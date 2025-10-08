Blog chứng khoán: Tiền có đủ xoay chuyển?

Ngay cả khi có nhịp phục hồi tốt buổi chiều và VNI quay đầu tăng điểm thì hôm nay thị trường vẫn phản ứng khá dè dặt với thông tin nâng hạng. Có lẽ thị trường hơi thất vọng vì để được chính thức nâng nạng vẫn cần trải qua kỳ rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026. Dù vậy đây vẫn là thông tin tích cực nhất trong bối cảnh không có thông tin gì khác.

Lộ trình nâng hạng và các vấn đề cần hoàn thiện đã được làm rõ. Đây là kết quả tốt nhất từ thông báo của FTSE. Điều này sẽ tạo ra kỳ vọng phía trước vì nâng hạng là một quá trình nhiều bước, không phải phát một tấm vé vào cửa để bước qua.

Diễn biến hôm nay cho thấy sự hưng phấn cao ban đầu tan đi khá nhanh và nối tiếp bằng một đợt bán ra mạnh suốt buổi sáng. Đến chiều thị trường ổn định và tâm lý tốt hơn, mua nâng giá nhiều hơn dù thanh khoản không cải thiện. Nhà đầu tư cần thời gian để đọc kỹ thông tin, thay vì chỉ nhìn một tiêu đề và phản ứng như vậy là bình thường.

Trong ngắn hạn kiểu đầu cơ theo thông tin dường như kém hiệu quả. Thực ra kịch bản nâng hạng tháng 9/2026 cũng đã được nhiều tổ chức tính đến. Thị trường không bùng nổ hôm nay cũng là một tín hiệu tốt vì quá trình tích lũy chưa xong, nhất là sau sóng tăng quá mạnh vừa rồi. Hoạt động mua lại cổ phiếu của các tay chơi lớn vẫn chưa đủ khi nhìn vào mức thanh khoản thấp thời gian qua.

Các phiên tới sẽ là thời điểm xác nhận thị trường có thể kết thúc giai đoạn tích lũy hay không, trong đó thanh khoản là quan trọng nhất vì thị trường sẽ đánh giá chất lượng của thông tin. Nói đơn giản thì nếu đây là thông tin tốt, tại sao thanh khoản không tăng? Rõ ràng là lượng tiền đứng ngoài rất lớn khi so với giao dịch vùng đỉnh. Sự tác động tâm lý của thông tin không đủ thì thị trường vẫn cần thời gian để tích lũy tiếp. Nếu thời điểm “test” tâm lý này có thêm sự kiện VNI vượt 1700 nữa thì càng tốt.

Về dài hạn, việc có hay không thông tin nâng hạng của FTSE cũng như nhau. Cổ phiếu đang điều chỉnh và hình thành đáy thì vẫn sẽ diễn ra quá trình thu gom bình thường. Việc nâng hạng còn xa mới có thể dẫn đến bùng nổ về dòng tiền ngoại. Do đó nên chú ý đến cổ phiếu trong tầm ngắm và điểm mua phù hợp. Thị trường vẫn đang trong giai đoạn “setup” cho một trận chiến mới.

Thị trường phái sinh hôm nay có một “trap” lớn trước khi VN30 có giá mở cửa. Sự hưng phấn đã đẩy basis F1 chênh lệch tới gần 35 điểm, nghĩa là kỳ vọng thị trường cơ sở sẽ có bùng nổ. Tuy nhiên sự điều tiết ở các trụ nhanh chóng co hẹp chênh lệch này. Chỉ có điều không phải ai cũng “chơi” được đoạn này, đặc biệt nếu không đọc kỹ thông tin gốc của FTSE.

Điểm tích cực trong phiên sau đó là basis không chênh lệch nhiều, thuận lợi cho cả Long lẫn Short với stoploss không bị thiệt. VN30 và F1 dao động chính trong biên độ 1920.xx tới 1905.xx. Đoạn cuối khi VN30 được kéo mạnh lên 1930.xx thì trước đó F1 đã đảo basis với VHM là ngòi nổ.

Với mức thanh khoản chỉ ở ngưỡng trung bình (hai sàn khớp 33,6k tỷ chưa tính thỏa thuận), cần thêm thời gian để xác nhận về thanh khoản. VNI có thể được các trụ kéo qua 1700 là dễ dàng nhưng nếu điều này không kích thích thanh khoản, khả năng sẽ là một cái bẫy. Vẫn nên quan tâm tới điểm mua ở cổ phiếu cụ thể hơn là sự kiện của chỉ số. Chiến lược vẫn là canh mua, Long/Short với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1922.95. Cản gần nhất ngày mai là 1931; 1941; 1951; 1959; 1974. Hỗ trợ 1920; 1913; 1901; 1890; 1884; 1876; 1861.

