Loạt doanh nghiệp họ "FLC" bị hủy tư cách công ty đại chúng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC kể từ ngày 18/12/2025.

Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) có trụ sở chính đặt tại tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Hà Nội do ông Vũ Anh Tuân - Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật bị hủy tư cách đại chúng từ ngày 18/12.

Công ty này hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102683813 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/12/2009, cấp thay đổi lần thứ 38 ngày 15/07/2025.

Cùng ngày, UBCKNN này cũng thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với CTCP Xây dựng FLC Faros và CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (FHH), hiệu lực từ ngày 18/12/2025.

Trước đó, ngày 17/12, nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái FLC cũng phải nhận quyết định hủy tư cách đại chúng, bao gồm: CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD), CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (GAB), CTCP Nông dược H.A.I (HAI) và CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (KLF).

Được biết có 04 trường hợp bị hủy tư cách công ty đại chúng gồm:

Một là, không còn đáp ứng một trong các điều kiện của công ty đại chúng quy định; Hai là, không thực hiện công bố thông tin trong 02 năm liên tục về báo cáo tài chính năm được kiểm toán; Ba là, không thực hiện công bố thông tin trong 02 năm liên tục về nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Bốn là, trong 01 năm kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng hoặc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán ra công chúng, công ty không thực hiện đăng ký cổ phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc không thực hiện đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán.

Trước đó, gần 710 triệu cổ phiếu FLC sẽ chính thức bị hủy niêm yết từ ngày 20/2/2023, nguyên nhân được HOSE đưa ra là do FLC vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm O khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/11 vừa qua, bà Bùi Hải Huyền - Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, cho biết, công ty đang xây dựng lộ trình đưa cổ phiếu FLC giao dịch trở lại trên UPCoM vào quý 1/2026, sau khi hoàn tất các nghĩa vụ tài chính và triển khai tái cơ cấu toàn diện hệ sinh thái.

Tập đoàn FLC cho biết, trong năm 2025, FLC dự kiến sẽ phát hành báo cáo tài chính của năm 2024, và quý 1/2026 sẽ phát hành báo cáo tài chính của năm 2025. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Tập đoàn sẽ gửi báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán để thực hiện thủ tục khôi phục giao dịch cổ phiếu. Theo đó, cổ phiếu dự kiến sẽ được giao dịch trên sàn UPCOM vào quý 1/2026.

FLC cũng khẳng định, việc tạm đình chỉ giao dịch không làm mất đi quyền sở hữu cổ phần của cổ đông, cũng như không ảnh hưởng đến các quyền cơ bản của cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, như quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội, quyền được chia cổ tức (nếu có), và các quyền khác.

Đáng chú ý, FLC cho biết đã đồng ý chủ trương tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành Hãng hàng không Bamboo Airways. Theo FLC, quyết định này được đưa ra trên cơ sở đề nghị từ Chủ tịch Hãng, ông Lê Thái Sâm, và được FLC xem xét trong tổng thể kế hoạch tái cấu trúc hệ sinh thái.

FLC cho biết đang làm việc với một số đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, thuê – mua tàu bay và tài chính, nhằm tìm kiếm các giải pháp hợp tác và hỗ trợ vốn đầu tư cho Bamboo Airways và quá trình tiếp nhận sẽ được triển khai theo lộ trình phù hợp với năng lực tài chính và nguồn nhân sự hiện tại của Tập đoàn.