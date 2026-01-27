Thứ Ba, 27/01/2026

Trang chủ Tài chính

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 1/2026?

Tùng Thư

27/01/2026, 14:05

Trong tháng 1/2026, mặt bằng lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt tăng so với cuối tháng 12/2025, ghi nhận mức điều chỉnh mạnh ở các kỳ hạn 6, 9 và 12 tháng. Một số ngân hàng tăng lãi suất kỳ hạn 12 tháng từ 1,1 - 1,3 điểm phần trăm so với cuối tháng 12/2025...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tính đến ngày 26/1/2026, có 9 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng so với ngày 29/12/2025. Ngân hàng có mức tăng mạnh nhất là VIB, với mức tăng lên tới +1,25 điểm phần trăm (đpt).

Trong khi đó, có 27 ngân hàng giữ nguyên lãi suất và không có ngân hàng nào giảm lãi suất trong cùng giai đoạn.

Hiện tại, có 12 ngân hàng áp dụng mức lãi suất kịch trần 4,75%/năm với tiền gửi 1 tháng, là mức tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với tiền gửi dưới 6 tháng.

Danh sách các ngân hàng này bao gồm: OCB, Sacombank, VPBank, TPBank, PVCombank, VIB, BVBank, PGBank, VCBNeo, NamABank, NCB, VietABank.

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng.
Nguồn: VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng.

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước vẫn duy trì mức lãi suất thấp nhất thị trường, ổn định và ít biến động. Cụ thể, 3 trong 4 ngân hàng nhà nước gồm VietinBank, Vietcombank và BIDV duy trì mức 2,1%/năm với tiền gửi 1 tháng.  Agribank là ngân hàng duy nhất trong nhóm điều chỉnh tăng lãi suất kỳ hạn 1 tháng, từ 2,4% lên 2,6%, tương đương mức tăng 0,2 đpt.

Đối với tiền gửi 3 tháng, có 10 ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất 4,75%/năm, bao gồm: VPBank, BVBank, VIB, TPBank, Sacombank, PVCombank, PGBank, MBV, OCB và VCBNeo.

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng.
Nguồn: VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng.

Tính đến ngày 26/1/2026, có 3 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng so với ngày 29/12/2025. Cụ thể: Agribank tăng từ 2,7% lên 2,9%/năm (+0,2 đpt); Saigonbank tăng từ 4,3% lên 4,6%/năm (+0,3 đpt); ABBank tăng từ 3,7% lên 4,0%/năm (+0,3 đpt)

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng ghi nhận mức tăng dao động từ 0,2 đến 1 điểm phần trăm so với cuối tháng 12/2025. Trong đó, MBV và ABBank là hai ngân hàng có mức điều chỉnh mạnh nhất.

Tính đến ngày 26/1/2026, có 5 ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng so với ngày 29/12/2025. Cụ thể, Agribank tăng từ 3,8% lên 4%, VIB tăng từ 5,1% lên 5,5%, Sacombank tăng từ 4,8% lên 5,4%, MBV tăng mạnh từ 5,5% lên 6,5%, và ABBank tăng từ 5,2% lên 6,3%.

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng.
Nguồn: VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng.

Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng cao nhất trên thị trường thuộc về PGBank với mức 7,1%/năm. Theo sau là BacABank ở mức 6,8%/năm, và MBV với 6,5%/năm. VikkiBank và ABBank lần lượt đứng ở vị trí thứ tư và thứ năm với mức lãi suất 6,4% và 6,3%/năm. 

Các mức lãi suất tiết kiệm nói trên đều dành cho tiền gửi trực tiếp tại quầy của khách hàng cá nhân. Lãi suất tiền gửi online cao hơn lãi suất tại quầy từ 0,3 đến 0,7 điểm phần trăm tuỳ từng ngân hàng. Các ngân hàng đều có những chính sách lãi suất riêng áp dụng cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, tuỳ thuộc vào giá trị tiền gửi. Ngoài ra, mức lãi suất huy động thực tế có thể thay đổi tùy vào tình hình cân đối vốn của từng chi nhánh ngân hàng.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng tại nhiều ngân hàng lại thấp hơn hoặc bằng so với kỳ hạn 6 tháng. Cụ thể, các ngân hàng như PGBank, MBV, BacABank và ABBank giữ nguyên mức lãi suất cho cả hai kỳ hạn. Trong khi đó, một số ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ ở kỳ hạn 9 tháng, chẳng hạn VikkiBank giảm từ 6,4% (6 tháng) xuống 6,2% (9 tháng), VCBNeo giảm từ 6,2% xuống 5,25%, và Kienlongbank giảm từ 5,3% xuống 4,9%. Trung bình, lãi suất kỳ hạn 9 tháng thấp hơn kỳ hạn 6 tháng khoảng 0,1 điểm phần trăm.

Tính đến ngày 26/1/2026, có 8 ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động kỳ hạn 9 tháng so với ngày 29/12/2025. Cụ thể, ABBank tăng mạnh nhất với mức tăng 1,1 điểm %, từ 5,2% lên 6,3%. MBV tăng 1 điểm %, từ 5,5% lên 6,5%. VPBank nâng lãi suất từ 5,8% lên 6,2%, tăng 0,4 điểm %. Agribank điều chỉnh tăng 0,2 điểm %, từ 3,8% lên 4%. VIB và Saigonbank cùng tăng 0,5 điểm %, lần lượt từ 5,1% lên 5,6% và từ 5,1% lên 5,6%. BacABank tăng 0,3 điểm %, từ 6,5% lên 6,8%.

Top 5 ngân hàng có lãi suất huy động kỳ hạn 9 tháng cao nhất lần lượt là PG Bank (7,1%/năm), BacABank (6,8%/năm), MBV (6,5%/năm), ABBank (6,3%/năm) và OCB (6,2%/năm).

Trong kỳ cập nhật lãi suất huy động 12 tháng từ ngày 29/12/2025 đến 26/1/2026, một số ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất. Cụ thể, MBV có mức tăng mạnh nhất, thêm 1,3 điểm phần trăm từ 5,9% lên 7,2%/năm. ABBANK tăng 0,8 điểm phần trăm, từ 5,5% lên 6,3%/năm. VPBank điều chỉnh tăng 0,3 điểm phần trăm, từ 5,8% lên 6,1%. Sacombank cũng nâng lãi suất thêm 0,3 điểm phần trăm, từ 4,9% lên 5,2%. Bên cạnh đó, BacABank tăng 0,3 điểm phần trăm, từ 6,55% lên 6,85%.

Tính đến ngày 26/1/2026, ngân hàng có lãi suất huy động 12 tháng cao nhất là PG Bank và MBV, cùng ở mức 7,2%/năm.

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng.
Nguồn: VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng đang cao hơn kỳ hạn 6 tháng từ 0,1 đến 0,7 điểm phần trăm, tùy từng tổ chức tín dụng.

Ngân hàng có mức chênh lệch lớn nhất là MBV, với lãi suất 6 tháng là 6,5%, còn 12 tháng là 7,2%, chênh lệch 0,7 điểm phần trăm.

Lãi suất 6 tháng và 12 tháng tại PG Bank chỉ chênh lệch 0,1 điểm phần trăm (12 tháng: 7,2% so với 6 tháng: 7,1%).

Ở nhiều ngân hàng khác như VIB, OCB, VikkiBank, BacABank, lãi suất 12 tháng cũng cao hơn từ 0,1 đến 0,35 điểm phần trăm so với kỳ hạn 6 tháng.

Tuy nhiên, một số ngân hàng niêm yết lãi suất hai kỳ hạn bằng nhau, như VietinBank, BIDV, Agribank, Vietcombank, ACB, đều ở mức 5,2% cho cả 6 tháng và 12 tháng.

Lãi suất liên ngân hàng tăng đồng loạt, cao nhất lên tới 6,8%/năm

15:05, 26/01/2026

Lãi suất liên ngân hàng tăng đồng loạt, cao nhất lên tới 6,8%/năm

Ngành ngân hàng trước 5 sức ép nổi bật năm 2026

23:48, 24/01/2026

Ngành ngân hàng trước 5 sức ép nổi bật năm 2026

Bốn động lực của tín dụng ngân hàng trong năm 2026

16:45, 21/01/2026

Bốn động lực của tín dụng ngân hàng trong năm 2026

lãi suất 12 tháng lãi suất 6 tháng lãi suất ngân hàng lãi suất tiết kiệm tăng lãi suất tăng lãi suất huy động

Giá mua, bán vàng nhẫn tăng mạnh sau nhịp đi ngang

Giá mua, bán vàng nhẫn tăng mạnh sau nhịp đi ngang

Trong phiên sáng 27/1, sau khi giữ nguyên thì đến chiều, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” đều tăng. Giá mua, bán vàng nhẫn tăng từ 600 nghìn – 1 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng miếng tăng phổ biến 300 nghìn đồng/lượng…

Bộ Tài chính đốc thúc 4/34 địa phương hoàn tất xử lý tồn đọng nhà, đất công dôi dư

Bộ Tài chính đốc thúc 4/34 địa phương hoàn tất xử lý tồn đọng nhà, đất công dôi dư

Tính đến giữa tháng 1/2026, số cơ sở nhà, đất công chưa được xử lý trên cả nước đã giảm hơn 5.000 cơ sở, hiện chỉ còn vài chục trường hợp tập trung tại 4 địa phương. Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất dứt điểm trong thời gian tới, bảo đảm tài sản công được sử dụng đúng mục đích…

Tỷ giá thị trường tự do lao dốc

Tỷ giá thị trường tự do lao dốc

Ngày 27/1, tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm 1,16% so với phiên liền trước. Tính từ đầu năm đến nay, đà giảm của tỷ giá "chợ đen" gấp gần 9 lần so với tỷ giá bán ra tại các ngân hàng thương mại…

BIDV MetLife ghi nhận doanh thu tăng 83%, chi trả 22.000 trường hợp trong năm 2025

BIDV MetLife ghi nhận doanh thu tăng 83%, chi trả 22.000 trường hợp trong năm 2025

Năm 2025, BIDV MetLife ghi nhận doanh thu tăng trưởng, đồng thời thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 22.000 trường hợp, khẳng định vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong việc hỗ trợ khách hàng khi rủi ro xảy ra.

Yên Nhật tiếp tục tăng mạnh, USD xuống đáy 4 tháng

Yên Nhật tiếp tục tăng mạnh, USD xuống đáy 4 tháng

Đồng yên vững giá trong phiên sáng nay (27/1) tại thị trường châu Á, sau khi tăng mạnh hai phiên liên tiếp trước đó, trong bối cảnh thị trường thận trọng trước khả năng nhà chức trách Mỹ và Nhật Bản phối hợp can thiệp thị trường tiền tệ...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

1

Nhiều cựu lãnh đạo Vicem "hợp tác" nâng khống số liệu tại dự án nghìn tỷ

Dân sinh

2

Việt Nam cần khoảng 700 tỷ USD cho chuyển đổi xanh

Kinh tế xanh

3

Tuyệt đối không để xảy ra thiếu thuốc, thuốc tăng giá đột biến trong dịp Tết

Dân sinh

4

Vì sao Meta phải định vị mình như gã khổng lồ hạ tầng AI?

Kinh tế số

5

Giá mua, bán vàng nhẫn tăng mạnh sau nhịp đi ngang

Tài chính

