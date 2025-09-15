Thứ Hai, 15/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Thành bại tại trụ

iTrader

15/09/2025, 16:31

Một nhịp cộng hưởng tăng giá của nhóm blue-chips cuối phiên hôm nay đã đẩy nhanh VNI quay lại vùng đỉnh cũ quanh 1700 điểm. Thanh khoản tăng khoảng 13% chưa phải là nhiều, nhưng nếu có sự đồng thuận ở nhóm trụ thì việc vượt đỉnh không khó.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Phần lớn thời gian của phiên hôm nay tốc độ tăng rất chậm do có sự phân hóa trong nhóm dẫn dắt. Chỉ đến khoảng 15 phút cuối quán tính mới tăng rõ rệt. Biên độ dao động đi lên rộng nhất của các blue-chips hầu hết cũng tập trung ở thời gian này. VNI đóng cửa tăng 1,06% là mạnh nhất ở nhịp hồi 6 phiên trở lại đây.

Sức làn tỏa tăng giá đã tích cực hơn đáng kể, ngay cả khi VNI lình xình quá 3/4 thời gian trong phiên. Độ rộng luôn thể hiện sự áp đảo của phía tăng giá, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ khá mạnh. Cơ hội kiếm tiền mở rộng đã kích thích dòng vốn nóng, thậm chí nhiều cổ phiếu tăng kịch trần.

6 phiên vừa qua có điểm giống với giai đoạn “test” 1700 lần thứ hai hồi cuối tháng 8, đầu tháng 9: Chỉ số lên chậm nhưng cổ phiếu lại mạnh, nhất là các mã nhỏ. Lần này chỉ số cũng từ từ đi lên nhưng cổ phiếu riêng lẻ thì bứt tốc. Điều này phản ánh hoạt động đầu cơ không chịu nhiều tác động từ chỉ số. Việc VNI có vượt 1700 hay không trở nên ít quan trọng nếu như xu hướng tăng vẫn tốt ở cổ phiếu cụ thể.

VNI đóng cửa hôm nay đạt 1684.9 điểm, tương đương với mức đóng cửa ở các phiên đạt đỉnh ngày 21/8 và 4/9. Đây cũng là lần thứ 3 chỉ số có cơ hội đột phá ngưỡng 1700 điểm. Hai lần thất bại trước đều đến từ nguyên nhân giống nhau là sự rã đám của nhóm blue-chips. Lần này vẫn chưa nhìn thấy sự đồng thuận rõ ràng nào, cuối phiên hôm nay mới có một chút tín hiệu và cũng khá muộn. Tuy nhiên tình hình có thể thay đổi, khoảng cách 15 điểm không phải là rộng, chỉ tương đương với biên độ tăng hôm nay, đó là chưa kể VIC, VHM, VCB, VPB còn chưa tham gia. Khả năng rất cao là thị trường lại có thêm một phiên test đỉnh 1700 điểm nữa và chờ xem phản ứng tích cực hay tiêu cực từ phía bán.

Lúc này cơ hội ngắn hạn nằm ở các cổ phiếu cụ thể, nhưng bài học trong hai lần trước vẫn còn nguyên: Nếu VNI được giữ vững thì tâm lý còn mạnh và kiếm ăn được, nếu điểm số bị ép quá mạnh thì tâm lý rất dễ đảo chiều. Muốn ép VNI thì các trụ phải ra mặt. Vì vậy nắm cổ phiếu ngắn hạn nên quan sát kỹ biến động của trụ, đặc biệt là lượng dư mua. Thường khi xuất hiện ép trụ sẽ là các lệnh lô lớn vào thẳng, nếu dư mua mỏng thì chỉ cần vài chục lệnh cũng sẽ tạo dao động rất lớn.

Thị trường phái sinh hôm nay dao đông khá rộng, VN30 phản ứng chuẩn với các mốc dự kiến nhưng basis thì có phần bất lợi ở các thời điểm quan trọng. Nhịp giảm intraday buổi sáng, VN30 va chạm đúng với 1871.xx là quay đầu, nhưng phái sinh bị Short sớm kéo dãn basis chiết khấu tới gần 11 điểm. Mặc dù trong quá trình giảm xuống 1861.xx của chỉ số, F1 có giảm theo nhưng rủi ro ở thời điểm vào lệnh là cao.

Thời điểm vào Long quanh 1681.xx của VN30 sau đó có lợi về chiết khấu nhưng quán tính tăng của VN30 lại kém. Được cái F1 co basis nên cũng không đến mức rủi ro. Nhịp tăng cuối trước khi khởi động VN30 thậm chí tạo một bear-trap khi gãy 1861.xx nhưng chỉ chớm xuống 1858. Nếu chú ý thì basis đã đảo ngược rất nhanh ở thời điểm này, rất có thể một setup Long đang được “giăng ra” và VN30 được kéo lên nhanh sau đó. Hành động kịp thời chỉ có thể là vào lệnh gấp thếp để vừa đóng Short vừa mở Long.

Với dòng tiền không tăng nhiều và sự đồng thuận chưa rõ ràng ở nhóm trụ, cơ hội thất bại khi test 1700 điểm lần thứ ba của VNI vẫn còn. Tuy nhiên cơ hội vượt đỉnh vẫn có, thậm chí nếu có “đánh úp” lần nữa thì khả năng trên 1700. Vì vậy nên bình tĩnh quan sát giao dịch ở nhóm trụ. Chiến lược là giữ cổ, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1876.75. Cản gần nhất ngày mai là 1885; 1890; 1900; 1910; 1920. Hỗ trợ 1871; 1861; 1851; 1841; 1831; 1820.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

