Bitcoin vượt 115.000 USD nhờ tín hiệu “hạ nhiệt” trong thương mại Mỹ - Trung

Hạ Chi

28/10/2025, 08:58

Tín hiệu “hạ nhiệt” từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tạm thời hỗ trợ đà phục hồi của thị trường tiền điện tử, giúp tháng 10 không trở thành giai đoạn tệ nhất của Bitcoin kể từ năm 2015...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Giá Bitcoin mới đây đã tăng vượt 115.000 USD, đạt mức cao nhất trong gần hai tuần qua. Đà tăng này được cho là nhờ tâm lý tích cực của giới đầu tư sau khi Mỹ và Trung Quốc ghi nhận những tiến triển tích cực trong đàm phán thương mại.

Theo các nguồn tin quốc tế, hai bên đã thống nhất sơ bộ về một số vấn đề còn nhiều tranh cãi như kiểm soát xuất khẩu và thuế vận chuyển. 

Những bước tiến này được kỳ vọng sẽ giúp giảm nguy cơ leo thang căng thẳng và chiến tranh thuế quan.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng cho biết trên kênh CBS rằng mối đe dọa áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc “gần như đã được gỡ bỏ”.

Các tuyên bố trên được đưa ra sau hai ngày đàm phán tại Malaysia, trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để hoàn tất một thỏa thuận thương mại toàn diện hơn.

Tín hiệu tích cực đã nhanh chóng lan tỏa trên các thị trường tài chính toàn cầu: hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ và châu Á đồng loạt tăng, trong khi giá vàng giảm nhẹ so với mức đỉnh gần đây.

Trên thị trường tiền điện tử (tính đến 22 giờ ngày 27/10), trong 24 giờ qua, giá Bitcoin đã tăng 1,43% lên mức giao dịch hơn 115.000 USD, Ethereum đã tăng 2,18% lên hơn 4.100 USD; BNB cũng tăng thêm 3,27% lên quanh mức giao dịch 1,100 USD. Tổng giá trị thị trường tiền điện tử toàn cầu tăng 1,03%, lên khoảng 3.88 tỷ USD, lấy lại phần nào mức giảm mạnh trước đó trong tháng 10.

Các chuyên gia nhận định việc quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có dấu hiệu “ấm lên” đã giúp thị trường bớt căng thẳng sau nhiều tuần thị trường giảm giá vì các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Nhiều nhà đầu tư bắt đầu rời bỏ các tài sản trú ẩn an toàn để tìm cơ hội ở những kênh đầu tư rủi ro hơn, trong đó có tiền điện tử.

Giới phân tích cũng cho rằng xu hướng sắp tới sẽ phụ thuộc nhiều vào thông điệp mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra trong cuộc họp chính sách sắp tới. Nếu Fed tỏ ra mềm mỏng hơn trong chính sách tiền tệ, các tài sản rủi ro có thể tiếp tục được hưởng lợi.

Theo CoinMarketCap, tín hiệu “hạ nhiệt” từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tạm thời hỗ trợ đà phục hồi của thị trường tiền điện tử, giúp tháng 10 không trở thành giai đoạn tệ nhất của Bitcoin kể từ năm 2015. Kỳ vọng chính sách tiền tệ được nới lỏng và quan hệ thương mại được cải thiện đang mang lại làn gió lạc quan mới cho giới đầu tư khi bước vào tuần giao dịch cuối cùng của tháng.

Từ khóa:

bitcoin căng thẳng thương mại đàm phán thương mại fed kinh tế số thị trường tài chính thương mại Mỹ-Trung

