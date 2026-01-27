BIDV MetLife ghi nhận doanh thu tăng 83%, chi trả 22.000 trường hợp trong năm 2025

Năm 2025, BIDV MetLife ghi nhận doanh thu tăng trưởng, đồng thời thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 22.000 trường hợp, khẳng định vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong việc hỗ trợ khách hàng khi rủi ro xảy ra.

DOANH THU NĂM 2025 TĂNG 83%

Theo số liệu từ kênh Banca, doanh thu năm 2025 tại BIDV MetLife tăng khoảng 83% so với năm 2024. Mức tăng trưởng này phản ánh sự mở rộng rõ nét về quy mô hoạt động trên kênh bancassurance, đến từ tất cả các phân khúc của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, cùng tỷ lệ hoạt động ổn định của đội ngũ tư vấn viên trên toàn hệ thống BIDV.

Kết quả này gắn liền với định hướng chiến lược “New Frontier - Bứt phá giới hạn mới” với 4 trọng tâm: Phù hợp với từng phân khúc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tốc số hóa và lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Kết quả tăng trưởng tại BIDV Metlife gắn liền với định hướng chiến lược “New Frontier - Bứt phá giới hạn mới”. Ảnh: BIDV Metlife.

Trên nền tảng định hướng đó, trong năm 2025, doanh nghiệp dã triển khai hệ sinh thái bảo hiểm “Chủ động tương lai” cung cấp giải pháp bảo hiểm toàn diện, cho phép khách hàng chủ động thiết kế quyền lợi theo từng giai đoạn cuộc sống. Các sản phẩm bảo hiểm đính kèm như hỗ trợ viện phí, bệnh hiểm nghèo toàn diện, tai nạn cá nhân… được tích hợp linh hoạt theo nhu cầu của mỗi khách hàng nhằm mở rộng phạm vi bảo vệ toàn diện.

Đặc biệt, khách hàng không chỉ được bảo vệ bởi hợp đồng bảo hiểm mà còn được đồng hành trong suốt hành trình nâng cao sức khỏe và chất lượng sống với dịch vụ chăm sóc sau bán “An Thể chất – Vững Tương lai”. Thông qua các hoạt động theo dõi sức khỏe định kỳ, tư vấn y khoa kịp thời và những hỗ trợ toàn diện về thể chất – tinh thần, khách hàng có thể chủ động phòng ngừa rủi ro, duy trì lối sống lành mạnh và an tâm hơn trong mỗi quyết định liên quan đến sức khỏe của bản thân và gia đình. Khi những giá trị thiết thực này được duy trì lâu dài, những sản phẩm và dịch vụ của BIDV MetLife không dừng lại ở một điểm tựa tài chính vững vàng khi biến cố xảy ra, mà sẽ đồng hành cùng khách hàng trên toàn bộ hành trình sống khỏe,

CHI TRẢ HƠN 121 TỶ ĐỒNG TRONG NĂM 2025

Song song với tăng trưởng doanh thu, hoạt động chi trả quyền lợi bảo hiểm tiếp tục là một phần quan trọng trong việc thực hiện cam kết của BIDV MetLife đối với khách hàng trong năm 2025. Tính chung cả năm, BIDV MetLife đã thực hiện chi trả hơn 121 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm, với 22.170 trường hợp được giải quyết. Trong cơ cấu chi trả, nhóm quyền lợi liên quan đến tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn chiếm tỷ trọng đáng kể, cho thấy vai trò rõ nét của bảo hiểm nhân thọ trong việc giúp gia đình người được bảo hiểm tránh rơi vào tình trạng đứt gãy tài chính khi mất đi người trụ cột.

Năm 2025 cũng ghi nhận nhiều trường hợp chi trả cụ thể mang ý nghĩa thiết thực đối với khách hàng. Đơn cử trong Quý IV/2025, BIDV MetLife đã tiếp nhận và giải quyết nhiều hồ sơ chi trả tiêu biểu, nơi quyền lợi bảo hiểm nhân thọ đã phần nào hỗ trợ kịp thời cho các gia đình trong giai đoạn khó khăn.

Tại Bạc Liêu, một khách hàng tham gia bảo hiểm nhiều năm trước với mục đích ban đầu khá đơn giản, không đặt nặng kế hoạch dài hạn. Sau bốn năm, một tai nạn điện bất ngờ xảy ra, người trụ cột của gia đình qua đời, để lại vợ và ba con nhỏ cùng áp lực tài chính tức thời. Sau khi hoàn tất hồ sơ, gia đình đã nhận được khoản chi trả 1,1 tỷ đồng từ BIDV MetLife, qua đó có thêm nguồn lực để ổn định sinh hoạt và duy trì việc học của các con trong giai đoạn nhiều biến động.

BIDV MetLife đã thực hiện nhiều hồ sơ chi trả quyền lợi liên quan đến rủi ro tử vong và tai nạn, với giá trị chi trả ở mức cao. Ảnh: BIDV Metlife.

Một trường hợp khác được ghi nhận tại Bảo Lộc cũng trong quý 4/2025. Đầu năm, khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ sản phẩm tử kỳ “Hành trình trọn vẹn” với mức phí hơn 4 triệu đồng mỗi năm. Tháng 10/2025, biến cố bất ngờ xảy ra, người trụ cột qua đời, để lại vợ, con nhỏ và trách nhiệm chăm sóc mẹ già. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, BIDV Chi nhánh Bảo Lộc đã phối hợp cùng BIDV MetLife hoàn tất hồ sơ và chi trả 760 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cho gia đình, giúp người ở lại có thêm thời gian và nguồn lực để sắp xếp lại cuộc sống.

Đà tăng trưởng doanh thu ấn tượng, cùng với việc chi trả quyền lợi cho khách hàng được thực hiện một cách nhanh chóng, minh bạch và ổn định trong năm 2025, đã phản ánh rõ nét sự vận hành cân bằng của BIDV MetLife giữa mục tiêu mở rộng kinh doanh và cam kết bảo vệ người tham gia bảo hiểm. Sự nhất quán trong thực thi trách nhiệm này không chỉ củng cố niềm tin của khách hàng, mà còn giúp doanh nghiệp duy trì nền tảng vững chắc để đảm bảo các nghĩa vụ chi trả dài hạn – yếu tố ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh rủi ro sức khỏe và tai nạn ngày một phức tạp và khó dự đoán.