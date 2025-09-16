Nỗ lực giữ điểm thất bại, VN-Index đỏ, cổ phiếu giảm giá la liệt
Kim Phong
16/09/2025, 15:35
Một đợt tăng khá tốt đầu phiên chiều nay đem lại chút hi vọng VN-Index kiểm định thành công đỉnh 1700 điểm, nhưng lại kết thúc trong thất bại. Lực cầu giá cao không đủ để neo giữ giá, trong khi bên bán có tín hiệu xả khá mạnh.
Chỉ số lên cao nhất phiên chiều đạt 1695 điểm, gần tương đương
với mức cao nhất buổi sáng. Độ rộng tại đỉnh cũng chỉ là 126 mã tăng/175 mã giảm,
tức là hiệu ứng kéo trụ khá rõ.
Đó là thời điểm VIC và VHM có nhịp phục hồi tích cực. VIC hồi
lên 137.000 đồng lúc 1h41, co hẹp mức giảm còn 0,58% so với tham chiếu. VHM cũng
hồi lên 104.400 đồng, về sát tham chiếu. FPT thời điểm này cũng mở rộng mức tăng
lên 2,26%. Các trụ còn lại thay đổi rất ít.
Dù vậy đây chỉ là một diễn biến mang tính thời điểm, từ đỉnh
cao lúc 1h42, áp lực bán lại xuất hiện và loạt trụ quay đầu trở lại xu hướng giảm.
VIC đóng cửa giảm 2,03%, VHM giảm 1,72%. Chỉ riêng hai trụ này đã lấy đi gần
4,3 điểm của VN-Index. Ngoài ra HPG giảm 1,32%, MSN giảm 1,92%. Thậm chí trụ
VCB, BID và GAS cũng đỏ.
VN30-Index đóng cửa giảm 0,07% với 16 mã tăng/13 mã giảm. Độ
rộng tuy không thay đổi so với buổi sáng nhưng thống kê lại thể hiện cổ phiếu yếu
hơn. Cụ thể, có 19/30 mã trong nhóm này đóng cửa thấp hơn giá chốt phiên sáng,
chỉ 9 mã tăng cao hơn. Nhóm mất giá chiều nay có nhiều trụ như VIC, VHM, VCB,
BID, GAS. Những cổ phiếu còn xanh như VPB, TCB, VNM, CTG thực tế cũng đã co hẹp
mức tăng.
Ảnh hưởng của nhóm trụ là khá tiêu cực. Càng về cuối phiên áp
lực bán càng gia tăng và cổ phiếu giảm nhiều hơn. Lúc VN-Index cao nhất chiều
nay, có 126 mã tăng/175 mã giảm nhưng đóng cửa tới 114 mã tăng/210 mã giảm.
Nhóm cổ phiếu giảm sâu trên 1% đã mở rộng lên tới 123 mã so
với 67 mã thời điểm chốt phiên sáng. Thanh khoản nhóm yếu nhất này chiếm 43,1%
tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE khi xuất hiện nhiều mã giao dịch rất lớn: HPG
khớp 2.018,2 tỷ đồng, giá giảm 1,32%; SSI khớp 1.603,2 tỷ, giá giảm 1,42%; MSN
khớp 1.152,8 tỷ, giá giảm 1,92%; CII khớp 864,8 tỷ, giá giảm 2,75%; VND với
727,4 tỷ, giá giảm 2,03%; DIG với 642 tỷ, giá giảm 2,98%... Nhóm giảm trên 3% cũng
có khá nhiều cổ phiếu giao dịch cỡ trăm tỷ đồng như VSC, VDS, VCG, KBC.
Từ góc độ nhóm ngành, ngân hàng hôm nay khá tốt khi chỉ có
5/27 mã đỏ. Trong thời điểm nhóm Vin đỏ cả loạt, ngân hàng là niêm hi vọng bù đắp.
Dù vậy các trụ lớn nhất lại quá yếu, với VCB, BID đỏ. MBB và CTG là hai cổ phiếu
ngân hàng duy nhất trong top 10 vốn hóa tăng được hơn 1%. Các cổ phiếu ngân hàng
mạnh như KLB kịch trần 14,94%, ABB tăng 2,48% thì lại không đủ lôi kéo các mã
khác. Trong rổ VN30, SHB tăng tốt nhất 2,25% thì vốn hóa đứng gần chót bảng.
Ở phía tăng, điểm tốt là khả năng giữ giá vẫn còn. Dòng tiền
tuy không lan tỏa được nhưng cũng hoạt động mạnh ở khá nhiều cổ phiếu. VIX đã tụt
giá đáng kể so với phiên sáng, đóng cửa chỉ còn tăng 1,47% (chốt phiên sáng tăng
3,2%), thanh khoản cực cao gần 2.431 tỷ đồng. FPT, SHB, MBB, CTG, VNM, MWG, SAB
là những blue-chips tăng hơn 1% và thanh khoản cao. Nhóm vừa và nhỏ có MSB,
HVN, IJC, VHC, FRT đều đạt giao dịch vượt trăm tỷ đồng và giá tăng trên 1%.
Tính chung 57 cổ phiếu tăng vượt 1% trên HoSE cuối phiên đóng
góp 30,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn. Đây là tỷ trọng cao nếu nhìn từ số lượng
cổ phiếu. Tuy vậy cả nhóm này chỉ có 24 mã thanh khoản cao hơn 10 tỷ đồng. Nói
cách khác, quy mô thanh khoản nói trên tập trung ở nhóm rất nhỏ cổ phiếu.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều đã mua ròng nhẹ 143,9 tỷ đồng
sau khi bán ròng 89,1 tỷ đồng trong buổi sáng. VIX vẫn là cổ phiếu được mua ròng
hàng đầu với 412,5 tỷ đồng. Kế tiếp là HVN +191,3 tỷ, VNM +174,4 tỷ, MSB +162,3
tỷ, MBB +146,9 tỷ, CTG +98,3 tỷ, ACB +71,9 tỷ… Phía bán ròng có VPB -268,1 tỷ,
SSI -195,3 tỷ, VND -190,8 tỷ, VCB -108,1 tỷ, VIC -99,6 tỷ.
