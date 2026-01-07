CES 2026: Hyundai Motor Group mở ra kỷ nguyên robot AI thế hệ mới

Tại CES 2026 ở Las Vegas, Hyundai Motor Group tuyên bố bước vào kỷ nguyên robot trí tuệ nhân tạo “vật lý”, kết hợp năng lực sản xuất quy mô toàn cầu với dữ liệu lớn để phát triển robot hình người, nhà máy thông minh và các ứng dụng AI lấy con người làm trung tâm…

Bên lề Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2026, Hyundai Motor Group cho biết tập đoàn sẽ tận dụng toàn bộ chuỗi giá trị trong sản xuất ô tô, logistics và bán hàng để xây dựng nền tảng dữ liệu phục vụ phát triển robot AI thế hệ mới. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp Hyundai vượt qua giới hạn của các robot truyền thống vốn chủ yếu tập trung vào phần cứng và khả năng di chuyển.

“AI VẬT LÝ” - TRỌNG TÂM MỚI CỦA CUỘC ĐUA CÔNG NGHỆ

“AI vật lý” (Physical AI) là từ khóa nổi bật của CES năm nay, phản ánh xu hướng tích hợp AI trực tiếp với phần cứng nhằm tương tác với thế giới thực. Theo Hyundai Motor Group, đây là nền tảng cốt lõi để phát triển robot hình người, nhà máy thông minh và công nghệ lái xe tự động trong tương lai.

Là một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, Hyundai sở hữu chuỗi giá trị toàn cầu trải dài từ sản xuất, logistics đến tiêu thụ. Lợi thế này cho phép tập đoàn thu thập và khai thác các bộ dữ liệu quy mô lớn - yếu tố then chốt để trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực AI vật lý.

Cùng với đó, Hyundai Motor Group công bố kế hoạch xây dựng Trung tâm Ứng dụng AI Vật lý cấp tập đoàn tại Hàn Quốc nhằm mở rộng hệ sinh thái công nghệ trong nước. Tập đoàn cũng sẽ phát triển một “nhà máy đúc robot”, tập trung sản xuất các robot được thiết kế và tùy biến theo nhu cầu cụ thể.

Robot hình người Atlas của Boston Dynamics xuất hiện trên sân khấu trong sự kiện truyền thông của Hyundai Motor bên lề CES năm nay tại Las Vegas. Ảnh: Hyundai Motor Group.

ROBOT HÌNH NGƯỜI ATLAS THẾ HỆ MỚI LẦN ĐẦU RA MẮT VÀ MỤC TIÊU 30.000 ROBOT/NĂM

Tại CES 2026, công ty con Boston Dynamics đã lần đầu tiên giới thiệu robot hình người chạy điện Atlas thế hệ mới. Theo Hyundai, robot hai chân này sẽ đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất của tập đoàn.

Trước đó, Boston Dynamics đã triển khai thành công robot bốn chân Spot và robot kho di động Stretch trong nhiều ứng dụng công nghiệp và logistics. Những kinh nghiệm này được xem là nền tảng để Hyundai mở rộng quy mô robot hình người trong môi trường sản xuất thực tế.

Các robot Atlas thế hệ mới sẽ được triển khai trước tiên tại Hyundai Motor Group Metaplant America, nhà máy được quảng bá là “nhà máy định nghĩa bằng phần mềm”, vận hành dựa trên dữ liệu và các hệ thống AI. Từ đây, robot sẽ tiếp tục được phân phối tới các trung tâm sản xuất chiến lược khác trên toàn cầu.

Hyundai cũng lên kế hoạch mở Trung tâm Ứng dụng Robot Metaplant tại Mỹ, nơi robot được huấn luyện và thử nghiệm trước khi đưa vào dây chuyền sản xuất thực tế. Theo đại diện tập đoàn, Hyundai Motor Group đặt mục tiêu đạt công suất sản xuất 30.000 robot mỗi năm vào năm 2028. Bắt đầu từ Atlas - robot hình người đầu tiên được sản xuất hàng loạt cho mục đích công nghiệp - Hyundai kỳ vọng mở rộng ứng dụng robot sang nhiều ngành và lĩnh vực thương mại khác.

Các robot bốn chân Spot của Boston Dynamics biểu diễn trên sân khấu trong sự kiện truyền thông của Hyundai Motor Group tại triển lãm CES năm nay ở Las Vegas. Ảnh: Hyundai Motor Group.

LIÊN MINH CÔNG NGHỆ VỚI NVIDIA VÀ GOOGLE DEEPMIND VỚI THAM VỌNG TÁI ĐỊNH NGHĨA CHUỖI SẢN XUẤT TOÀN CẦU

Song song với phát triển phần cứng, Hyundai Motor Group tăng cường hợp tác công nghệ. Từ năm ngoái, tập đoàn đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Nvidia, tận dụng hạ tầng AI và các thư viện mô phỏng quy mô lớn của hãng chip này.

Tại CES 2026, Boston Dynamics tiếp tục công bố hợp tác chiến lược với Google DeepMind, nhằm phát triển các công nghệ đột phá kết hợp robot vật lý với các mô hình nền tảng AI tiên tiến, qua đó nâng tầm năng lực cho thế hệ robot hình người tiếp theo.

Việc Hyundai Motor Group lựa chọn AI vật lý làm trục chiến lược cho thấy tham vọng vượt ra ngoài khuôn khổ của một nhà sản xuất ô tô truyền thống. Trong bối cảnh robot hình người đang trở thành chiến trường mới giữa các tập đoàn công nghệ và công nghiệp lớn như Tesla hay các doanh nghiệp Trung Quốc, Hyundai đặt cược vào lợi thế cốt lõi là năng lực sản xuất quy mô lớn gắn với dữ liệu thực tế từ nhà máy.

Khác với các mô hình robot phát triển chủ yếu trong phòng thí nghiệm, chiến lược của Hyundai tập trung vào việc huấn luyện robot trực tiếp trong dây chuyền sản xuất, nơi dữ liệu về thao tác, an toàn, hiệu suất và tương tác người - máy được tạo ra liên tục. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách giữa thử nghiệm và thương mại hóa, đồng thời tạo ra lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Về dài hạn, nếu đạt được mục tiêu sản xuất 30.000 robot mỗi năm vào 2028, Hyundai Motor Group không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt lao động trong ngành công nghiệp, mà còn có thể tác động sâu rộng tới cấu trúc chi phí và năng suất của chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi robot hình người dần trở thành một phần của nhà máy, kho vận và dịch vụ, ranh giới giữa doanh nghiệp sản xuất ô tô và tập đoàn công nghệ - robot sẽ ngày càng mờ đi, mở ra một chương mới trong chiến lược tăng trưởng của Hyundai trong thập kỷ tới.