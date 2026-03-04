Quảng Trị: Xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo năm 2025 tăng mạnh
Nguyễn Thuấn
04/03/2026, 14:27
Xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) năm 2025 tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2024, đạt tổng trị giá hơn 2,6 tỷ USD. Cùng với kết quả tăng trưởng, yêu cầu nâng cấp hạ tầng và hiện đại hóa công tác quản lý tại cửa khẩu đang được đặt ra.
Ngày 3/3 tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến, đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh
Quảng Trị cho biết, Khu Kinh tế cửa khẩu Cha Lo bao gồm ranh giới hành chính các xã Dân
Hóa, Tân Thành và một phần diện tích xã Minh Hóa, với tổng diện tích 53.923 ha.
Hiện khu kinh tế có 32 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 1.581 tỷ đồng, trong
đó 22 dự án đã đi vào hoạt động.
Năm 2025, hoạt động xuất nhập khẩu
qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo tăng trưởng tích cực. Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu và quá cảnh đạt khoảng 2.624 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 45,09
triệu USD; nhập khẩu đạt 829,96 triệu USD; hàng hóa quá cảnh đạt 1.749 triệu
USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước.
Về khối lượng, tổng hàng hóa xuất
nhập khẩu, quá cảnh đạt gần 5.170 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2024.
Cụ thể, xuất khẩu đạt 110,38 nghìn tấn; nhập khẩu đạt 1.499 nghìn tấn; quá cảnh
đạt 3.560 nghìn tấn. Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động tại khu vực này đạt
khoảng 759,39 tỷ đồng.
Tại buổi làm việc, đại diện các lực lượng chức năng
hoạt động tại khu kinh tế cửa khẩu đã kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí,
trang thiết bị và nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Đồng
thời, đề xuất tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ hiện đại phục
vụ công tác giám sát, phát hiện, xử lý vi phạm, nhất là trên môi trường số và
các tuyến giao thông trọng điểm.
Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, cũng đề nghị tỉnh xem xét bố trí vốn
triển khai Dự án xử lý sạt trượt tại khu vực trung tâm Cửa khẩu quốc tế Cha Lo,
nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình hạ tầng và người dân, doanh nghiệp hoạt
động tại khu trung tâm.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến giao các sở, ngành liên quan
nghiên cứu phương án nâng cấp hạ tầng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tạo điều kiện
thuận lợi cho phương tiện lưu thông qua cửa khẩu. Bên cạnh đó, yêu cầu bổ sung
các thiết bị soi chiếu, giám sát hàng hóa hiện đại nhằm nâng cao năng lực kiểm
tra, phát hiện sớm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm,
hàng giả ngay từ khu vực cửa ngõ biên giới.
