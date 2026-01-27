BIDV MetLife ghi nhận doanh thu tăng 83%, chi trả 22.000 trường hợp trong năm 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 27/01/2026
Khánh Huyền
27/01/2026, 13:41
Năm 2025, BIDV MetLife ghi nhận doanh thu tăng trưởng, đồng thời thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 22.000 trường hợp, khẳng định vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong việc hỗ trợ khách hàng khi rủi ro xảy ra.
Theo số liệu từ kênh Banca, doanh thu năm 2025 tại BIDV MetLife tăng khoảng 83% so với năm 2024. Mức tăng trưởng này phản ánh sự mở rộng rõ nét về quy mô hoạt động trên kênh bancassurance, đến từ tất cả các phân khúc của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, cùng tỷ lệ hoạt động ổn định của đội ngũ tư vấn viên trên toàn hệ thống BIDV.
Kết quả này gắn liền với định hướng chiến lược “New Frontier - Bứt phá giới hạn mới” với 4 trọng tâm: Phù hợp với từng phân khúc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tốc số hóa và lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động.
Trên nền tảng định hướng đó, trong năm 2025, doanh nghiệp dã triển khai hệ sinh thái bảo hiểm “Chủ động tương lai” cung cấp giải pháp bảo hiểm toàn diện, cho phép khách hàng chủ động thiết kế quyền lợi theo từng giai đoạn cuộc sống. Các sản phẩm bảo hiểm đính kèm như hỗ trợ viện phí, bệnh hiểm nghèo toàn diện, tai nạn cá nhân… được tích hợp linh hoạt theo nhu cầu của mỗi khách hàng nhằm mở rộng phạm vi bảo vệ toàn diện.
Đặc biệt, khách hàng không chỉ được bảo vệ bởi hợp đồng bảo hiểm mà còn được đồng hành trong suốt hành trình nâng cao sức khỏe và chất lượng sống với dịch vụ chăm sóc sau bán “An Thể chất – Vững Tương lai”. Thông qua các hoạt động theo dõi sức khỏe định kỳ, tư vấn y khoa kịp thời và những hỗ trợ toàn diện về thể chất – tinh thần, khách hàng có thể chủ động phòng ngừa rủi ro, duy trì lối sống lành mạnh và an tâm hơn trong mỗi quyết định liên quan đến sức khỏe của bản thân và gia đình. Khi những giá trị thiết thực này được duy trì lâu dài, những sản phẩm và dịch vụ của BIDV MetLife không dừng lại ở một điểm tựa tài chính vững vàng khi biến cố xảy ra, mà sẽ đồng hành cùng khách hàng trên toàn bộ hành trình sống khỏe,
Song song với tăng trưởng doanh thu, hoạt động chi trả quyền lợi bảo hiểm tiếp tục là một phần quan trọng trong việc thực hiện cam kết của BIDV MetLife đối với khách hàng trong năm 2025. Tính chung cả năm, BIDV MetLife đã thực hiện chi trả hơn 121 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm, với 22.170 trường hợp được giải quyết. Trong cơ cấu chi trả, nhóm quyền lợi liên quan đến tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn chiếm tỷ trọng đáng kể, cho thấy vai trò rõ nét của bảo hiểm nhân thọ trong việc giúp gia đình người được bảo hiểm tránh rơi vào tình trạng đứt gãy tài chính khi mất đi người trụ cột.
Năm 2025 cũng ghi nhận nhiều trường hợp chi trả cụ thể mang ý nghĩa thiết thực đối với khách hàng. Đơn cử trong Quý IV/2025, BIDV MetLife đã tiếp nhận và giải quyết nhiều hồ sơ chi trả tiêu biểu, nơi quyền lợi bảo hiểm nhân thọ đã phần nào hỗ trợ kịp thời cho các gia đình trong giai đoạn khó khăn.
Tại Bạc Liêu, một khách hàng tham gia bảo hiểm nhiều năm trước với mục đích ban đầu khá đơn giản, không đặt nặng kế hoạch dài hạn. Sau bốn năm, một tai nạn điện bất ngờ xảy ra, người trụ cột của gia đình qua đời, để lại vợ và ba con nhỏ cùng áp lực tài chính tức thời. Sau khi hoàn tất hồ sơ, gia đình đã nhận được khoản chi trả 1,1 tỷ đồng từ BIDV MetLife, qua đó có thêm nguồn lực để ổn định sinh hoạt và duy trì việc học của các con trong giai đoạn nhiều biến động.
Một trường hợp khác được ghi nhận tại Bảo Lộc cũng trong quý 4/2025. Đầu năm, khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ sản phẩm tử kỳ “Hành trình trọn vẹn” với mức phí hơn 4 triệu đồng mỗi năm. Tháng 10/2025, biến cố bất ngờ xảy ra, người trụ cột qua đời, để lại vợ, con nhỏ và trách nhiệm chăm sóc mẹ già. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, BIDV Chi nhánh Bảo Lộc đã phối hợp cùng BIDV MetLife hoàn tất hồ sơ và chi trả 760 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cho gia đình, giúp người ở lại có thêm thời gian và nguồn lực để sắp xếp lại cuộc sống.
Đà tăng trưởng doanh thu ấn tượng, cùng với việc chi trả quyền lợi cho khách hàng được thực hiện một cách nhanh chóng, minh bạch và ổn định trong năm 2025, đã phản ánh rõ nét sự vận hành cân bằng của BIDV MetLife giữa mục tiêu mở rộng kinh doanh và cam kết bảo vệ người tham gia bảo hiểm. Sự nhất quán trong thực thi trách nhiệm này không chỉ củng cố niềm tin của khách hàng, mà còn giúp doanh nghiệp duy trì nền tảng vững chắc để đảm bảo các nghĩa vụ chi trả dài hạn – yếu tố ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh rủi ro sức khỏe và tai nạn ngày một phức tạp và khó dự đoán.
Trong phiên sáng 27/1, sau khi giữ nguyên thì đến chiều, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” đều tăng. Giá mua, bán vàng nhẫn tăng từ 600 nghìn – 1 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng miếng tăng phổ biến 300 nghìn đồng/lượng…
Tính đến giữa tháng 1/2026, số cơ sở nhà, đất công chưa được xử lý trên cả nước đã giảm hơn 5.000 cơ sở, hiện chỉ còn vài chục trường hợp tập trung tại 4 địa phương. Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất dứt điểm trong thời gian tới, bảo đảm tài sản công được sử dụng đúng mục đích…
Trong tháng 1/2026, mặt bằng lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt tăng so với cuối tháng 12/2025, ghi nhận mức điều chỉnh mạnh ở các kỳ hạn 6, 9 và 12 tháng. Một số ngân hàng tăng lãi suất kỳ hạn 12 tháng từ 1,1 - 1,3 điểm phần trăm so với cuối tháng 12/2025...
Ngày 27/1, tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm 1,16% so với phiên liền trước. Tính từ đầu năm đến nay, đà giảm của tỷ giá "chợ đen" gấp gần 9 lần so với tỷ giá bán ra tại các ngân hàng thương mại…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: