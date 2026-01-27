Tỷ giá thị trường tự do lao dốc

Ngày 27/1, tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm 1,16% so với phiên liền trước. Tính từ đầu năm đến nay, đà giảm của tỷ giá "chợ đen" gấp gần 9 lần so với tỷ giá bán ra tại các ngân hàng thương mại…

Ngày 27/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.098 VND/USD, giảm 15 đồng so với phiên liền trước. Tương ứng, tỷ giá trần được điều chỉnh xuống 26.352 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.843 VND/USD.

Tỷ giá USD/VND giao dịch giữa các ngân hàng và khách hàng tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể, tỷ giá mua vào giảm 38 đồng xuống còn 25.940 VND/USD, trong khi tỷ giá bán ra giảm tương ứng xuống 26.330 VND/USD.

Đà giảm của tỷ giá tại ngân hàng thương mại từ đầu năm 2026 đến nay (Nguồn: WiGroup)

Đáng chú ý, trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND giảm mạnh hơn nhiều. Tỷ giá mua vào lao dốc 250 đồng, từ 26.600 còn 26.350 VND/USD, trong khi tỷ giá bán ra giảm 260 đồng, về mức 26.390 VND/USD.

Tính từ đầu năm, tỷ giá tự do giảm lần lượt 1,5% (mua vào) và 1,6% (bán ra), trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại chỉ giảm 0,41% và 0,18% tương ứng. Đà lao dốc của tỷ giá “chợ đen” hiện đã mạnh gấp gần 9 lần so với tỷ giá chính thức.

Biến động trên thị trường tự do diễn ra trong bối cảnh Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ sắp có hiệu lực từ ngày 9/2/2026. Nghị định quy định cụ thể các mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, bao gồm cả hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng. Theo đó, các hành vi mua bán ngoại tệ trái phép ngoài hệ thống ngân hàng sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, và trong một số trường hợp, ngoại tệ vi phạm có thể bị tịch thu.

Đà giảm của tỷ giá tự do từ đầu năm 2026 đến nay (Nguồn: WiGroup)

Song song với diễn biến tỷ giá, giá vàng thế giới tiếp tục tăng và duy trì trên ngưỡng 5.000 USD/ounce trong ngày thứ hai liên tiếp. Xu hướng này được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD, căng thẳng địa chính trị toàn cầu và sự thoái lui dòng vốn khỏi trái phiếu chính phủ các nước cũng như các công cụ tiền tệ an toàn.

Vào đầu ngày thứ ba (27/1), giá vàng thế giới tăng thêm hơn 0,8%, đánh dấu phiên tăng thứ 7 liên tiếp. Chỉ số USD Index đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 4 năm. Từ đầu năm 2026 đến nay, giá vàng đã tăng gần 17%, phản ánh kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục giảm sâu hơn trong thời gian tới, yếu tố thường có lợi cho kim loại quý.

Thị trường đang chờ đợi quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) mới từ Tổng thống D. Trump. Một ứng viên có quan điểm ôn hòa sẽ củng cố khả năng FED sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay. Dù vậy, theo khảo sát mới nhất từ Bloomberg, phần lớn chuyên gia kinh tế dự báo FED sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến ít nhất tháng 6/2026, sau khi đã thực hiện ba lần giảm liên tiếp cuối năm ngoái.

Trong khi đó, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa vào cuối năm 2025 dường như không tác động lớn đến tăng trưởng, với GDP quý IV được kỳ vọng vẫn tăng trưởng tích cực ở mức 2,1%.