BIDV nhận giải Báo cáo thường niên tốt nhất lần thứ 3 liên tiếp

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 07/12/2025
P.V
05/12/2025, 20:35
Ngày 3/12/2025 tại TP.HCM, trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết thường niên (VLCA) 2025, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã lần thứ 3 liên tiếp được trao giải thưởng “Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất – nhóm ngành tài chính”.
Giải thưởng “Báo cáo thường niên tốt nhất” ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng công bố thông tin, hướng đến chuẩn mực báo cáo theo thông lệ quốc tế, cung cấp thông tin đầy đủ và đáng tin cậy, đáp ứng yêu cầu minh bạch ngày càng cao của thị trường và tiến trình nâng hạng thị trường.
Với bộ tiêu chí toàn diện hơn, quy trình đánh giá nghiêm ngặt và sự tham gia của đội ngũ chuyên gia cùng Big 4 công ty kiểm toán, giải thưởng định hướng doanh nghiệp chuyển từ “đáp ứng quy định” sang “công bố thông tin để tạo dựng niềm tin”. Điểm nhấn tập trung ở tính hữu ích của thông tin, mức độ kết nối giữa chiến lược – vận hành – kết quả kinh doanh và khả năng giải trình của doanh nghiệp trước cổ đông.
Báo cáo thường niên BIDV năm 2024 với thông điệp chủ đạo “Vững vàng vị thế - Kiến tạo tương lai” tích hợp đầy đủ thông tin về các mục tiêu chiến lược, tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh, quản trị công ty, báo cáo môi trường - xã hội… qua đó khẳng định sự minh bạch, trách nhiệm và tính toàn diện trong quản trị và điều hành.
Sự đồng nhất về hình ảnh thiết kế, thông điệp, kết cấu, minh bạch thông tin và định hướng bền vững đã giúp Báo cáo thường niên BIDV được hội đồng đánh giá cao. Báo cáo thường niên BIDV đã truyền tải một bức tranh chiến lược dài hạn và cam kết xuyên suốt trong xây dựng mô hình ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế, hướng tới phát triển bền vững, là điểm chạm tin cậy đối với cổ đông và các nhà đầu tư.
BIDV hiện là một trong những định chế tài chính dẫn đầu trong thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh với tổng dư nợ xanh đạt hơn 81.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 4% tổng dư nợ của BIDV.
Tính đến hết quý 3/2025, BIDV có tổng tài sản đạt 3,07 triệu tỷ đồng - lớn nhất trong số các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, mạng lưới hơn 1.100 điểm giao dịch phủ rộng trên toàn quốc và hiện diện thương mại tại 5 quốc gia và vùng lãnh thổ.
BIDV đang phục vụ gần 500.000 khách hàng doanh nghiệp, 22 triệu khách hàng cá nhân và có quan hệ hợp tác với hơn 2.300 định chế tài chính tại 178 quốc gia/vùng lãnh thổ.
Giải thưởng “Báo cáo thường niên tốt nhất” lần thứ ba liên tiếp khẳng định vị thế dẫn đầu và uy tín của BIDV trên thị trường tài chính. Trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp báo cáo, nâng cao chất lượng nội dung và tiệm cận chuẩn mực quốc tế, tạo giá trị dài hạn cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025 phát hành ngày 08/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết ngày 4/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 2654/QĐ-TTg trong đó quy định giảm lãi suất cho vay 2%/năm trong 3 tháng đối với khoảng 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão, lũ tại 22 tỉnh/thành phố với số tiền lãi hỗ trợ khách hàng dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng.
Nghị định 310/2025/NĐ-CP lần đầu bổ sung chế tài xử phạt tới 16 triệu đồng đối với hành vi không khai báo hoặc cung cấp không chính xác thông tin về tiền lương, tiền công và thu nhập theo yêu cầu của cơ quan thuế...
Việc giá vàng đảo chiều sang trạng thái giảm vào cuối phiên cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đang tăng lên trước thềm cuộc họp Fed...
Cơ chế room tín dụng đã phát huy những hiệu quả tích cực nhất định. Tuy nhiên, trong bối cảnh hệ thống ngân hàng ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng, cơ chế này đang bộc lộ nhiều hạn chế. Do đó, việc điều hành tín dụng cần được định hướng theo lộ trình chuyển đổi sang các công cụ quản lý hiện đại hơn...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: