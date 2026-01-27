Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 1/2026?

Trong tháng 1/2026, mặt bằng lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt tăng so với cuối tháng 12/2025, ghi nhận mức điều chỉnh mạnh ở các kỳ hạn 6, 9 và 12 tháng. Một số ngân hàng tăng lãi suất kỳ hạn 12 tháng từ 1,1 - 1,3 điểm phần trăm so với cuối tháng 12/2025...

Tính đến ngày 26/1/2026, có 9 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng so với ngày 29/12/2025. Ngân hàng có mức tăng mạnh nhất là VIB, với mức tăng lên tới +1,25 điểm phần trăm (đpt).

Trong khi đó, có 27 ngân hàng giữ nguyên lãi suất và không có ngân hàng nào giảm lãi suất trong cùng giai đoạn.

Hiện tại, có 12 ngân hàng áp dụng mức lãi suất kịch trần 4,75%/năm với tiền gửi 1 tháng, là mức tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với tiền gửi dưới 6 tháng.

Danh sách các ngân hàng này bao gồm: OCB, Sacombank, VPBank, TPBank, PVCombank, VIB, BVBank, PGBank, VCBNeo, NamABank, NCB, VietABank.

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng.

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước vẫn duy trì mức lãi suất thấp nhất thị trường, ổn định và ít biến động. Cụ thể, 3 trong 4 ngân hàng nhà nước gồm VietinBank, Vietcombank và BIDV duy trì mức 2,1%/năm với tiền gửi 1 tháng. Agribank là ngân hàng duy nhất trong nhóm điều chỉnh tăng lãi suất kỳ hạn 1 tháng, từ 2,4% lên 2,6%, tương đương mức tăng 0,2 đpt.

Đối với tiền gửi 3 tháng, có 10 ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất 4,75%/năm, bao gồm: VPBank, BVBank, VIB, TPBank, Sacombank, PVCombank, PGBank, MBV, OCB và VCBNeo.

Tính đến ngày 26/1/2026, có 3 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng so với ngày 29/12/2025. Cụ thể: Agribank tăng từ 2,7% lên 2,9%/năm (+0,2 đpt); Saigonbank tăng từ 4,3% lên 4,6%/năm (+0,3 đpt); ABBank tăng từ 3,7% lên 4,0%/năm (+0,3 đpt)

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng ghi nhận mức tăng dao động từ 0,2 đến 1 điểm phần trăm so với cuối tháng 12/2025. Trong đó, MBV và ABBank là hai ngân hàng có mức điều chỉnh mạnh nhất.

Tính đến ngày 26/1/2026, có 5 ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng so với ngày 29/12/2025. Cụ thể, Agribank tăng từ 3,8% lên 4%, VIB tăng từ 5,1% lên 5,5%, Sacombank tăng từ 4,8% lên 5,4%, MBV tăng mạnh từ 5,5% lên 6,5%, và ABBank tăng từ 5,2% lên 6,3%.

Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng cao nhất trên thị trường thuộc về PGBank với mức 7,1%/năm. Theo sau là BacABank ở mức 6,8%/năm, và MBV với 6,5%/năm. VikkiBank và ABBank lần lượt đứng ở vị trí thứ tư và thứ năm với mức lãi suất 6,4% và 6,3%/năm.

Các mức lãi suất tiết kiệm nói trên đều dành cho tiền gửi trực tiếp tại quầy của khách hàng cá nhân. Lãi suất tiền gửi online cao hơn lãi suất tại quầy từ 0,3 đến 0,7 điểm phần trăm tuỳ từng ngân hàng. Các ngân hàng đều có những chính sách lãi suất riêng áp dụng cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, tuỳ thuộc vào giá trị tiền gửi. Ngoài ra, mức lãi suất huy động thực tế có thể thay đổi tùy vào tình hình cân đối vốn của từng chi nhánh ngân hàng.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng tại nhiều ngân hàng lại thấp hơn hoặc bằng so với kỳ hạn 6 tháng. Cụ thể, các ngân hàng như PGBank, MBV, BacABank và ABBank giữ nguyên mức lãi suất cho cả hai kỳ hạn. Trong khi đó, một số ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ ở kỳ hạn 9 tháng, chẳng hạn VikkiBank giảm từ 6,4% (6 tháng) xuống 6,2% (9 tháng), VCBNeo giảm từ 6,2% xuống 5,25%, và Kienlongbank giảm từ 5,3% xuống 4,9%. Trung bình, lãi suất kỳ hạn 9 tháng thấp hơn kỳ hạn 6 tháng khoảng 0,1 điểm phần trăm.

Tính đến ngày 26/1/2026, có 8 ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động kỳ hạn 9 tháng so với ngày 29/12/2025. Cụ thể, ABBank tăng mạnh nhất với mức tăng 1,1 điểm %, từ 5,2% lên 6,3%. MBV tăng 1 điểm %, từ 5,5% lên 6,5%. VPBank nâng lãi suất từ 5,8% lên 6,2%, tăng 0,4 điểm %. Agribank điều chỉnh tăng 0,2 điểm %, từ 3,8% lên 4%. VIB và Saigonbank cùng tăng 0,5 điểm %, lần lượt từ 5,1% lên 5,6% và từ 5,1% lên 5,6%. BacABank tăng 0,3 điểm %, từ 6,5% lên 6,8%.

Top 5 ngân hàng có lãi suất huy động kỳ hạn 9 tháng cao nhất lần lượt là PG Bank (7,1%/năm), BacABank (6,8%/năm), MBV (6,5%/năm), ABBank (6,3%/năm) và OCB (6,2%/năm).

Trong kỳ cập nhật lãi suất huy động 12 tháng từ ngày 29/12/2025 đến 26/1/2026, một số ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất. Cụ thể, MBV có mức tăng mạnh nhất, thêm 1,3 điểm phần trăm từ 5,9% lên 7,2%/năm. ABBANK tăng 0,8 điểm phần trăm, từ 5,5% lên 6,3%/năm. VPBank điều chỉnh tăng 0,3 điểm phần trăm, từ 5,8% lên 6,1%. Sacombank cũng nâng lãi suất thêm 0,3 điểm phần trăm, từ 4,9% lên 5,2%. Bên cạnh đó, BacABank tăng 0,3 điểm phần trăm, từ 6,55% lên 6,85%.

Tính đến ngày 26/1/2026, ngân hàng có lãi suất huy động 12 tháng cao nhất là PG Bank và MBV, cùng ở mức 7,2%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng đang cao hơn kỳ hạn 6 tháng từ 0,1 đến 0,7 điểm phần trăm, tùy từng tổ chức tín dụng.

Ngân hàng có mức chênh lệch lớn nhất là MBV, với lãi suất 6 tháng là 6,5%, còn 12 tháng là 7,2%, chênh lệch 0,7 điểm phần trăm.

Lãi suất 6 tháng và 12 tháng tại PG Bank chỉ chênh lệch 0,1 điểm phần trăm (12 tháng: 7,2% so với 6 tháng: 7,1%).

Ở nhiều ngân hàng khác như VIB, OCB, VikkiBank, BacABank, lãi suất 12 tháng cũng cao hơn từ 0,1 đến 0,35 điểm phần trăm so với kỳ hạn 6 tháng.

Tuy nhiên, một số ngân hàng niêm yết lãi suất hai kỳ hạn bằng nhau, như VietinBank, BIDV, Agribank, Vietcombank, ACB, đều ở mức 5,2% cho cả 6 tháng và 12 tháng.