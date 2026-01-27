Yên Nhật tiếp tục tăng mạnh, USD xuống đáy 4 tháng

Đồng yên vững giá trong phiên sáng nay (27/1) tại thị trường châu Á, sau khi tăng mạnh hai phiên liên tiếp trước đó, trong bối cảnh thị trường thận trọng trước khả năng nhà chức trách Mỹ và Nhật Bản phối hợp can thiệp thị trường tiền tệ...

Trái lại, đồng USD rớt giá sâu, xuống mức thấp nhất 4 tháng, dưới áp lực từ rủi ro Chính phủ Mỹ phải đóng cửa và các tuyên bố thất thường của Tổng thống Donald Trump.

Trong hai phiên giao dịch vừa qua, tâm điểm chú ý của thị trường toàn cầu tập trung vào diễn biến tỷ giá yên Nhật - đồng tiền đã tăng giá tới 3% chỉ trong vòng 2 ngày thứ Sáu tuần trước và thứ Hai tuần này. Cú bật của đồng yên diễn ra sau khi có tin giới chức Mỹ và Nhật Bản tiến hành kiểm tra tỷ giá với các ngân hàng thương mại - một động thái được xem là tiền đề của việc can thiệp tỷ giá.

Phiên sáng nay, tỷ giá yên giữ ổn định ở vùng 153-154 yên đổi 1 USD, so với mức đáy 159,23 yên đổi 1 USD thiết lập vào hôm thứ Sáu.

Trước hai phiên phục hồi vừa rồi, đồng yên đương đầu áp lực giảm giá mạnh do nhà đầu tư lo ngại về sức khỏe tài khóa của Nhật Bản vì Thủ tướng Sanae Takaichi có lập trường chính sách nới lỏng mạnh mẽ và chủ trương này có khả năng mạnh lên sau cuộc bầu cử sớm dự kiến diễn ra vào đầu tháng 2.

Khả năng Nhật Bản phối hợp với Mỹ can thiệp vào thị trường tiền tệ để bảo vệ tỷ giá đồng yên đã khiến giới bán khống yên “chùn tay”, và nhờ đó, tỷ giá yên bật tăng trở lại.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng một động thái can thiệp có thể không được tiến hành ngay như thị trường kỳ vọng. Cùng với đó, áp lực mất giá đối với yên từ chính sách tài khóa nới lỏng của Chính phủ Nhật sẽ không thể được giải tỏa hoàn toàn.

“Đây chưa phải là hồi kết trong câu chuyện đồng yên mất giá. Thị trường đang thận trong hơn một chút, nhưng nếu can thiệp không diễn ra, tôi cho rằng sẽ lại có những nỗ lực của giới đầu cơ thử thách quyết tâm của nhà chức trách Nhật”, chiến lược gia ngoại hối Moh Siong Sim của ngân hàng OCBC nhận định với hãng tin Reuters.

Dữ liệu thị trường tiền tệ từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cho thấy đồng yên tăng giá mạnh so với USD trong hai phiên vừa qua có thể không phải là kết quả của một động thái can thiệp. Nếu có can thiệp, nhà chức trách Nhật thường tiến hành lặng lẽ và chỉ đưa ra thông báo chính thức sau khi việc can thiệp đã hoàn tất.

Đồng USD tiếp tục trượt giá trong phiên sáng nay, sau khi giảm sâu trong phiên ngày thứ Sáu và thứ Hai. Chỉ số Dollar Index đã giảm về vùng hơn 96,9 điểm, thấp nhất kể từ cuối tháng 9 năm ngoái.

Cùng với đó, các đồng tiền chủ chốt khác đồng loạt đạt mức cao nhất 4 tháng so với USD. Đồng euro vững giá ở mức gần 1,19 USD đổi 1 euro, sau khi đạt hơn 1,19 USD đổi 1 euro trong phiên đầu tuần. Đồng bảng Anh giao dịch ở mức khoảng 1,37 USD đổi 1 bảng.

Từ đầu năm đến nay, Dollar Index đã giảm hơn 1,4%.

Diễn biến chỉ số Dollar Index trong vòng 1 năm trở lại đây - Nguồn: Trading Economics.

Những động thái địa chính trị của Tổng thống Trump từ đầu năm đến nay đã gây áp lực mất giá đối với USD, như việc ông tìm cách thâu tóm Greenland, cảnh báo khả năng tấn công Iran, dọa áp thuế quan lên châu Âu và Canada, tuyên bố tăng thuế quan đối với Hàn Quốc…

Ngoài ra, tình hình chính trị của Mỹ cũng đang ít nhiều khiến nhà đầu tư bất an. Việc nhân viên quản lý nhập cư liên bang bắn chết một công dân Mỹ - vụ thứ hai trong tháng 1 này - đang gây ra một làn sóng phản đối trong dư luận Mỹ và dẫn tới nguy cơ Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần. Một số thượng nghị sỹ Dân chủ tuyên bố vì những vụ việc này, họ sẽ không phê chuẩn kế hoạch ngân sách 1,2 nghìn tỷ USD của Chính phủ, trong đó có ngân sách cho Bộ An ninh nội địa Mỹ.

Sức ép mất giá đối với đồng USD diễn ra trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên trong năm 2026 của Fed. Cuộc họp này sẽ được tiến hành trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư của tuần này. Theo dự báo của giới phân tích, Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% trong lần họp này nhưng sẽ có hai lần giảm lãi suất trong năm nay. Thị trường sẽ chờ xem liệu Chủ tịch Powell sẽ phát tín hiệu như thế nào về đường đi của lãi suất trong thời gian tới.

Trao đổi với trang MarketWatch, Giám đốc Amarjit Sahota của công ty Klarity FX cho rằng nếu chỉ số giảm về ngưỡng 96 điểm, đó có thể là “sự tiếp nối xu hướng mất giá của đồng USD đã tạm dừng từ mùa hè năm ngoái”. Theo nhà tư vấn rủi ro tỷ giá này, hiện còn hơi sớm để khẳng định USD sẽ giảm giá mạnh, và tỷ giá có thể sẽ giằng co “song áp lực mất giá đang đè nặng” lên bạc xanh.