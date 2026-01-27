Bộ Tài chính đốc thúc 4/34 địa phương hoàn tất xử lý tồn đọng nhà, đất công dôi dư

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 27/01/2026
Lan Anh
27/01/2026, 14:22
Tính đến giữa tháng 1/2026, số cơ sở nhà, đất công chưa được xử lý trên cả nước đã giảm hơn 5.000 cơ sở, hiện chỉ còn vài chục trường hợp tập trung tại 4 địa phương. Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất dứt điểm trong thời gian tới, bảo đảm tài sản công được sử dụng đúng mục đích…
Theo số liệu cập nhật từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 19/1/2026, tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư trên cả nước gần như hoàn tất, còn 4 trên tổng số 34 địa phương chưa xử lý xong toàn bộ số cơ sở tồn đọng.
Trong đó, Ninh Bình còn 23 cơ sở, Sơn La còn 7 cơ sở, Tuyên Quang còn 3 cơ sở và Cao Bằng còn 3 cơ sở nhà, đất chưa xử lý.
Từ cuối năm 2025 đến nay, cả nước xử lý được 5.452 cơ sở nhà đất dư dôi tồn đọng, cho thấy chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện ở các bộ, ngành và địa phương.
Trước đó, theo số liệu thống kê đến ngày 26/12/2025 cho thấy trên cả nước có 25.143 cơ sở nhà, đất thuộc diện phải rà soát, sắp xếp lại. Trong đó, 19.658 cơ sở đã hoàn thành, song vẫn còn 5.488 cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định.
Theo Bộ Tài chính, kết quả này đạt được trong bối cảnh việc quyết định và tổ chức xử lý trụ sở, tài sản công đã được phân cấp mạnh mẽ, đặc biệt khi quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang diễn ra.
Xuyên suốt quá trình, bộ đã thường xuyên cập nhật thực tiễn, tham mưu hoàn thiện quy định pháp luật và hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh, tạo hành lang pháp lý để địa phương chủ động triển khai thực hiện phù hợp với diễn biến thực tiễn của từng giai đoạn
Thời gian tới, bộ sẽ tiếp tục rà soát khung pháp lý về quản lý, sử dụng tài sản công, đồng thời yêu cầu bốn địa phương còn tồn đọng sớm xử lý dứt điểm số cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành.
Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát cũng sẽ tiếp tục được tăng cường nhằm bảo đảm việc quản lý, khai thác tài sản công đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả, Bộ Tài chính nhấn mạnh.
Trước đó, Bộ Tài chính ban hành công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tập trung chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2026.
Đối với nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, các cơ quan, đơn vị được yêu cầu hoàn tất phương án bố trí, xử lý theo đúng kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, không để thất thoát, lãng phí.
Đối với các cơ sở nhà, đất đã được quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan được giao khẩn trương xây dựng phương án khai thác hoặc xử lý dứt điểm để đưa tài sản vào sử dụng, tránh tình trạng bỏ trống kéo dài.
Bên cạnh đó, trong khi chờ hoàn thiện, nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025 theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công kèm theo các biểu mẫu tổng hợp hiện trạng tài sản công và tình hình tăng, giảm tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo đảm đúng nội dung và thời hạn báo cáo.
18:29, 02/06/2025
20:20, 20/05/2025
Trong phiên sáng 27/1, sau khi giữ nguyên thì đến chiều, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” đều tăng. Giá mua, bán vàng nhẫn tăng từ 600 nghìn – 1 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng miếng tăng phổ biến 300 nghìn đồng/lượng…
Trong tháng 1/2026, mặt bằng lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt tăng so với cuối tháng 12/2025, ghi nhận mức điều chỉnh mạnh ở các kỳ hạn 6, 9 và 12 tháng. Một số ngân hàng tăng lãi suất kỳ hạn 12 tháng từ 1,1 - 1,3 điểm phần trăm so với cuối tháng 12/2025...
Ngày 27/1, tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm 1,16% so với phiên liền trước. Tính từ đầu năm đến nay, đà giảm của tỷ giá "chợ đen" gấp gần 9 lần so với tỷ giá bán ra tại các ngân hàng thương mại…
Năm 2025, BIDV MetLife ghi nhận doanh thu tăng trưởng, đồng thời thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 22.000 trường hợp, khẳng định vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong việc hỗ trợ khách hàng khi rủi ro xảy ra.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: