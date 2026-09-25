Blog chứng khoán: Kéo giật ở trụ, tiền không đuổi giá

Nhịp tăng mạnh bất ngờ ít phút đầu phiên chiều nay lại kết thúc kém tích cực, nhất là dòng tiền không cho thấy sự lan tỏa cần thiết. Dù vậy cơ hội để VNI “vá trend” vẫn còn nếu các cổ phiếu trụ duy trì được sức mạnh.

Tranh minh họa.

Diễn biến đáng chú ý nhất trong phiên hôm nay tập trung vào khoảng 20 phút đầu giờ chiều. Khởi động từ VPB và có sự hỗ trợ của VIC, VHM, thị trường thiếu chút nữa chinh phục trở lại được mốc 1800 điểm (điểm cao nhất của VNI tới 1796 điểm).

Bất ngờ lớn nhất xuất hiện ở VPB và đây cũng là cổ phiếu “kích hoạt”. Lực cầu mạnh đột biến đẩy giá VPB lên nhanh, chỉ trong 20 phút đã tới ngưỡng kịch trần. Cổ phiếu này có thông tin hỗ trợ được lan truyền và cũng kích thích một số cổ phiếu ngân hàng tăng theo trong nhịp này như TCB, CTG, BID. Tuy nhiên khi VPB bắt đầu bị xả nhiều và ép giá xuống, các cổ phiếu nói trên cũng suy yếu trở lại rất nhanh.

VIC và VHM cũng là hai trụ có ảnh hưởng rất lớn trong nhịp tăng điểm này, mặc dù khó có thể liên kết với biến động của VPB. VHM thì đã mạnh sẵn từ sáng giống VPB, nhưng giá lên hơn 5% là rất khác thường. VIC được kéo giật mạnh 2 nhịp, từ giá đỏ đảo ngược thành tăng hơn 2%. Cộng hưởng của các cổ phiếu vốn hóa rất lớn này giúp VNI đạt đỉnh tăng 1,19% so với tham chiếu, lên sát mốc 1800 điểm.

Nếu diễn biến này được duy trì ổn định trong thời gian còn lại thì hôm nay sẽ là một phiên “phản công” hoành tráng. Tuy nhiên hoạt động cắt lỗ nhanh chóng xuất hiện, ép giá cổ phiếu lùi lại đáng kể. Hầu hết các mã, kể cả VPB, VIC, TCB, BID cũng trượt xuống đáng kể. Phần còn lại dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng, khiến độ rộng tiếp tục phản ánh diễn biến giảm áp đảo.

Điểm nhấn của biến động đột ngột ít phút đầu giờ chiều nay là mức độ tập trung vốn rất cao. Giao dịch dồn phần lớn vào một số cổ phiếu và toàn bộ thời gian còn lại biên độ trượt giá đi kèm với thanh khoản tăng cao xác nhận có đợt bán mới. Ngoài vài mã nói trên, giao dịch ở phần còn lại của thị trường nhìn chung không mạnh, biên độ lên giá kém hơn hẳn. Rất có thể diễn biến bất ngờ trong thời gian ngắn khiến nhà đầu tư giật mình hoặc không tin tưởng. Tính chung giá trị khớp lệnh hai sàn cả ngày chỉ đạt 12,1k tỷ không tính thỏa thuận, gần 66% số này tập trung vào phiên chiều mà cũng không đem lại kết quả rõ nét. Chỉ riêng 5 cổ phiếu thanh khoản lớn nhất đã chiếm 30% tổng giao dịch 2 sàn. Nếu trừ đi 5 giao dịch này thì phần còn lại thậm chí ghi nhận thanh khoản kém nhất kể từ đầu tuần.

Thị trường phái sinh hôm nay phản ánh kỳ vọng thị trường cơ sở sẽ phục hồi sau phiên giảm mạnh hôm qua. Ngay từ đầu F1 đã chấp nhận chênh lệch dương và duy trì gần như suốt cả phiên. Điều này tạo vài cơ hội để Short, ví dụ nhịp giảm đầu tiên của VN30 thủng 1938.xx. Tuy nhiên chênh lệch được duy trì nên biên độ giảm của F1 không tương xứng với biên độ giảm của VN30.

Nhịp tăng đột biến đầu phiên chiều diễn ra quá nhanh, cực khó giao dịch và rủi ro cao trừ phi là “người trong cuộc”. Đầu tiên là mức chênh lệch dương rộng ngay cuối phiên sáng. Tiếp đến là hai nhịp kéo giật cực nhanh và giá F1 rất lộn xộn do có nhiều lệnh Long lớn vào, rất khó để đuổi giá. Nói chung tuy biến động của chỉ số cơ sở hôm nay lớn, nhưng thực tế không dễ ăn, thậm chí có thể coi là nhiễu quá mạnh.

Kết quả của nhịp phục hồi chiều nay hơi kém, dòng tiền thiếu tin cậy do tập trung quá cao. Sức lan tỏa tăng giá cũng không rõ nét, phần lớn phục hồi yếu. Tuy nhiên VNI đã hồi lên và giữ được vùng đáy ngắn hạn cách đây 2 tuần. Nếu các trụ tiếp tục mạnh thì cơ hội tích lũy vẫn còn. Nếu diễn biến chiều nay chỉ là bất ngờ nhỏ (hãy nghĩ đến trường hợp TCB) thì rủi ro điều chỉnh tiếp là cao.

VN30 đóng cửa tại 1938.5. Cản gần nhất phiên tới là 1939; 1945; 1955; 1967; 1977; 1983; 1991. Hỗ trợ 1931; 1922; 1911; 1901; 1892; 1885; 1873.

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