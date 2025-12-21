Chủ Nhật, 21/12/2025

Một cá nhân chi hơn 177 tỷ mua 70% vốn của Hải Hà - Kotobuki

Hà Anh

21/12/2025, 09:09

Một nhà đầu tư cá nhân đã chi hơn 177 tỷ đồng để mua trọn lô cổ phần nói trên. Thời gian nộp tiền mua phần vốn góp từ ngày 19/12/2025 đến ngày 25/12/2025.

Hải Hà - Kotobuki được biết đến là chủ sở hữu thương hiệu bánh tươi Origato lớn nhất Hà Nội.
Hải Hà - Kotobuki được biết đến là chủ sở hữu thương hiệu bánh tươi Origato lớn nhất Hà Nội.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo kết quả đấu giá phần vốn góp của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV (Vinataba) tại Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki.

Với giá trị phần vốn góp đưa ra đấu giá là hơn 31,3 tỷ đồng, tương ứng 70% vốn điều lệ của Hải Hà - Kotobuki với giá khởi điểm 177.067.236.498 đồng.

Theo đó, có 2 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá với giá đặt mua cao nhất là 177.067.736.498 đồng/1 phần vốn góp và giá đặt mua thấp nhất là 177.067.336.498 đồng/1 phần vốn góp.

Kết quả, một nhà đầu tư cá nhân đã chi 177.067.736.498 đồng để mua trọn lô cổ phần nói trên. Thời gian nộp tiền mua phần vốn góp từ ngày 19/12/2025 đến ngày 25/12/2025.

Theo giới thiệu Hải Hà – Kotobuki là liên doanh bánh kẹo đầu tiên tại miền Bắc, được thành lập từ năm 1992, với 70% vốn của Vinataba và 30% của Tập đoàn Kotobuki Holding (Nhật Bản) và Hải Hà - Kotobuki được biết đến là chủ sở hữu thương hiệu bánh tươi Origato lớn nhất Hà Nội.

Trước đó 1 ngày, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV (Vinataba) cũng đã bán thành công 960.000 cổ phần của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (mã CMN-UPCoM), chiếm 20% vốn điều lệ.

Theo đó, có 1 nhà đầu tư đã trúng đấu giá lô cổ phiếu nêu trên với tổng giá trị cổ phần bán được là hơn 206,1 tỷ đồng.

Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 18/12/2025 đến ngày 24/12/2025. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc từ 19/12/2025 đến 24/12/2025.

Ở chiều ngược lại, phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của Công ty CP Dalatbeco do Vinataba sở hữu không đủ điều kiện tổ chức.

Theo công bố trước đó, Vinataba muốn đấu giá công khai theo lô 502.620 cổ phần (13,96%) mà công ty này sở hữu tại Dalatbeco. Giá khởi điểm hơn 9,9 tỷ đồng; bước giá 100.000 đồng.

Tương tự, theo kế hoạch, HNX sẽ tổ chức bán đấu giá theo lô cổ phần của CTCP Bất động sản Lilama do Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV sở hữu vào ngày 18/12/2025. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 11/12/2025) không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của công ty. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá theo lô cổ phần của CTCP Bất động sản Lilama do Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 1375/QĐ-SGDHN ngày 20/11/2025 của Tổng Giám đốc HNX, phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của công ty không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức bán đấu giá theo lô cổ phần của CTCP Bất động sản Lilama do Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV sở hữu vào ngày 18/12/2025.

Geleximco trúng đấu giá cổ phần Viettronics do SCIC sở hữu

21:48, 27/10/2025

Geleximco trúng đấu giá cổ phần Viettronics do SCIC sở hữu

HCM lên kế hoạch tăng vốn, HFIC đăng ký bán đấu giá hết toàn bộ quyền mua cổ phiếu

16:02, 23/07/2025

Giá giảm mạnh, BCM tạm hoãn đấu giá 300 triệu cổ phiếu ngày 28/4 tới

08:54, 14/04/2025

Bất động sản Lilama chứng khoán Colusa - Miliket đấu giá Hải Hà - Kotobuki Tập đoàn Kotobuki Holding vinataba

Loạt doanh nghiệp họ

Loạt doanh nghiệp họ "FLC" bị hủy tư cách công ty đại chúng

UBCKNN thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC), CTCP Xây dựng FLC Faros và CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (FHH), hiệu lực từ ngày 18/12/2025.

Vi phạm nhiều lỗi, VietCredit bị phạt gần 900 triệu đồng

Khoản phạt nặng nhất đối với Tín Việt là 325 triệu đồng do công ty không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

GELEX thoái thành công 2,74% vốn tại GELEX Electric

Theo dữ liệu từ HOSE, trong phiên 17/12, có 11.650.000 cổ phiếu GEE được giao dịch với trị giá 1.805.420.000.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 154.971 đồng/cổ phiếu.

Quỹ ngoại Phần Lan không còn là cổ đông lớn của STB

PYN Elite Fund (Phần Lan) thông báo đã bán 4 triệu cổ phiếu STB vào ngày 9/12.

Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng TP.HCM – Copenhagen

Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng TP.HCM – Copenhagen

Vietnam Airlines chính thức khai thác đường bay thẳng giữa TP.HCM và Copenhagen, lần đầu kết nối trực tiếp Việt Nam với khu vực Bắc Âu, với tần suất ba chuyến mỗi tuần...

