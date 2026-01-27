Giá vàng đuối nhanh sau khi vượt 5.100 USD/oz, SPDR Gold Trust “nằm im”

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mọi thời đại trên ngưỡng 5.100 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (26/1), nhưng chỉ chốt phiên ở mức hơn 5.000 USD/oz do hoạt động chốt lời và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust không có động thái mua bán nào trong phiên này.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tăng 26,2 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,53%, đạt 5.011,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giá vàng giao ngay đóng cửa trên mốc 5.000 USD/oz. Trong phiên, giá vàng giao ngay lập kỷ lục mọi thời đại ở mức 5.110,9 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 2/2026 tăng 2,1%, chốt ở mức 5.082,5 USD/oz.

Giá bạc cũng thu hẹp thành quả tăng vào cuối phiên. Dù lập kỷ lục mới ở mức gần 118 USD/oz, giá bạc giao ngay chỉ tăng 0,7 USD/oz khi đóng cửa, tương đương tăng 0,7%, đạt 104,03 USD/oz.

Xu hướng tăng bùng nổ của giá vàng và giá bạc trong những ngày gần đây xuất phát chủ yếu từ nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị và sự suy yếu của đồng USD. Căng thẳng ở Greenland và Iran hay những lời đe dọa thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump đều trở thành lý do để nhà đầu tư bổ sung vàng vào danh mục.

Ngoài ra, giá vàng còn được thúc đẩy bởi mối lo về sự độc lập của Fed - ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới - trong bối cảnh ông Trump sắp đề cử một chủ tịch Fed mới để thay Chủ tịch Jerome Powell, người sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2026.

Mối lo về bất định trong chính sách của ông Trump và về sự độc lập của Fed, cùng khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay, đang gây áp lực giảm giá lớn lên đồng USD. Đồng USD giảm giá càng hỗ trợ thêm cho xu hướng tăng của thị trường kim loại quý.

Ngày thứ Hai, ông Trump chưa có động thái mới nào liên quan tới Greenland hay Iran, nhưng bất ngờ tuyên bố tăng thuế quan áp lên các mặt hàng ô tô, dược phẩm và gỗ nhập khẩu từ Hàn Quốc lên 25% từ 15%. Lý do mà ông đưa ra cho động thái này là Quốc hội Hàn Quốc trì hoãn việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại mà nước này đạt được với Mỹ vào mùa hè năm 2025.

Trước đó, vào hôm Chủ nhật, ông tuyên bố sẽ áp thuế quan 100% lên Canada nếu nước này đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Sau đó, căng thẳng dịu đi khi Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố Ottawa “không có ý định” theo đuổi một thỏa thuận thương mại tự do với Bắc Kinh.

Đồng USD rớt xuống đáy 4 tháng trong phiên này, với chỉ số Dollar Index trượt gần 0,6%, chốt phiên ở mức hơn 97 điểm. Trong vòng 5 phiên trở lại đây, chỉ số giảm gần 2,4% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

“Giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi sự bất định địa chính trị và kinh tế ở mức cao. Các ngân hàng trung ương vẫn là lực lượng mua vàng mạnh mẽ vì họ còn đang đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD”, Chủ tịch Ryan McIntyre của công ty Sprott Inc. nhận định với hãng tin Reuters.

Ông McIntyre cũng chỉ ra rằng dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng cũng đang giữ một vai trò quan trọng trong xu hướng đi lên của giá vàng. “So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng vàng mà các quỹ ETF nắm giữ đã tăng 20%”, ông nói.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trưởng nghiên cứu Adrian Ash của công ty BullionVault nhận định đối với giá kim loại quý trong năm nay, động lực chính sẽ là các động thái và chính sách của Tổng thống Trump. “Một làn sóng các nhà đầu tư lần đầu tiên mua vàng đang thúc đẩy đợt tăng này của giá vàng. Các nhà đầu tư cá nhân ở khắp châu Á và châu Âu đều mua vàng và bạc”, ông Ash nhấn mạnh.

Năm nay, giá vàng đã tăng khoảng 18%, sau khi tăng 64% trong năm ngoái.

Hoạt động chốt lời trên mốc 5.100 USD/oz có thể là nguyên nhân khiến giá vàng không giữ được hết thành quả tăng trong phiên đầu tuần. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng thận trọng trước khả năng Nhật Bản và Mỹ có thể sắp phối hợp để can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm bảo vệ tỷ giá đồng yên.

Cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed sẽ diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư. Theo dự báo của giới phân tích, Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% trong lần họp này nhưng sẽ có hai lần giảm lãi suất trong năm nay. Thị trường đang chờ xem liệu Chủ tịch Powell sẽ phát tín hiệu như thế nào về đường đi của lãi suất trong thời gian tới.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust giữ nguyên khối lượng nắm giữ trong phiên đầu tuần, ở mức 1.086,5 tấn vàng.

Giới phân tích nhận định dư địa tăng của giá vàng vẫn còn lớn.

Ngân hàng Pháp Societe Generale dự báo giá vàng sẽ đạt 6.000 USD/oz trong năm 2026, thậm chí cho rằng dự báo này còn là thận trọng bởi dư địa tăng của giá vàng có thể còn lớn hơn. Trong kịch bản giá lên mà ngân hàng Mỹ Morgan Stanley đưa ra, giá vàng có thể đạt 5.700 USD/oz.

Giá vàng và giá bạc đồng loạt tăng mạnh ngay khi vừa mở cửa phiên châu Á sáng nay (27/1).

Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 34 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương tăng gần 0,7%, giao dịch ở mức 5.045,3 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng hơn 1,9%, giao dịch ở mức hơn 106 USD/oz.

Mức giá trên của vàng tương đương khoảng 160,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.978 đồng (mua vào) và 26.368 đồng (bán ra), giảm 53 đồng ở chiều mua và giảm 13 đồng ở chiều bán so với sáng qua.