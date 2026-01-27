Bộ Tài chính đốc thúc 4/34 địa phương hoàn tất xử lý tồn đọng nhà, đất công dôi dư

Tính đến giữa tháng 1/2026, số cơ sở nhà, đất công chưa được xử lý trên cả nước đã giảm hơn 5.000 cơ sở, hiện chỉ còn vài chục trường hợp tập trung tại 4 địa phương. Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất dứt điểm trong thời gian tới, bảo đảm tài sản công được sử dụng đúng mục đích…

Theo số liệu cập nhật từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 19/1/2026, tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư trên cả nước gần như hoàn tất, còn 4 trên tổng số 34 địa phương chưa xử lý xong toàn bộ số cơ sở tồn đọng.

Trong đó, Ninh Bình còn 23 cơ sở, Sơn La còn 7 cơ sở, Tuyên Quang còn 3 cơ sở và Cao Bằng còn 3 cơ sở nhà, đất chưa xử lý.

Từ cuối năm 2025 đến nay, cả nước xử lý được 5.452 cơ sở nhà đất dư dôi tồn đọng, cho thấy chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện ở các bộ, ngành và địa phương.

Trước đó, theo số liệu thống kê đến ngày 26/12/2025 cho thấy trên cả nước có 25.143 cơ sở nhà, đất thuộc diện phải rà soát, sắp xếp lại. Trong đó, 19.658 cơ sở đã hoàn thành, song vẫn còn 5.488 cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Theo Bộ Tài chính, kết quả này đạt được trong bối cảnh việc quyết định và tổ chức xử lý trụ sở, tài sản công đã được phân cấp mạnh mẽ, đặc biệt khi quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang diễn ra.

Xuyên suốt quá trình, bộ đã thường xuyên cập nhật thực tiễn, tham mưu hoàn thiện quy định pháp luật và hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh, tạo hành lang pháp lý để địa phương chủ động triển khai thực hiện phù hợp với diễn biến thực tiễn của từng giai đoạn

Thời gian tới, bộ sẽ tiếp tục rà soát khung pháp lý về quản lý, sử dụng tài sản công, đồng thời yêu cầu bốn địa phương còn tồn đọng sớm xử lý dứt điểm số cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành.

Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát cũng sẽ tiếp tục được tăng cường nhằm bảo đảm việc quản lý, khai thác tài sản công đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ Tài chính ban hành công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tập trung chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2026.

Đối với nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, các cơ quan, đơn vị được yêu cầu hoàn tất phương án bố trí, xử lý theo đúng kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, không để thất thoát, lãng phí.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã được quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan được giao khẩn trương xây dựng phương án khai thác hoặc xử lý dứt điểm để đưa tài sản vào sử dụng, tránh tình trạng bỏ trống kéo dài.

Bên cạnh đó, trong khi chờ hoàn thiện, nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025 theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công kèm theo các biểu mẫu tổng hợp hiện trạng tài sản công và tình hình tăng, giảm tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo đảm đúng nội dung và thời hạn báo cáo.