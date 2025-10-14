Biểu tượng âm thanh mới của Devialet: Phantom Ultimate

Sự kiện giới thiệu sản phẩm loa Devialet Phantom Ultimate lần đầu tiên đưa biểu tượng mới của Nhà chế tác âm thanh xa xỉ Pháp đến với truyền thông và người tiêu dùng Việt Nam...

Những ngày đầu tháng Mười của người yêu âm thanh được đánh dấu bằng sự kiện ra mắt sản phẩm loa cao cấp Phantom Ultimate của thương hiệu âm thanh xa xỉ Devialet. Sự kiện được tổ chức bởi Devialet và đối tác phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam là Tam Sơn.

Dòng loa Phantom của Devialet đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực âm thanh suốt một thập kỷ qua bởi chất lượng vượt trội, thiết kế tinh giản và sang trọng.

Đáng chú ý là sau 10 năm, nhà chế tác audio xa xỉ có trụ sở tại Paris mới chính thức “mạnh tay” nâng cấp đứa con tinh thần của mình. Khoảng thời gian hoàn toàn phù hợp để Devialet để tích luỹ những gì tốt nhất cho thế hệ loa kế tiếp: chiếc loa Phantom “tối thượng” - Phantom Ultimate.

Chiếc loa Phantom đã thay đổi từ trong ra ngoài, nhưng phải là người dùng tinh mắt và am hiểu mới nhận biết sự tinh xảo đó. Dù hình dáng tổng thể đậm tính biểu tượng được giữ nguyên, ngoại thất mẫu loa Phantom đã được làm mới không ít.

Đầu tiên là cặp màu mới: Light Pearl trắng ngà gần giống ngọc trai, có bề mặt siêu-mịn như gốm rất gợi cảm-chạm, và Deep Forest “thăng bằng” giữa sắc đen và màu xanh lục, gợi tưởng bóng đêm rừng sâu bí ẩn, cuốn hút. Tiếp đó, tấm vỉ tweeter cầu kỳ phía trước lớn hơn, và hai nắp lõi loa trầm ở hai bên thân loa đã bị lược bỏ hoàn toàn, tạo nên bề mặt vòm nhẵn đặc biệt thoả mãn thị giác.

Ông Jean-Loup Afresne - Giám đốc công nghệ của Devialet chia sẻ tại sự kiện.

Về công nghệ, thay đổi đáng chú ý nằm ở bộ xử lý ADH® (lai hợp analog - kỹ thuật số) trứ danh của Devialet, giờ đây đã được nâng cấp lên thế hệ mới trên Phantom Ultimate. Loa cũng trang bị chip nano 8M mới. Theo ông Jean-Loup Afresne, Giám đốc công nghệ của Devialet, công ty đã tái thiết kế gần như toàn bộ cấu trúc bên trong thiết bị loa này để đạt hiệu suất tối ưu.

Chiếc loa Devialet Phantom Ultimate cao cấp là kết quả của quá trình lắp ráp phối hợp giữa rô-bốt chuyên dụng, bàn tay thủ công và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.