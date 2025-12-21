Vi phạm nhiều lỗi, VietCredit bị phạt gần 900 triệu đồng

Khoản phạt nặng nhất đối với Tín Việt là 325 triệu đồng do công ty không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt (VietCredit) với tổng số tiền lên tới 880 triệu đồng.

Theo đó, mức phạt nặng nhất đối với Tín Việt là mức phạt 325 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Cụ thể: công ty không báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất (ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 ngày 10/01/2025).

Mức phạt nặng thứ 2 là 175 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể: công ty công bố thông tin sai lệch giao dịch với bên liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024, cụ thể: Theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024, trong năm 2023, 2024, Công ty có phát sinh giao dịch với công ty con của cổ đông lớn. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính năm 2023, 2024 đã được kiểm toán và theo báo cáo của Công ty, Công ty không phát sinh giao dịch với các công ty này).

SSC cho biết biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

- Mức phạt nặng tiếp theo là 137,5 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể: theo báo cáo tài chính năm 2023, 2024 đã được kiểm toán và tài liệu Công ty cung cấp, trong năm 2023, 2024, công ty có phát sinh giao dịch với cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và tổ chức có liên quan (công ty con) của cổ đông này nhưng chưa được ĐHĐCĐ/Hội đồng Quản trị Công ty thông qua.

- Phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và của Công ty các tài liệu: Giải trình về lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính quý 4/2022 bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này; Nghị quyết Hội đồng quản trị (Hội đồng Quản trị) số 134/2024/VietCredit-QÐ ngày 04/3/2024 thông qua điều chỉnh hồ sơ chào bán.

+ Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX và của Công ty các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 418/2024/VietCredit-QÐ ngày 03/6/2024 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 465/2024/VietCredit-QÐ ngày 19/6/2024 về việc thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng; báo cáo tài chính quý 4/2024 bằng tiếng Anh; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 4/2024 bằng Tiếng Anh; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 bằng Tiếng Anh; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 212/2025/VietCredit-QĐ ngày 01/4/2025, số 214/2025/VietCredit-QĐ ngày 01/4/2025 bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

+ Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 674B/2024/VietCredit-NQ ngày 18/9/2024 về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 (bản tiếng Việt và bản tiếng Anh); Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 208/2025/VietCredit-QĐ ngày 28/3/2025 miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty; Tài liệu họp tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.).

- Phạt 85 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không báo cáo UBCKNN về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 được Hội đồng Quản trị thông qua tại Nghị quyết số 674B/2024/VietCredit-NQ ngày 18/9/2024 theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán).

- Phạt 65 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không trình bày đầy đủ nội dung tại Báo cáo thường niên năm 2023, 2024 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 6 tháng đầu năm 2025 theo mẫu quy định tại Phụ lục IV và Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể:

+ Báo cáo thường niên năm 2023, 2024 thiếu thông tin một số chỉ tiêu tài chính (Hệ số sử dụng vốn, Tỷ lệ nợ bảo lãnh quá hạn/Tổng số dư bảo lãnh); thiếu thông tin về đơn vị cấp trong bảng Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

+ Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025 nêu thiếu Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 24/2025/VietCredit-NQ ngày 10/01/2025 trong Mục I Hoạt động của ĐHĐCĐ.

+ Theo tài liệu công ty cung cấp, trong năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức 06 cuộc họp; tuy nhiên, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 chỉ ghi nhận 05 cuộc họp.