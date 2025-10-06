Blog chứng khoán: Tiền đã “sốt ruột”?

Thị trường mạnh đột biến bất ngờ trong phiên hôm nay khi nhà đầu tư đặt cược vào khả năng FTSE sẽ nâng hạng. Cổ phiếu chứng khoán phản ứng nhạy và cực mạnh, trong khi dòng tiền chủ động đẩy giá ở hầu hết cổ phiếu. VNI có cơ hội rất cao vượt đỉnh 1700 điểm.

Một phiên tăng mạnh đã đảo ngược hết tình thế bấp bênh trước đó: Thay vì rủi ro kiểm định lại vùng đáy 1600, VNI lại sắp vượt đỉnh 1700. VN30 thậm chí đã vượt lên đỉnh cao mới luôn trong phiên hôm nay.

Điểm nhấn trong diễn biến tăng này là thanh khoản. Tổng giao dịch khớp lệnh HSX và HNX gần 31,7k tỷ chưa tính thỏa thuận, tăng 21% so với mức trung bình 10 phiên liền trước. Đây là ngưỡng thanh khoản khá cao, dù phải thêm vài phiên nữa mới biết cường độ dòng tiền này có được duy trì và tăng thêm nữa hay không.

Bất kể tin xấu hay tin tốt, hay vì lý do gì, thanh khoản luôn là tín hiệu rất quan trọng vì chừng nào tiền còn xoay vòng trong thị trường thì còn níu giữ được mối quan tâm lớn của nhà đầu tư. Đứng trước thời điểm quyết định 1-2 phiên tới, thanh khoản tăng cho thấy có sự đặt cược lớn ở “cửa” tích cực, khác hẳn tâm trạng của tuần trước. Không rõ vì sao đột nhiên nhà đầu tư lại hào hứng, nhưng tâm lý được kích thích luôn là điều tốt.

Hôm nay giao dịch ở các nhóm cổ phiếu tín hiệu đều rất tốt: Chứng khoán dĩ nhiên cực khỏe, ngân hàng cũng gia tăng thanh khoản lên cao nhất 14 phiên. Bất động sản ngoài VIC, VHM cũng có rất nhiều mã tăng mạnh, một số kịch trần. Tính chung rổ VN30 cũng cao nhất 14 phiên, chiếm tỷ trọng rất cao (65% HSX). Mức tăng mạnh điểm số hôm nay có sự cộng hưởng rất tốt giữa các nhóm này.

Hiện tượng đua giá cao, thậm chí đua lên kịch trần phiên này có thể chỉ là phản ứng mang tính thời điểm. Dù vậy vẫn phải xác định rõ là VNI lên đỉnh thì cổ phiếu vẫn loanh quanh đáy. Do đó sự tự tin đua giá cũng không phải là rủi ro cao. Dĩ nhiên trong kịch bản xấu bất ngờ thì rung lắc ngắn hạn vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên với mức chiết khấu sâu ở nhiều cổ phiếu, có giảm thêm cũng không nhiều nữa.

Thị trường phái sinh hôm nay có biên độ dao động lớn nhưng cũng không dễ chơi vì phần lớn biên độ xuất hiện ngay từ “gap up” lúc mở cửa. VN30 chủ đạo dao động trong biên độ 1890.xx tới 1903.xx và chỉ có nhịp tăng buổi sáng là có thể kiếm ăn được chút ít. Nhịp tăng cuối tuy mạnh nhưng điểm vào khá rủi ro khi thời gian không còn nhiều. Dù vậy đây là phiên hiếm hoi phái sinh đồng thuận với VN30 về cơ hội vượt đỉnh trong ngắn hạn.

Với sự hưng phấn cao hôm nay thì việc VNI lên đỉnh mới là rất khả thi. Tuy nhiên tâm lý cũng sẽ chùng xuống. Quan trọng nhất là quan sát thanh khoản và lực cầu chủ động. Các cổ phiếu mất thanh khoản ở giá kịch trần hôm nay đa số không phải là những cổ phiếu có thanh khoản lớn, nên mức giao dịch hơn 31k tỷ cũng chưa phải là nhiều. Chiến lược là tạm dừng mua cổ phiếu, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa tại 1918.97. Cản gần nhất ngày mai là 1920; 1930; 1939; 1951; 1959; 1971. Hỗ trợ 1913; 1904; 1890; 1881; 1874; 1861.

