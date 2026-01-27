Năm 2025, thu nhập của người lao động Việt Nam tăng dưới 10%

Nhìn chung, thu nhập của người lao động Việt Nam trong năm 2025 duy trì xu hướng ổn định, với mức tăng nhẹ ghi nhận ở nhiều nhóm, các mức tăng chủ yếu tập trung dưới 10%...

Báo cáo Lương và Thị trường lao động 2026 vừa phát hành của Navigos Group (tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự) cho thấy thu nhập của người lao động Việt Nam trong năm qua không có nhiều biến động.

Dữ liệu khảo sát với hơn 1.600 người lao động tại hơn 250 doanh nghiệp đa dạng quốc tịch như Mỹ, Trung Quốc, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Kết quả khảo sát về thu nhập của người lao động năm 2025 cho thấy mặt bằng thu nhập nhìn chung được duy trì ổn định. Cụ thể, 26,57% cho biết mức lương không thay đổi; gần 62% ghi nhận thu nhập tăng ở các mức độ khác nhau; trong khi 8,57% cho biết thu nhập giảm.

Trong nhóm có thu nhập tăng, hai mức tăng phổ biến nhất là dưới 5% (24,64%) và từ 5% đến dưới 10% (22,47%), chiếm gần một nửa tổng số người tham gia khảo sát. Ngoài ra, 8,57% ghi nhận mức tăng từ 10% đến dưới 20% và 5,83% cho biết thu nhập tăng trên 20%. Ở chiều ngược lại, trong nhóm thu nhập giảm, 2,98% cho biết giảm trên 20%, trong khi phần lớn còn lại giảm dưới 10%.

Tỷ lệ tăng/giảm lương của người lao động Việt Nam trong năm 2025. Nguồn: Báo cáo Lương và Thị trường lao động 2026 của Navigos Group.

Nhìn chung, dữ liệu cho thấy thu nhập của người lao động Việt Nam trong năm 2025 duy trì xu hướng ổn định, với mức tăng nhẹ ghi nhận ở nhiều nhóm. Các mức tăng chủ yếu tập trung dưới 10%, cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp trong việc điều chỉnh thu nhập theo hướng thận trọng, nhằm cân bằng giữa kiểm soát chi phí vận hành và đảm bảo khả năng cạnh tranh trong thu hút và giữ chân nhân sự, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động tiếp tục chịu tác động từ biến động kinh tế vĩ mô.

Chính sách phúc lợi hiện nay chủ yếu tập trung vào các quyền lợi cơ bản và các hình thức bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Dữ liệu khảo sát cho thấy mặc dù ba loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Nhà nước: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đều chiếm tỷ lệ cao, nhưng vẫn chưa đạt mức bao phủ hoàn toàn, cho thấy vẫn còn một bộ phận người lao động chưa được tham gia đầy đủ các chế độ bắt buộc.

Bên cạnh các phúc lợi bắt buộc theo quy định, nhiều doanh nghiệp cũng triển khai thêm phúc lợi phổ biến khác như nghỉ lễ, Tết và sinh nhật có hưởng lương (69,09%), khám sức khỏe định kỳ (65,67%), thưởng tháng lương thứ 13 (65,61%) và phụ cấp ăn trưa, xăng xe hoặc điện thoại (59,78%).

Những con số này cho thấy doanh nghiệp ngày càng chú trọng hơn đến sức khỏe, phúc lợi tài chính và các hỗ trợ thiết thực tới người lao động.

Tuy nhiên, nhóm phúc lợi liên quan đến phát triển năng lực, linh hoạt trong công việc và đầu tư dài hạn vẫn được áp dụng ở mức hạn chế. Trong đó, đào tạo và phát triển nghề nghiệp đạt 37,62%, bảo hiểm sức khỏe bổ sung 36%, và thưởng hiệu suất 34,39%, cho thấy doanh nghiệp vẫn còn dư địa lớn để mở rộng cơ chế ghi nhận và khuyến khích nhân viên.

Bên cạnh đó, chính sách linh hoạt thời gian làm việc (29,36%) cho thấy mô hình truyền thống vẫn chiếm ưu thế, trong khi các phúc lợi tài chính như tạm ứng lương (13,84%) và quyền sở hữu cổ phiếu/ESOP (4,53%) tuy chưa phổ biến, nhưng đang dần được xem xét như một phần trong chiến lược giữ chân nhân tài.

Tổng thể, các chính sách phúc lợi dành cho người lao động Việt Nam trong năm 2025 thể hiện sự ổn định ở các chính sách bắt buộc và tài chính ngắn hạn, trong khi các phúc lợi phát triển, linh hoạt và đầu tư dài hạn vẫn chưa thực sự phổ biến, cho thấy vẫn còn nhiều dự địa để mở rộng.

Theo Navigos Group, người lao động hiện nay đều ưu tiên cải thiện thu nhập, mở rộng cơ hội phát triển và chủ động hơn trong hành trình phát triển sự nghiệp.

Kết quả khảo sát về mục tiêu phát triển nghề nghiệp cho thấy người lao động có sự phân hóa rõ rệt về động lực và định hướng phát triển. Nhóm ưu tiên “tăng thu nhập” chiếm tỷ lệ cao nhất (54,50%), phản ánh áp lực chi phí sống và mục tiêu nâng cao ổn định tài chính trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Đáng chú ý, 35,57% người lao động lựa chọn phát triển sự nghiệp theo hướng đa công việc, phản ánh sự nổi lên của tư duy nghề nghiệp linh hoạt và nhu cầu đa dạng hóa nguồn thu nhập.

Sự dịch chuyển này được thúc đẩy bởi ba yếu tố chính: công nghệ và các nền tảng số giúp việc làm thêm hoặc nhận dự án tự do trở nên dễ tiếp cận hơn; mức tăng lương tại nhiều ngành nghề chưa theo kịp chi phí sinh hoạt, khiến người lao động tìm kiếm thêm nguồn thu bổ sung; thế hệ lao động trẻ có xu hướng khám phá nhiều lĩnh vực song song để tích lũy trải nghiệm và mở rộng năng lực nghề nghiệp.