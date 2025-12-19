Thứ Sáu, 19/12/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

GELEX thoái thành công 2,74% vốn tại GELEX Electric

Hà Anh

19/12/2025, 08:58

Theo dữ liệu từ HOSE, trong phiên 17/12, có 11.650.000 cổ phiếu GEE được giao dịch với trị giá 1.805.420.000.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 154.971 đồng/cổ phiếu.

Sơ đồ giá cổ phiếu GEE trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu GEE trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (mã GEX-HOSE) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Điện lực GELEX (mã GEE-HOSE).

Theo đó, GEX đã hoàn tất việc bán 10 triệu cổ phiếu GEE, tương đương 2.74% vốn điều lệ tại GEE. Giao dịch được thực hiện trong ngày 17/12. Tổng giá trị thu về hơn 1.5 ngàn tỷ đồng.

Sau giao dịch, GELEX đã giảm tỷ lệ sở hữu tại GEE từ 287.994.720 cổ phiếu, chiếm 78,69% xuống 277.994.720 cổ phiếu, chiếm 75,95% tại GEE.

Theo dữ liệu từ HOSE, trong phiên 17/12, có 11.650.000 cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với trị giá 1.805.420.000.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 154.971 đồng/cổ phiếu.

VnEconomy

Như vậy, 10 triệu cổ phiếu trên được bán thông qua giao dịch thỏa thuận, có tổng giá trị là gần 1.550 tỷ đồng - trong khi đó, chốt phiên ngày 17/12, giá cổ phiếu GEE đạt 177.800 đồng/cổ phiếu.

Theo GEX, việc tái cơ cấu danh mục đầu tư này nhằm tạo nguồn vốn dài hạn phục vụ các hoạt động chiến lược, đồng thời duy trì quyền kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết trên 75% và VCSC cho rằng nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để đầu tư vào mảng bất động sản nhà ở (thuộc GELEX Hạ tầng).

Đồng thời, VCSC đã có khuyến nghị "phù hợp thị trường" đối với cổ phiếu GEX với giá mục tiêu 52.300 đồng/cổ phiếu.

Từ khóa:

chứng khoán GEE Gelex Hạ Tầng GEX thoái vốn

