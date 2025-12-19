Quỹ ngoại Phần Lan không còn là cổ đông lớn của STB

Pyn Elite Fund (Non-Ucits) báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE).

Theo đó, PYN Elite Fund (Phần Lan) thông báo đã bán 4 triệu cổ phiếu STB vào ngày 9/12. Qua đó, giảm sở hữu từ 95.657.700 cổ phiếu, chiếm 5,07% xuống còn 91,6 triệu cổ phiếu, chiếm 4,86%.

Trước đó vào ngày 6/10/2025, STB công bố PYN Elite Fund đang sở hữu 106.416.500 cổ phiếu, chiếm 5,64%. Còn ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng - đứng thứ hai khi trực tiếp sở hữu 62.569.075 cổ phiếu, chiếm 3,32% vốn.

Được biết, Quỹ PYN Elite đã ghi nhận giảm 5,8%, đây là mức giảm mạnh nhất trong vòng 1,5 năm trở lại, chủ yếu do diễn biến giá cổ phiếu Sacombank (STB). Phiên đấu giá cổ phần STB do Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) nắm giữ bị lùi sang nửa đầu năm 2026, khiến kỳ vọng của nhà đầu tư bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, khoản thu hồi nợ xấu mang tính chất một lần được dùng để trích lập dự phòng. Động thái này giúp củng cố bảng cân đối kế toán nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn của thị trường.

Top 10 danh mục của quỹ hiện tại gồm: STB tỷ trọng 17,2%; FPT 10,7%; MWG 9,3%; MBB 7,0%; HVN 6,9%; ACV 5,8%; OCB 4,8%; VIB 4,8%; HDG 4,3% và TCX 4,2%. Trong đó 3 cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất gồm BVH, TCX, HDG và ba cổ phiếu rơi mạnh nhất gồm STB, VCI và SHS.

Mới đây, SSI Research hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu STB xuống trung lập với giá mục tiêu 12 tháng là 58.200 đồng/cổ phiếu, với quan điểm chất lượng tài sản suy giảm và áp lực trích lập dự phòng gia tăng có thể kéo dài sang năm 2026.

Sau nhịp điều chỉnh 20%, STB hiện giao dịch với P/B dự phóng 2026 ở mức 1,28x, cao hơn so với mức bình quân 5 năm là 1,25x.

Theo luận điểm đầu tư của SSI Research là STB đã hoàn tất đề án tái cơ cấu ngân hàng. Theo đó, SSI Research kỳ vọng STB sẽ nhận phê duyệt cuối cùng từ các cấp quản lý trong nửa cuối năm 2026, đánh dấu việc hoàn tất giai đoạn tái cơ cấu.

Đồng thời, Ban lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu, đồng nghĩa với việc chi phí dự phòng sẽ duy trì ở mức cao và ảnh hưởng tăng trưởng lợi nhuận.

SSI Research cho biết triển vọng lợi nhuận ở mức khiêm tốn với lợi nhuận trước thuế năm 2026 dự kiến đạt 14 nghìn tỷ đồng (+9% so với cùng kỳ) nhờ tăng trưởng tín dụng tốt (+14% từ đầu năm).



Tuy nhiên, SSI Research cho rằng NIM sẽ suy giảm (-7 điểm cơ bản so với cùng kỳ) và chi phí dự phòng tăng mạnh (+47,6% so với cùng kỳ). ROE được dự báo giảm về quanh 17%, trong khi CAR dao động trong vùng 9%-9,5%.