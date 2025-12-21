Chủ Nhật, 21/12/2025

Trang chủ Kinh tế số

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Intel mở rộng hoạt động đóng gói, kiểm thử chip tại Việt Nam

Bạch Dương

21/12/2025, 09:13

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương đề nghị Intel tăng cường đầu tư hoạt động đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn, đồng thời nghiên cứu phát triển sản phẩm vi mạch bán dẫn, phát triển hệ sinh thái (hỗ trợ startup, kết nối với các trung tâm nghiên cứu phát triển vi mạch) của Intel tại Việt Nam...

Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ thăm nhà máy thăm nhà máy đóng gói và kiểm thử Intel Products Vietnam.
Trong chuyến công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ thăm nhà máy đóng gói và kiểm thử Intel Products Vietnam tại TP. Hồ Chí Minh mới đây, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết ngày 21/9/2024 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1018/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt nền móng, định hướng và tầm nhìn cho sự phát triển nhanh và bền vững của ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Trên cơ sở tầm nhìn và mục tiêu của Chiến lược, Việt Nam mong muốn phát triển công nghiệp bán dẫn trong hệ sinh thái các quốc gia phát triển, trong đó có Hoa Kỳ và đặc biệt là Intel, theo hướng kết hợp, bổ trợ lẫn nhau, phát huy tiềm năng hiện có và vị trí địa chính trị của Việt Nam.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đề nghị Intel tăng cường đầu tư hoạt động đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn tại Việt Nam. Đồng thời, tham gia các nhiệm vụ triển khai Chiến lược, gồm: đào tạo nhân lực, phát triển hạ tầng (phòng thí nghiệm chuyên sâu, đo kiểm…), nghiên cứu phát triển sản phẩm vi mạch bán dẫn, phát triển hệ sinh thái (hỗ trợ startup, kết nối với các trung tâm nghiên cứu phát triển vi mạch) của Intel tại Việt Nam.

Ông cũng đề nghị Intel tham gia tham vấn và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai các sáng kiến, nhiệm vụ Chiến lược đã đề ra; chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn, trong đó có nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đề xuất Intel đẩy nhanh quá trình chuyển giao công nghệ vi mạch bán dẫn cho Việt Nam.

Đồng thời khuyến khích Intel mở rộng trung tâm R&D hoặc hợp tác với các đối tác Việt Nam đầu tư các phòng thí nghiệm, mô phỏng, kiểm thử trong lĩnh vực bán dẫn, tập trung phát triển chip chuyên dụng phục vụ các ngành, lĩnh vực chuyển đổi số và mở rộng hoạt động sản xuất và các hoạt động ATP (lắp ráp, kiểm tra và đóng gói) tại Việt Nam.

Cùng với đó, Thứ trưởng đề nghị Intel tham gia các chương trình đào tạo kỹ sư thiết kế và phát triển vi mạch, bao gồm các khóa đào tạo chuyên sâu, chương trình thực tập hoặc học bổng cho sinh viên ngành kỹ thuật; đồng thời hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu nhằm đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn.

Tại buổi làm việc, ông Kenneth Tse, Tổng Giám đốc Intel Việt Nam bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ đến thăm, đồng thời đánh giá cao các chính sách đi trước đón đầu của Việt Nam trong phát triển công nghiệp bán dẫn.

Tổng Giám đốc Intel Việt Nam cho biết, Intel sẽ đồng hành và tham gia sâu vào triển khai các sáng kiến, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển chip chuyên dụng ứng dụng trong các ngành, lĩnh vực chuyển đổi số.

Từ khóa:

Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam chip chuyên dụng đào tạo nhân lực bán dẫn đầu tư công nghiệp bán dẫn hệ sinh thái bán dẫn Intel Products Vietnam kinh tế số Quyết định số 1018/QĐ-TTg Tổng Giám đốc Intel Việt Nam Kenneth Tse

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy