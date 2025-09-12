Biến động nhân sự cấp cao tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

HĐQT Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa có quyết định miễn nhiệm ông Đinh Văn Thanh rời chức vụ Phó Tổng Giám đốc HBC theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/9/2025.

Ông Đinh Văn Thanh sinh năm 1975, gia nhập HBC năm 2019 với vai trò Giám đốc hạ tầng. Tháng 8/2020, ông được bầu làm Phó Tổng Giám đốc HBC kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình.

Trước ông Thanh, ﻿HBC đã thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính của bà Nguyễn Kim Loan theo nguyện vọng cá nhân, quyết định có hiệu lực ngày 5/9. Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Anh làm Giám đốc Tài chính thay bà Loan, bắt đầu từ ngày 8/9. Trước khi được bổ nhiệm vị trí này, ông Đức Anh đang giữ vai trò là Trưởng phòng tài chính.

Xây dựng Hoà Bình mới đây cũng vừa miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Phạm Hồng Hà theo nguyện vọng cá nhân, hiệu lực từ ngày 1/9/2025. Trong đó, ông Hà sinh năm 1987, trình độ kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Việc thay đổi hàng loạt nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh gần đây công ty đã ký hợp tác chiến lược và đảm nhận vai trò tổng thầu giai đoạn 1 dự án Gold Coast Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư khoảng 132.000 tỷ đồng tương đương 5 tỷ USD.

Về tình hình kinh doanh, có thể nửa đầu năm 2025 không sáng sủa với Hòa Bình. Theo đó, doanh nghiệp này báo doanh thu thuần đạt hơn 1.636 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng hơn 56 tỷ đồng, giảm tới 93%.

Nguyên nhân được HBC lý giải là do không ghi nhận lãi từ chuyển nhượng đầu tư, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh và khoản hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi gần như không phát sinh.

So với mục tiêu cả năm 2025 là 9.000 tỷ đồng doanh thu và 360 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, Hòa Bình mới chỉ hoàn thành 18% kế hoạch doanh thu và 13% kế hoạch lợi nhuận sau hai quý.

Trong một diễn biến khác, ngày 25/8/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ("HBC") nhận được Bản án phúc thẩm số 168/2025/KDTM-PT của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tranh chấp hợp đồng thi công xy dựng giữa HBC và Công ty Cổ phần Phát triển Tập đoàn Sunshine ("Sunshine Group").

Theo đó, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của HBC: Buộc Sunshine Group thanh toán một lần cho HBC số tiền 461,4 đồng, bao gồm: Toàn bộ giá trị thi công còn thiếu 304,97 tỷ đồng; Tiền phạt vi phạm hợp đồng 36,57 tỷ đồng; Tiền lãi chậm thanh toán 119,4 tỷ đồng.