Những công nghệ kỳ lạ xuất hiện tại CES 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 07/01/2026
Bạch Dương
07/01/2026, 19:52
Triển lãm công nghệ tiêu dùng lớn nhất thế giới CES năm nay đầy ắp những phát minh “kỳ quặc” và lạ lẫm…
Thay vì trình diễn các công nghệ tiên tiến như các tập đoàn công nghệ, một số công ty tham gia CES 2026 đang thu hút sự chú ý của công chúng nhờ những món đồ công nghệ lạ lùng. Dưới đây là những sản phẩm "kỳ quặc" mà TechCrunch đã ghi nhận tại CES 2026.
An’An, chú gấu trúc robot do Mind with Heart Robotics phát triển, có thiết kế vô cùng đáng yêu. Toàn bộ cơ thể An’An được gắn các cảm biến, cho phép nó phản ứng linh hoạt khi được chạm vào, vuốt ve hay ôm ấp.
Điểm đặc biệt nằm ở hệ thống AI cảm xúc của gấu robot. An’An có thể ghi nhớ giọng nói, thói quen tương tác và sở thích của từng người dùng. Gắn bó càng lâu, chú gấu trúc này càng “hiểu” chủ nhân của mình, trở nên gần gũi và cá nhân hóa hơn.
Không chỉ mang lại cảm giác có bạn đồng hành, An’An còn đóng vai trò hỗ trợ tinh thần cho chủ nhân, đặc biệt giúp người cao tuổi giảm bớt cảm giác cô đơn. Với những người gặp vấn đề về trí nhớ, robot này có thể nhắc nhở sinh hoạt hằng ngày, khuyến khích họ tham gia các hoạt động đơn giản, đồng thời cập nhật tình trạng sức khỏe để người thân hoặc người chăm sóc kịp thời nắm bắt.
GoveeLife, thương hiệu chuyên về thiết bị gia dụng thông minh, mang tới CES 2026 một chiếc máy làm đá để bàn với điểm nhấn “rất khác thường”, đó là ứng dụng AI nhằm giảm tiếng ồn.
Chiếc Smart Nugget Ice Maker Pro được tích hợp công nghệ AI NoiseGuard do GoveeLife phát triển. Hệ thống này có khả năng nhận biết thời điểm máy sắp bước vào chu trình đóng băng (giai đoạn thường phát ra nhiều tiếng động khó chịu) và chủ động kích hoạt quá trình rã đông trước khi tiếng ồn kịp xuất hiện.
Về hiệu năng, máy có thể tạo ra đá chỉ sau khoảng sáu phút. Thùng chứa có sức chứa khoảng 3,5 pound đá mỗi lần. Với mức giá gần 500 USD, sản phẩm này chắc chắn không dành cho số đông.
Con dao của Seattle Ultrasonics có lẽ là một trong những thiết bị nhà bếp gây tranh cãi nhất tại CES năm nay vì công dụng có phần “thừa thãi” nhưng cũng hữu ích vì an toàn.
Thay vì dựa vào độ sắc để cắt gọn, lưỡi dao này rung hơn 30.000 lần mỗi giây nhờ công nghệ siêu âm giúp dao “đi” qua thực phẩm một cách nhẹ nhàng, giảm lực cắt cần thiết khi thái rau, cắt thịt hay xẻ bánh mì.
Theo nhà sản xuất, mức rung đủ nhỏ để người dùng không nhìn thấy lưỡi dao chuyển động, cũng không nghe thấy tiếng động hay cảm nhận rung lắc ở tay cầm. Con dao hiện được chào bán với giá 399 USD.
Luật Công nghiệp công nghệ số chính thức luật hóa tài sản số, tài sản mã hóa, cùng với Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm giao dịch, đã khẳng định đây là một lớp tài sản quan trọng. Trong tương lai, dù ở cấp độ quốc gia, doanh nghiệp hay cá nhân, tài sản mã hóa đều sẽ được sở hữu và tích lũy. Bài toán trước mắt là cần sớm chuyển dịch tài sản mã hóa từ khu vực “kinh tế ngầm” rất tiềm năng hiện nay trở thành động lực phát triển kinh tế.
Hình thức mạo danh công an nổi lên là hình thức lừa đảo phổ biến nhất năm 2025. Các đối tượng dựng lên kịch bản cáo buộc người dùng liên quan đến vụ án hình sự, yêu cầu giữ liên lạc để gây áp lực tâm lý. Sau đó, chúng yêu cầu “chuyển tiền chứng minh trong sạch” hoặc cài đặt phần mềm “phục vụ điều tra” nhằm chiếm đoạt tài sản....
Tại CES 2026 ở Las Vegas, Hyundai Motor Group tuyên bố bước vào kỷ nguyên robot trí tuệ nhân tạo “vật lý”, kết hợp năng lực sản xuất quy mô toàn cầu với dữ liệu lớn để phát triển robot hình người, nhà máy thông minh và các ứng dụng AI lấy con người làm trung tâm…
Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành tài chính thực hiện là tiếp tục tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: