Những công nghệ kỳ lạ xuất hiện tại CES 2026

Triển lãm công nghệ tiêu dùng lớn nhất thế giới CES năm nay đầy ắp những phát minh “kỳ quặc” và lạ lẫm…

Thay vì trình diễn các công nghệ tiên tiến như các tập đoàn công nghệ, một số công ty tham gia CES 2026 đang thu hút sự chú ý của công chúng nhờ những món đồ công nghệ lạ lùng. Dưới đây là những sản phẩm "kỳ quặc" mà TechCrunch đã ghi nhận tại CES 2026.

GẤU TRÚC AI

An’An, chú gấu trúc robot do Mind with Heart Robotics phát triển, có thiết kế vô cùng đáng yêu. Toàn bộ cơ thể An’An được gắn các cảm biến, cho phép nó phản ứng linh hoạt khi được chạm vào, vuốt ve hay ôm ấp.

Điểm đặc biệt nằm ở hệ thống AI cảm xúc của gấu robot. An’An có thể ghi nhớ giọng nói, thói quen tương tác và sở thích của từng người dùng. Gắn bó càng lâu, chú gấu trúc này càng “hiểu” chủ nhân của mình, trở nên gần gũi và cá nhân hóa hơn.

Không chỉ mang lại cảm giác có bạn đồng hành, An’An còn đóng vai trò hỗ trợ tinh thần cho chủ nhân, đặc biệt giúp người cao tuổi giảm bớt cảm giác cô đơn. Với những người gặp vấn đề về trí nhớ, robot này có thể nhắc nhở sinh hoạt hằng ngày, khuyến khích họ tham gia các hoạt động đơn giản, đồng thời cập nhật tình trạng sức khỏe để người thân hoặc người chăm sóc kịp thời nắm bắt.

MÁY LÀM ĐÁ DÙNG AI

GoveeLife, thương hiệu chuyên về thiết bị gia dụng thông minh, mang tới CES 2026 một chiếc máy làm đá để bàn với điểm nhấn “rất khác thường”, đó là ứng dụng AI nhằm giảm tiếng ồn.

Chiếc Smart Nugget Ice Maker Pro được tích hợp công nghệ AI NoiseGuard do GoveeLife phát triển. Hệ thống này có khả năng nhận biết thời điểm máy sắp bước vào chu trình đóng băng (giai đoạn thường phát ra nhiều tiếng động khó chịu) và chủ động kích hoạt quá trình rã đông trước khi tiếng ồn kịp xuất hiện.

Về hiệu năng, máy có thể tạo ra đá chỉ sau khoảng sáu phút. Thùng chứa có sức chứa khoảng 3,5 pound đá mỗi lần. Với mức giá gần 500 USD, sản phẩm này chắc chắn không dành cho số đông.

DAO CẮT BẰNG LỰC RUNG

Con dao của Seattle Ultrasonics có lẽ là một trong những thiết bị nhà bếp gây tranh cãi nhất tại CES năm nay vì công dụng có phần “thừa thãi” nhưng cũng hữu ích vì an toàn.

Thay vì dựa vào độ sắc để cắt gọn, lưỡi dao này rung hơn 30.000 lần mỗi giây nhờ công nghệ siêu âm giúp dao “đi” qua thực phẩm một cách nhẹ nhàng, giảm lực cắt cần thiết khi thái rau, cắt thịt hay xẻ bánh mì.

Theo nhà sản xuất, mức rung đủ nhỏ để người dùng không nhìn thấy lưỡi dao chuyển động, cũng không nghe thấy tiếng động hay cảm nhận rung lắc ở tay cầm. Con dao hiện được chào bán với giá 399 USD.