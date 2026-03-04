Thủ tướng yêu cầu xây dựng kịch bản điều hành, giữ vững ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng trên 10%

Kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nắm chắc diễn biến trong nước và quốc tế, phản ứng chính sách linh hoạt, hiệu quả; kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

Sáng 4/3, Chính phủ đã tổ chức Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Phiên họp tập trung đánh giá tình hình kinh tế – xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm 2026; tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác.

KINH TẾ ĐẦU NĂM ỔN ĐỊNH, CHÍNH PHỦ YÊU CẦU VÀO VIỆC NGAY

Chính phủ nhận định bối cảnh quốc tế tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược gia tăng, xung đột quân sự tại một số khu vực, đặc biệt ở Trung Đông, tác động mạnh đến thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu.

Trước tình hình đó, Chính phủ yêu cầu xây dựng kịch bản điều hành chủ động, không để bị động, bất ngờ, nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh, kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế - Ảnh: VGP

Trong nước, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 diễn ra an toàn, lành mạnh. Ngay ngày làm việc đầu tiên sau Tết, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 06/CT-TTg, yêu cầu toàn hệ thống “làm việc sớm, vào việc ngay”.

Nhờ chỉ đạo quyết liệt, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được bảo đảm. CPI hai tháng đầu năm tăng gần 3% so với cùng kỳ; thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định; thu ngân sách đạt 601,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán, tăng 13,1%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 155,7 tỷ USD, tăng 22,2%; PMI tháng 2 đạt 54,3 điểm, cho thấy xu hướng mở rộng sản xuất kinh doanh liên tục 8 tháng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: VGP

Đầu tư công được đẩy mạnh ngay từ đầu năm. Đến nay, kế hoạch vốn năm 2026 đã được giao chi tiết 96,7%; giải ngân đạt 55,74 nghìn tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ cả về giá trị và tỷ lệ. Nhiều công trình, dự án trọng điểm duy trì thi công xuyên Tết; doanh nghiệp giữ nhịp sản xuất để bảo đảm đơn hàng.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh tiếp tục được quan tâm; hơn 3.700 tỷ đồng hỗ trợ Tết cho 6,2 triệu đối tượng; gần 35 nghìn căn nhà được sửa chữa, xây mới. Cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được triển khai đúng tiến độ.

LÀM MỚI ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG ĐỂ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỘNG TOÀN CẦU

Kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu theo dõi sát diễn biến thế giới, nhất là xung đột tại Trung Đông; các bộ, ngành, địa phương báo cáo hàng ngày, chủ động giải pháp ứng phó, bảo đảm ổn định kinh tế – xã hội.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng trên 10%, Thủ tướng yêu cầu làm mới các động lực truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) và thúc đẩy các động lực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Các địa phương tham dự trực tuyến Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026 - Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ lưu ý phải quyết liệt thúc đẩy phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, phấn đấu năm 2026 giải ngân 100% vốn Thủ tướng Chính phủ giao; kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy triển khai các dự án, công trình đã tổ chức khởi công; vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; khẩn trương hoàn thành trong tháng 3/2026 xây dựng Cổng đầu tư một cửa quốc gia và đưa vào hoạt động sàn giao dịch tài sản mã hóa theo quy định trong tháng 3/2026.

Trong đó, về chính sách tiền tệ, chủ động điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng linh hoạt, hài hòa, hợp lý; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Về chính sách tài khóa, nghiên cứu các giải pháp phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công trình để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; hướng dẫn các địa phương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; phấn đấu đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo - Ảnh: VGP

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản thích ứng với chính sách thuế quan mới của các nước và xuất, nhập khẩu trước tác động của tình hình thế giới; Bộ Công thương xây dựng kịch bản về đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình mới.

Yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tập trung thực hiện phương châm “1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ”. Trong đó, “1 mục tiêu” cho con người là chăm lo cho nhân dân có cuộc sống ấm no, năm sau tốt hơn năm trước.

“2 bảo đảm” cho an ninh, an toàn: Bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và bảo đảm an ninh, an toàn, an dân.

“3 có” trong huy động nguồn lực: Có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của doanh nghiệp, có sự đóng góp của nhân dân.

“4 không” trong sử dụng thời gian: Không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong cả năm.

“5 hóa” cho phát triển: Xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

“6 rõ” trong phân công nhiệm vụ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chuẩn bị chu đáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, phục vụ Hội nghị Trung ương 2, Kỳ họp thứ 1 của Quốc hội Khóa XVI.

Thủ tướng đề nghị phát động “Tuần mua hàng tiêu dùng Việt Nam”, “Tháng mua hàng Việt Nam” để kích thích tiêu dùng và sản xuất trong nước;

Cùng với đó, tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các dự án tồn đọng; bảo đảm vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp; chăm lo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại và truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển năm 2026.