000
người, tùy từng khu vực. Ở những người mắc tình trạng này, các cơ quan nội tạng
trong lồng ngực và ổ bụng được sắp xếp theo hình ảnh “phản chiếu qua gương” so
với cấu trúc bình thường.
Đảo ngược phủ tạng không làm tăng nguy cơ mắc sỏi mật, nhưng
gây nhiều khó khăn trong quá trình chẩn đoán và điều trị, bởi các dấu hiệu lâm
sàng và hình ảnh giải phẫu bị đảo ngược. Chính vì vậy, việc nắm vững đặc điểm bệnh
lý và lựa chọn phương pháp xử trí phù hợp là yếu tố then chốt để đảm bảo điều
trị thành công.
Nhận thấy tính chất đặc biệt của ca bệnh, các bác sĩ đã
nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa để xây dựng phương án tối ưu. Bác sĩ Nguyễn
Khắc Điệp cho biết ban đầu, người bệnh được chỉ định thực hiện thủ thuật nội
soi mật tụy ngược dòng (ERCP) nhằm lấy sỏi ống mật chủ. Tuy nhiên, thực tế bệnh nhân hẹp nhú
tá tràng, kích thước sỏi quá lớn, có túi thừa
quanh nhú... có thể cản trở bác sĩ nội soi tiếp cận bóng vater và ống mật chủ để lấy
sỏi một cách hiệu quả.
Trước tình huống đó, bác sĩ Hữu Hoài Anh, Trưởng khoa Phẫu
thuật tiêu hóa, cùng ê-kíp phẫu thuật đã quyết định điều trị nội khoa tích cực
trước để kiểm soát tình trạng viêm gan cấp và nhiễm trùng, sau đó tiến hành phẫu
thuật mở lấy sỏi ống mật chủ. Đáng chú ý, do người bệnh bị đảo ngược phủ tạng
hoàn toàn, nên ê-kíp phẫu thuật buộc phải thực hiện các thao tác ngược lại so với
các ca phẫu thuật thông thường. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và thao tác chính xác,
ca mổ diễn ra thuận lợi, an toàn.
Các bác sĩ khuyến cáo, sỏi mật là bệnh lý khá phổ biến và có
thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp
thời, đặc biệt trong các trường hợp phức tạp như thế này. Vì
vậy, khi có các triệu chứng như đau bụng vùng hạ sườn, sốt cao, vàng da, vàng mắt...
cần đến ngay cơ sở y tế uy tín, có đầy đủ chuyên khoa để thăm khám và điều trị,
tránh nguy hiểm đến tính mạng.
Trước đó, ngày 16/8, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Ngọc Hớn,
Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM), cũng thông tin về ca phẫu thuật giải
thoát cho một nữ bệnh nhân khỏi tình trạng nguy hiểm ở túi mật. Chị H.N. (sinh
năm 1974, Việt kiều Mỹ) được một cơ sở y tế tại Mỹ phát hiện sỏi mật, tuy nhiên
thất bại trong quá trình gây mê để phẫu thuật, nên chỉ được điều trị nội khoa
và giảm đau.
Gần đây khi về Việt Nam công tác, bệnh nhân đã vào một bệnh
viện tư nhân để tìm cơ hội điều trị, nhưng tiếp tục gặp thất bại ở giai đoạn
gây mê khi thực hiện ca mổ. Thời điểm vào Bệnh viện Trưng Vương, bệnh nhân
trong tình trạng đau nhiều vùng hạ sườn phải, các bác sĩ xác định có sỏi
túi mật, cần được phẫu thuật gấp. Nếu không kịp thời can thiệp điều trị, nữ Việt
kiều có thể bị viêm túi mật nặng, biến chứng hoại tử túi mật, thậm chí gây nhiễm
trùng nặng làm nguy hiểm đến tính mạng.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Kim Huyên, Trưởng khoa Gây mê hồi
sức, cho biết bệnh nhân được ghi nhận dị ứng với hơn 20 kháng nguyên, đồng thời
có cân nặng cao, có tiền sử hội chứng ngưng thở khi ngủ. Do đó, ê-kíp gây mê đã
chủ động phun khí dung, tiêm thuốc chống dị ứng đường tĩnh mạch và theo dõi sát
đường thở của bệnh nhân. Nhờ vậy, cuộc phẫu thuật được thực hiện một cách suôn
sẻ, lấy ra đến 481 viên sỏi trong túi mật.
Cũng là một ca bệnh đặc biệt, đầu tháng 8 vừa qua, TS.BS.
Nguyễn Quang Huy, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM),
cho biết bệnh viện đã thực hiện thành công kỹ thuật tán sỏi túi mật
xuyên gan qua da. Kỹ thuật mới này lần đầu tiên được triển khai tại TP
HCM.
Theo BS Huy, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sỏi vùng cổ
túi mật gây chèn ép ống gan chung và ống mật chủ, dẫn đến tắc mật. Đây là biến
chứng nghiêm trọng có thể gây viêm tụy, nhiễm trùng đường mật hoặc thậm chí suy
gan nếu không được xử lý kịp thời. Với những trường hợp như vậy, điều trị thông
thường là phẫu thuật cắt túi mật. Tuy nhiên, bệnh nhân có nhiều bệnh nền, thể
trạng yếu nên việc phẫu thuật gây mê tiềm ẩn nguy cơ cao.
Trước tình hình đó, ê-kíp đã quyết định sử dụng thiết bị
chuyên dụng đi xuyên gan qua da để tiếp cận túi mật, sau đó tán sỏi bằng sóng
xung kích hoặc công nghệ hiện đại khác dưới hướng dẫn hình ảnh (siêu âm, chụp
C-Arm, DSA...). Ưu điểm nổi bật của kỹ thuật này là không cần gây mê toàn thân;
ít đau, hồi phục nhanh; giảm nguy cơ biến chứng cho bệnh nhân yếu; giữ lại được
túi mật, cơ quan có vai trò quan trọng trong tiêu hóa.
Sỏi túi mật là bệnh lý phổ biến, đặc biệt ở người lớn tuổi,
người ăn nhiều chất béo hoặc ít vận động. Trong nhiều thập kỷ qua, việc cắt túi
mật được xem là giải pháp dứt điểm cho bệnh sỏi túi mật. Tuy nhiên, các nghiên
cứu gần đây cho thấy, việc sống không có túi mật có thể gây ra một số ảnh hưởng
lâu dài, và không phải người bệnh nào cũng lường trước được.
Bên cạnh đó, TS.BS. Phạm Công Khánh, Trưởng khoa Gan –
mật – tụy, Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh TP.HCM, thông tin thêm rằng không phải loại
sỏi cũng có thể dùng thuốc tan sỏi. Nhiều người bệnh tự ý dùng sản phẩm tan sỏi.
không những không có hiệu quả mà còn lỡ mất thời gian điều trị.
Thông thường người bệnh có sỏi mật được chỉ định dùng thuốc
tan sỏi phải dùng rất lâu (trên hai năm) nhưng tỷ lệ đáp ứng với thuốc tan sỏi
thấp, chỉ khoảng 15 - 30%. Một số trường hợp có thể điều trị hiệu quả với thuốc
tan sỏi, tuy nhiên sau khi ngưng thuốc thì tỷ lệ tái phát cao. Sử dụng thuốc điều
trị tan sỏi có thể gặp một số tác dụng phụ như buồn nôn, chướng bụng, tiêu chảy,
viêm loét dạ dày, viêm gan.
Sỏi mật là bệnh lành tính nhưng nếu
không phát hiện, điều trị đúng và kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng như tắc
nghẽn ống mật, nhiễm trùng huyết, thấm mật phúc mạc và viêm phúc mạc, chảy máu
đường mật, viêm tụy cấp, áp xe gan mật, sốc nhiễm khuẩn đường mật…
Phương pháp
điều trị bao gồm phẫu thuật nội soi cắt túi mật, nội soi mật tụy ngược dòng
(ERCP) lấy sỏi, phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi, lấy sỏi qua đường hầm
ống Kehr kết hợp tán sỏi bằng laser…
Chóng mặt chưa chắc là do rối loạn tiền đình
10:30, 08/09/2025
Chọn đúng, dùng đúng kính áp tròng để bảo vệ đôi mắt
Triệu chứng này có thể liên quan đến bệnh lý mạch máu não, các rối loạn thần kinh hiếm gặp; rối loạn chuyển hóa... Vì vậy, khi có các dấu hiệu chóng mặt kéo dài, tê bì tay chân, yếu cơ, nhìn mờ…, người bệnh cần đi khám sớm để điều trị kịp thời...
Phát hiện xe khách chở hàng trăm kg thực phẩm không rõ nguồn gốc
Trưa 6/9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết vừa tiếp nhận từ Công an tỉnh Thanh Hóa vụ việc hơn 400 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu, được phát hiện trên tuyến đường Nghi Sơn – Bãi Trành.
Chọn đúng, dùng đúng kính áp tròng để bảo vệ đôi mắt
Loét giác mạc là một dạng tổn thương nghiêm trọng tại bề mặt mắt, có thể xảy ra do trầy xước, nhiễm trùng hoặc sử dụng kính áp tròng không đúng cách...
Kem chống nắng một lần nữa gây tranh cãi
Gordon Ramsay được biết đến là một trong số đầu bếp sở hữu nhiều ngôi sao Michelin nhất thế giới cùng hàng chục triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Điều gì đã khiến ông phải lên tiếng nhắc nhở mọi người thường xuyên bôi kem chống nắng?...
Hà Nội sẵn sàng công tác y tế phục vụ sự kiện A80
Sự kiện A80 có quy mô và số lượng người tham gia lớn, do đó công tác điều phối và phối hợp giữa các đơn vị, các tổ cấp cứu, vận chuyển, địa điểm, phương tiện cấp cứu đều phải tính toán chi tiết…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: