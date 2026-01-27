Không khí Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc tái diễn ô nhiễm, liên tục ở ngưỡng xấu

Liên tục trong những ngày qua, chất lượng không khí ở Thủ đô quay trở lại tình trạng ô nhiễm, chìm trong sắc đỏ và tím khi nhiều khu vực ghi nhận chỉ số AQI ở mức xấu (đỏ) và kém (ngưỡng tím trên 200). Tình trạng này cũng được ghi nhận ở các trạm quan trắc tại các tỉnh/thành miền Bắc như Bắc Giang (Bắc Ninh), Hải Dương (Hải Phòng)...

Sáng ngày 27/1, chất lượng không khí tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục diễn biến xấu khi nhiều trạm quan trắc ghi nhận chỉ số AQI ở mức xấu và rất kém.

Cụ thể, theo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, vào lúc 9h00, trạm đo tại 556 Nguyễn Văn Cừ ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức 163, thuộc ngưỡng xấu. Trạm Công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến cũng ghi nhận chỉ số 155, tiếp tục ở mức xấu.

Đáng lo ngại, trạm quan trắc tại Đại học Bách Khoa, cổng Parabol đường Giải Phóng ghi nhận AQI lên tới 200, gần chạm ngưỡng rất kém (màu tím). Đây là mức cảnh báo nguy hiểm, cho thấy nồng độ bụi mịn và các chất ô nhiễm trong không khí đã vượt xa ngưỡng an toàn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng.

Như vậy, liên tục trong 3 ngày qua, kết quả quan trắc tại trạm này cho thấy chất lượng không khí đang ở mức kém, ô nhiễm. Đặc biệt từ 10 giờ ngày 25/1 đến 2 giờ sáng ngày 26/1, Chỉ số AQI quan trắc tại trạm đại học Bách Khoa chìm trong sắc tím (ngưỡng rất kém, trên 200), thậm chí có lúc chỉ số AQI lên đến 220.

Kết quả trạm quan trắc tại Đại học Bách Khoa, cổng Parabol đường Giải Phóng.

Mặc dù chỉ số AQI có giảm nhẹ trong ngày 26/1 nhưng vẫn ở ngưỡng đỏ (xấu) trong cả ngày 26 và tiếp tục tăng trong ngày 27/1, chạm ngưỡng tím.

Theo dự báo, chỉ số ô nhiễm không khí ở Hà Nội sẽ tiếp tục diễn biến xấu (ở ngưỡng tím) trong ngày 28/1.

Không chỉ Hà Nội, trong những ngày qua, ô nhiễm không khí cũng diễn ra tại một số tỉnh miền Bắc. Tại trạm đo ở Bắc Giang, Hải Dương (Hải Phòng), chỉ số AQI ở ngưỡng màu tím- rất kém ở mức trên 200) và Thái Nguyên, Thái Bình (Hưng Yên), Hà Nam (Ninh Bình) với chỉ số AQI ở mức đỏ- xấu.

Tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội cũng được ghi nhận bởi ứng dụng IQAir AirVisual (nền tảng theo dõi chất lượng không khí (AQI). Theo chỉ số AQI chất lượng không khí tại Hà Nội sáng ngày 27/1 chìm trong sắc tím (ở mức 221 vào lúc 8 giờ sáng).

Chỉ số AQI theo ứng dụng IQAir AirVisual từ ngày 25-27/1/2026 tại Hà Nội.

Theo ghi nhận từ ứng dụng này, mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội kéo dài từ ngày 25/1 (chìm trong sắc tím) và chỉ số giảm nhẹ trong ngày 26/1, sau đó tiếp tục tăng lên ngưỡng tím.

Những diễn biến chỉ số AQI những ngày qua phản ánh tình trạng đáng lo ngại của môi trường không khí Thủ đô, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa đông – xuân, thời điểm điều kiện thời tiết không thuận lợi cho việc khuếch tán các chất ô nhiễm.

Ghi nhận thực tế trong buổi sáng các ngày gần đây cho thấy bầu không khí tại một số khu vực trở nên nặng và có lớp sương mờ nhẹ làm giảm tầm nhìn. Thời tiết ít gió, độ ẩm cao cùng với mật độ phương tiện gia tăng trong những ngày cận Tết được xem là những yếu tố khiến bụi mịn và các chất ô nhiễm tích tụ gần mặt đất, khó phát tán.

Ô nhiễm không khí là vấn đề đã được cảnh báo từ nhiều năm trước nhưng hiện nay, tình trạng này được quan tâm nhiều hơn, với mức độ ngày càng gia tăng.

Theo phân tích của các chuyên gia, ô nhiễm không khí tại Hà Nội diễn biến rất nghiêm trọng, đặc biệt trong các tháng mùa đông. Liên tiếp trong những năm 2023, 2024 mức độ ô nhiễm trên địa bàn Hà Nội liên tục đạt đỉnh, với các vi chất, hợp chất độc hại như CO, CO2, SO2, NOx, hợp chất hữu cơ, bụi mịn PM2.5…

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí xuất phát từ phát thải giao thông, hoạt động xây dựng, sản xuất công nghiệp, đốt rác tự phát, đốt rơm rạ... Những nguồn thải này cộng với hiện tượng thời tiết như nghịch nhiệt, lặng gió, nhiệt độ thấp...khiến mức độ ô nhiễm không khí tăng thêm.

Các nghiên cứu của nhiều tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước đã chỉ rõ nguyên nhân ô nhiễm không khí của Hà Nội, trong đó hoạt động của các phương tiện giao thông (chiếm khoảng 60%), sản xuất công nghiệp, xây dựng (hơn 20%), đốt phụ phẩm nông nghiệp, rác thải (15%), và từ các hoạt động khác…

Mức độ ô nhiễm ở ngưỡng “kém” và “xấu”, chất lượng không khí có thể tác động tiêu cực đến trẻ em, người cao tuổi và những người mắc bệnh hô hấp, tim mạch. Riêng tại các khu vực ghi nhận AQI ở mức “xấu”, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe có thể xảy ra với người dân nếu tiếp xúc ngoài trời trong thời gian dài.

Chỉ số AQI ở ngưỡng xấu (151- 200): Chất lượng không khí ở mức xấu, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ở chỉ số này, người dân được khuyến cáo nên hạn chế hoạt động mạnh, giảm thời gian và sử dụng khẩu trang khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Chỉ số AQI ở ngưỡng rất xấu (201- 300): Chất lượng không khí ở mức rất xấu. Mọi người hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời và chuyển tất cả các hoạt động vào trong nhà. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn.