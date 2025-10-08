Cổ phiếu lớn khiến VN-Index “tuột tay” khỏi đỉnh 1700, khối ngoại đảo chiều mua

Tâm lý thị trường mạnh lên đáng kể chiều nay, dù dòng tiền không tăng nhiều nhưng lại chấp nhận rủi ro cao hơn. Lực cầu chủ động nâng giá giúp cổ phiếu phục hồi tích cực. VN-Index đã vượt qua đỉnh 1700 điểm nhưng lại để “tuột” phút cuối khi phải gánh thêm sức nặng từ trụ.

VIC đã có thể tạo nên một thay đổi mang tính đột phá, khi những giao dịch cuối cùng ở đợt khớp lệnh liên tục giá đã tăng 0,28% so với tham chiếu. VN-Index lúc 2h20 đạt đỉnh cao nhất 1074,42 điểm, tức là tương đương đỉnh cao sau lúc mở cửa buổi sáng, tăng 19,1 điểm. Đó cũng là thời điểm VIC đạt đỉnh, tăng 0,5%. Tuy nhiên đóng cửa VIC lại quay đầu giảm 1,06%. VCB cũng là một gánh nặng, nếu như cổ phiếu này không tụt xuống lúc đóng cửa và chỉ còn tăng 1,41% (tại đỉnh lúc 2h20 tăng 1,88%).

VN-Index đóng cửa tăng 12,53 điểm tương đương +0,74%, dừng tại 1697,83 điểm. Dù chưa vượt qua vùng đỉnh 1700 điểm nhưng hôm nay là mức đóng cửa cao chưa từng có trong lịch sử. Phiên đóng cửa cao nhất trước đó là 1696,29 điểm ngày 4/9 vừa qua.

Nhóm cổ phiếu blue-chips tuy chưa cộng hưởng hết sức mạnh để nâng chỉ số qua ngưỡng kháng cự tâm lý, nhưng vẫn là động lực tạo khí thế phục hồi khá mạnh chiều nay. Thống kê rổ VN30 có tới 19 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt buổi sáng, 8 mã khác tụt giá. VN30-Index đóng cửa tăng 0,7% trong khi cuối phiên sáng giảm 0,01%. Độ rộng rổ blue-chips cũng khá hơn hẳn với 19 mã tăng/7 mã giảm.

Tăng mạnh nhất phiên chiều là VHM khi cổ phiếu này có màn lội ngược dòng ngoạn mục. Buổi sáng VHM giảm 1,36% và là một trong những trụ ép chỉ số nhiều nhất. Sang phiên chiều VHM cải thiện dần và đến 2h thì bùng nổ. Chỉ trong khoảng 20 phút cổ phiếu này đã có nhịp dao động +4,49%. Đóng cửa VHM còn tăng thêm nữa, vượt tham chiếu 4,27%, tương đương riêng chiều nay tăng tới 5,7%. VHM cũng là cổ phiếu duy nhất trong rổ VN30 đóng cửa tại mức cao nhất ngày.

Khá nhiều cổ phiếu lớn khác chiều nay cũng khỏe hơn, bao gồm cả VIC dù đóng cửa đã bị ép xuống. VCB tuy không giữ được giá đỉnh nhưng cũng là tăng thêm 1,25% so với phiên sáng và vượt tham chiếu 1,41%. CTG tăng thêm 0,95% đóng cửa tăng 2,52% so với tham chiếu. HPG cũng đảo chiều thành công 0,69% nhờ mức phục hồi 1,21% chiều nay…

Sắc xanh lan tỏa ở nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường.

Sự cải thiện về điểm số của VN-Index nhờ nhóm blue-chips cũng đem lại không khí giao dịch lạc quan hơn. Độ rộng chỉ số cuối phiên ghi nhận 181 mã tăng/121 mã giảm (phiên sáng là 123 mã tăng/166 mã giảm). Số mã tăng trên 1% là 81 cổ phiếu trong khi buổi sáng là 37 mã. Đây là bằng chứng rõ nhất về mặt bằng giá được nâng lên tốt hơn.

Điều bất ngờ là thanh khoản chiều nay không tăng, thậm chí sàn HoSE giảm nhẹ giao dịch 1,4% so với phiên sáng. Để giá tăng cao thêm thì nguyên nhân duy nhất là bên mua đã chủ động nâng giá lên và bên bán không xả nhiều. Đây là một thay đổi đáng chú ý, đặc biệt khi so sánh với nhịp trượt giảm liên tục từ lúc mở cửa tới tận giờ nghỉ trưa.

Động thái của khối ngoại cũng là thay đổi đáng chú ý. Chiều nay khối này đã tăng mạnh quy mô mua vào gấp 2,6 lần phiên sáng trong khi bán ra giảm nhẹ. Vị thế ròng đảo ngược thành +1.115,3 tỷ đồng trong khi phiên sáng bán ròng 881,5 tỷ. Tuy tổng thể cả ngày, mức mua ròng chỉ hơn 233 tỷ đồng nhưng đã có sự thay đổi khá lớn, chưa kể 21 phiên liên tục trước đó khối này duy trì bán ròng.

Các cổ phiếu được khối ngoại mua tốt hôm nay là GEX +263,6 tỷ, MWG +260,3 tỷ, HPG +179 tỷ, VCB +130,4 tỷ, STB +107,3 tỷ, VHM +102,6 tỷ, HDB +84,8 tỷ, VIC +80,7 tỷ, FRT +75,7 tỷ, ACB +70,9 tỷ, CTG +62,8 tỷ. Phía bán ròng có SHB -151,4 tỷ, VRE -149,7 tỷ, MSN -131,8 tỷ, VCI -110,3 tỷ, MBB -109,4 tỷ, SSI -70,5 tỷ.