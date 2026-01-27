Thứ Ba, 27/01/2026

Trang chủ Kinh tế xanh

Không khí Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc tái diễn ô nhiễm, liên tục ở ngưỡng xấu

Đỗ Phong

27/01/2026, 11:42

Liên tục trong những ngày qua, chất lượng không khí ở Thủ đô quay trở lại tình trạng ô nhiễm, chìm trong sắc đỏ và tím khi nhiều khu vực ghi nhận chỉ số AQI ở mức xấu (đỏ) và kém (ngưỡng tím trên 200). Tình trạng này cũng được ghi nhận ở các trạm quan trắc tại các tỉnh/thành miền Bắc như Bắc Giang (Bắc Ninh), Hải Dương (Hải Phòng)...

Không khí tại Hà Nội tái diễn ô nhiễm trong những ngày qua. Ảnh chụp sáng 25/1/2026. Ảnh Đức Nguyễn
Không khí tại Hà Nội tái diễn ô nhiễm trong những ngày qua. Ảnh chụp sáng 25/1/2026. Ảnh Đức Nguyễn

Sáng ngày 27/1, chất lượng không khí tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục diễn biến xấu khi nhiều trạm quan trắc ghi nhận chỉ số AQI ở mức xấu và rất kém.

Cụ thể, theo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, vào lúc 9h00, trạm đo tại 556 Nguyễn Văn Cừ ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức 163, thuộc ngưỡng xấu. Trạm Công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến cũng ghi nhận chỉ số 155, tiếp tục ở mức xấu.

Đáng lo ngại, trạm quan trắc tại Đại học Bách Khoa, cổng Parabol đường Giải Phóng ghi nhận AQI lên tới 200, gần chạm ngưỡng rất kém (màu tím). Đây là mức cảnh báo nguy hiểm, cho thấy nồng độ bụi mịn và các chất ô nhiễm trong không khí đã vượt xa ngưỡng an toàn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng.

Như vậy, liên tục trong 3 ngày qua, kết quả quan trắc tại trạm này cho thấy chất lượng không khí đang ở mức kém, ô nhiễm. Đặc biệt từ 10 giờ ngày 25/1 đến 2 giờ sáng ngày 26/1, Chỉ số AQI quan trắc tại trạm đại học Bách Khoa chìm trong sắc tím (ngưỡng rất kém, trên 200), thậm chí có lúc chỉ số AQI lên đến 220.

Kết quả trạm quan trắc tại Đại học Bách Khoa, cổng Parabol đường Giải Phóng.
Kết quả trạm quan trắc tại Đại học Bách Khoa, cổng Parabol đường Giải Phóng.

Mặc dù chỉ số AQI có giảm nhẹ trong ngày 26/1 nhưng vẫn ở ngưỡng đỏ (xấu) trong cả ngày 26 và tiếp tục tăng trong ngày 27/1, chạm ngưỡng tím.

Theo dự báo, chỉ số ô nhiễm không khí ở Hà Nội sẽ tiếp tục diễn biến xấu (ở ngưỡng tím) trong ngày 28/1.

Không chỉ Hà Nội, trong những ngày qua, ô nhiễm không khí cũng diễn ra tại một số tỉnh miền Bắc. Tại trạm đo ở Bắc Giang, Hải Dương (Hải Phòng), chỉ số AQI ở ngưỡng màu tím- rất kém ở mức trên 200) và Thái Nguyên, Thái Bình (Hưng Yên), Hà Nam (Ninh Bình) với chỉ số AQI ở mức đỏ- xấu.

Tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội cũng được ghi nhận bởi ứng dụng IQAir AirVisual (nền tảng theo dõi chất lượng không khí (AQI). Theo chỉ số AQI chất lượng không khí tại Hà Nội sáng ngày 27/1 chìm trong sắc tím (ở mức 221 vào lúc 8 giờ sáng).

Chỉ số AQI theo ứng dụng IQAir AirVisual từ ngày 25-27/1/2026 tại Hà Nội.
Chỉ số AQI theo ứng dụng IQAir AirVisual từ ngày 25-27/1/2026 tại Hà Nội.

Theo ghi nhận từ ứng dụng này, mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội kéo dài từ ngày 25/1 (chìm trong sắc tím) và chỉ số giảm nhẹ trong ngày 26/1, sau đó tiếp tục tăng lên ngưỡng tím.

Những diễn biến chỉ số AQI những ngày qua phản ánh tình trạng đáng lo ngại của môi trường không khí Thủ đô, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa đông – xuân, thời điểm điều kiện thời tiết không thuận lợi cho việc khuếch tán các chất ô nhiễm.

Ghi nhận thực tế trong buổi sáng các ngày gần đây cho thấy bầu không khí tại một số khu vực trở nên nặng và có lớp sương mờ nhẹ làm giảm tầm nhìn. Thời tiết ít gió, độ ẩm cao cùng với mật độ phương tiện gia tăng trong những ngày cận Tết được xem là những yếu tố khiến bụi mịn và các chất ô nhiễm tích tụ gần mặt đất, khó phát tán.

Ô nhiễm không khí là vấn đề đã được cảnh báo từ nhiều năm trước nhưng hiện nay, tình trạng này được quan tâm nhiều hơn, với mức độ ngày càng gia tăng.

Theo phân tích của các chuyên gia, ô nhiễm không khí tại Hà Nội diễn biến rất nghiêm trọng, đặc biệt trong các tháng mùa đông. Liên tiếp trong những năm 2023, 2024 mức độ ô nhiễm trên địa bàn Hà Nội liên tục đạt đỉnh, với các vi chất, hợp chất độc hại như CO, CO2, SO2, NOx, hợp chất hữu cơ, bụi mịn PM2.5…

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí xuất phát từ phát thải giao thông, hoạt động xây dựng, sản xuất công nghiệp, đốt rác tự phát, đốt rơm rạ... Những nguồn thải này cộng với hiện tượng thời tiết như nghịch nhiệt, lặng gió, nhiệt độ thấp...khiến mức độ ô nhiễm không khí tăng thêm.

Các nghiên cứu của nhiều tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước đã chỉ rõ nguyên nhân ô nhiễm không khí của Hà Nội, trong đó hoạt động của các phương tiện giao thông (chiếm khoảng 60%), sản xuất công nghiệp, xây dựng (hơn 20%), đốt phụ phẩm nông nghiệp, rác thải (15%), và từ các hoạt động khác…

Mức độ ô nhiễm ở ngưỡng “kém” và “xấu”, chất lượng không khí có thể tác động tiêu cực đến trẻ em, người cao tuổi và những người mắc bệnh hô hấp, tim mạch. Riêng tại các khu vực ghi nhận AQI ở mức “xấu”, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe có thể xảy ra với người dân nếu tiếp xúc ngoài trời trong thời gian dài.

Chỉ số AQI ở ngưỡng xấu (151- 200): Chất lượng không khí ở mức xấu, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ở chỉ số này, người dân được khuyến cáo nên hạn chế hoạt động mạnh, giảm thời gian và sử dụng khẩu trang khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Chỉ số AQI ở ngưỡng rất xấu (201- 300): Chất lượng không khí ở mức rất xấu. Mọi người hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời và chuyển tất cả các hoạt động vào trong nhà. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn.

Ô nhiễm không khí tiếp tục tăng, Hà Nội kích hoạt các biện pháp khẩn cấp

10:36, 12/12/2025

Ô nhiễm không khí tiếp tục tăng, Hà Nội kích hoạt các biện pháp khẩn cấp

Cảnh báo ô nhiễm không khí, đề nghị các nhà máy nhiệt điện, thép, xi măng thực hiện ngay 3 giải pháp cấp bách

19:43, 28/11/2025

Cảnh báo ô nhiễm không khí, đề nghị các nhà máy nhiệt điện, thép, xi măng thực hiện ngay 3 giải pháp cấp bách

Kiểm soát chặt, có lộ trình với các nguồn thải lớn gây ô nhiễm không khí

15:56, 07/07/2025

Kiểm soát chặt, có lộ trình với các nguồn thải lớn gây ô nhiễm không khí

Việt Nam cần khoảng 700 tỷ USD cho chuyển đổi xanh

Việt Nam cần khoảng 700 tỷ USD cho chuyển đổi xanh

Nhu cầu vốn cho chuyển đổi xanh của Việt Nam là rất lớn, đặt ra yêu cầu phải đa dạng hóa các kênh huy động…

Thái Nguyên: Không thu hút các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường lớn

Thái Nguyên: Không thu hút các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường lớn

Ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ cao, ít phát thải, thân thiện với môi trường; kiên quyết không thu hút hoặc dừng thu hút các dự án có nguy cơ ô nhiễm lớn. Đặc biệt, việc thẩm định công nghệ sản xuất, xử lý chất thải của các dự án phải được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm phòng ngừa ô nhiễm ngay từ giai đoạn thu hút đầu tư...

Biến

Biến "cơn khát" điện tại Trung tâm dữ liệu AI thành động lực thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã kéo theo làn sóng phát triển mạnh mẽ các trung tâm dữ liệu (Data Center) trên toàn cầu. Tuy nhiên, nhu cầu điện năng khổng lồ của các cơ sở hạ tầng này đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng cho quá trình khử carbon trong ngành năng lượng...

Sàn giao dịch carbon: “Mảnh ghép” quan trọng để vận hành thị trường carbon

Sàn giao dịch carbon: “Mảnh ghép” quan trọng để vận hành thị trường carbon

Sự ra đời của sàn giao dịch carbon trong nước là “mảnh ghép” quan trọng và là nền tảng cho vận hành và phát triển thị trường carbon ở Việt Nam - một bước tiến trong hành trình đến mục tiêu Net Zero của Việt Nam. Việc sàn giao dịch carbon được vận hành sẽ đóng vai trò then chốt huy động tài chính cho triển khai các dự án chuyển đổi xanh, phát triển nền kinh tế carbon thấp, ứng phó biến đổi khí hậu...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 04-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 04-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 04-2026 phát hành ngày 26/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

1

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển ngành Than – Khoáng sản phải gắn chặt với yêu cầu an ninh năng lượng

Tiêu điểm

2

Huế phát triển công nghiệp xanh với dự án nhà máy pin BYD 130 triệu USD

Chuyển động

3

Bảo vệ sức khỏe đường ruột khi đi du lịch

Sức khỏe

4

Bảo đảm sự toàn vẹn các giá trị hệ sinh thái Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu– Khe Nước Trong

Thương hiệu xanh

5

Một định nghĩa khác về thời trang nam giới

Đẹp +

