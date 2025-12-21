Chỉ số VN-Index cần thêm thời gian tích lũy và tạo nền giá mới quanh vùng 1.700 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 22-26/12/2025.

Trong tuần, VN-Index tăng 57,42 điểm, tương đương 3,49% lên 1.704,31 điểm. Hnx-Index tăng 3,88 điểm, tương đương 1,55% lên 253,97 điểm.

Chỉ số VN-Index có thể sẽ cần thêm thời gian tích lũy và tạo nền giá mới quanh vùng 1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Nhờ sự hỗ trợ của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index tăng điểm tích cực, vượt qua đường MA50 và đóng cửa tuần trên mức 1700 điểm. Tuy nhiên, các chỉ báo về xu hướng vẫn chưa cho thấy các tín hiệu rõ ràng về việc hình thành một xu hướng mới, do đó, chỉ số có thể sẽ cần thêm thời gian tích lũy và tạo nền giá mới quanh vùng 1700 điểm trước khi chuyển sang xu hướng tích cực hơn trong thời gian tới.

Trên đồ thị khung giờ, chỉ số đã vượt qua vùng hội tụ của đường MA50 và MA100, tương ứng vùng 1695-1698 điểm. Đây sẽ là vùng hỗ trợ gần của chỉ số trong phiên tới. Ở chiều ngược lại, vùng 1715-1720 điểm sẽ là vùng cản gần đối với nỗ lực tăng điểm của thị trường”.

Trong ngắn hạn, chỉ số có thể tiếp tục tiến lên kiểm định ngưỡng kháng cự 1.715

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index bật tăng từ đáy ngắn hạn quanh ngưỡng 1.675 lên đóng cửa tại mốc 1.704,31 điểm, tăng hơn 27 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 13/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bất động sản và Dầu khí dẫn đầu đà tăng. Ở chiều ngược lại, ngành Viễn thông giảm mạnh nhất. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX, HNX và bán ròng trên sàn UPCOM. Nhịp hồi phục hôm nay chủ yếu dựa vào nhóm cổ phiếu Vin. Đà hồi phục của thị trường cần sự lan tỏa mạnh hơn để tránh những nhịp điều chỉnh mạnh. Trong ngắn hạn, chỉ số có thể tiếp tục tiến lên kiểm định ngưỡng kháng cự 1.715 (tương đương Fibonacci 0.618)".

Dự báo, vùng 1.770-1.795 điểm sẽ là mục tiêu tiếp theo của VN-Index

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap)

“Dựa trên tín hiệu hiện tại, vùng 1.770-1.795 điểm sẽ là mục tiêu tiếp theo của VN-Index. Khu vực 1.695 (+/-5) điểm đóng vai trò thu hút hoạt động mua mới, cân bằng áp lực bán trong ngày nếu có. Ngưỡng 1.680 điểm là ngưỡng dừng lỗ/giảm tỷ trọng cho các vị thế ngắn hạn đang có/mở mới”.

Chỉ số VN-Index tiếp tục thử thách vùng 1.710 – 1.730

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index duy trì cân bằng trên vùng MA20 tuần (1.660 điểm). Nhiều chuyển biến tích cực được ghi nhận khi chỉ số lấy lại ngưỡng 1.700 điểm với sự cải thiện của cả thanh khoản và độ rộng. Diễn biến trên đang tạo cơ hội cho chỉ số tiếp tục thử thách vùng 1.710 – 1.730. Trong khi đó, hỗ trợ gần được xác định quanh vùng 1.680”.

VN-Index sẽ tiếp tục hướng đến mục tiêu 1.740 - 1.750 trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 27,3 điểm (+1.6%), đóng cửa ở mức 1,704.3 điểm. Chỉ số VN-Index tăng điểm ngay từ đầu phiên chủ yếu nhờ lực cầu ở nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM và VPL) và sau đó lan tỏa sang các nhóm Chứng khoán và Bất động sản. Thanh khoản thị trường đã có sự cải thiện trong phiên hôm này khi đạt mức cao hơn 15% so với bình quân 10 phiên gần nhất.

Chỉ số đã có sự hồi phục về quanh vùng 1.700 - 1.710 điểm như nhận định của chúng tôi trong các báo cáo trước. Với phiên tăng điểm hôm nay, chỉ số đã đóng cửa ở trên mức kháng cự MA50 ngày với mức thanh khoản cao hơn so với các phiên gần nhất, cho thấy xu hướng tăng có thể được duy trì trong các phiên tiếp theo. Do đó, TVS Research cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục hướng đến mục tiêu 1.740 - 1.750 trong các phiên tới. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư tranh thủ nhịp hồi này để cơ cấu danh mục”.

VN-Index kết tuần giao dịch ở trên mốc 1.700 cho thấy nỗ lực của thị trường tiếp tục được củng cố

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch cuối tuần với nến xanh tăng điểm nhờ diễn biến tích cực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI đều đang hướng lên sau khi đã tạo đáy trước đó, thể hiện cho xung lực mạnh mẽ của thị trường. Đồng thời, chỉ báo CMF vẫn đi ngang trên ngưỡng 0 cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn được duy trì. Nếu tiếp tục xu hướng đi lên trong những phiên tới thì mục tiêu trước mắt của chỉ số sẽ là vùng đỉnh cũ quanh 1.760 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung tiếp tục ghi nhận trên đường MA20 và có rung lắc nhẹ trong phiên cơ cấu quỹ. Đồng thời, chỉ báo CMF = 0.37 và tiếp tục theo xu hướng đi lên thể hiện dòng tiền chủ động vẫn tiếp tục duy trì trên thị trường.

VN-Index kết tuần giao dịch ở trên mốc 1.700 cho thấy nỗ lực của thị trường tiếp tục được củng cố. Tuy nhiên, dòng tiền cũng có sự phân hóa khi chủ yếu tập trung vào một số mã vốn hóa lớn và cũng chỉ có một số nhóm ngành nhất định thu hút được sự chú ý của dòng tiền. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì nắm giữ những mã đang trong đà tăng ổn định và chưa xuất hiện lực cung mạnh; đồng thời nên chọn lọc cổ phiếu có tín hiệu vượt kháng cự thành công hoặc kiểm tra hỗ trợ thuyết phục với sự ủng hộ của thanh khoản mua chủ động để giải ngân cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn. Một số nhóm ngành có thể cân nhắc trong những phiên tới là ngân hàng, đầu tư công và chứng khoán”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.