Bộ Công an đề xuất 2 dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an ninh mạng

Thứ Năm, 18/12/2025
Phạm Vinh
18/12/2025, 10:24
Trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu, Bộ Công an đã chủ động đề xuất 02 dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nhằm nâng cao bảo mật cho hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử và thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet…
Dự thảo đầu tiên tập trung vào việc bảo vệ hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử trong các cơ quan Đảng và Nhà nước. Với bảy khoản quy định kỹ thuật, dự thảo này đặt ra các yêu cầu từ việc thu thập, xử lý tài liệu điện tử đến đánh giá hệ thống thông tin và quản lý bên thứ ba. Điều này không chỉ đảm bảo an ninh cho dữ liệu nhạy cảm mà còn tạo ra một khung pháp lý rõ ràng cho các tổ chức và cá nhân liên quan.
Song song đó, dự thảo thứ hai nhắm đến việc bảo mật cho thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet. Với 11 khoản quy định, dự thảo này bao gồm các yêu cầu từ khởi tạo mật khẩu duy nhất, quản lý lỗ hổng bảo mật, đến bảo vệ dữ liệu người sử dụng. Đây là những biện pháp cần thiết để đối phó với các nguy cơ tấn công mạng ngày càng tinh vi, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.
Việc công bố và lấy ý kiến cho hai dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trong vòng 30 ngày kể từ 17/12 cho thấy sự minh bạch và cam kết của chính phủ trong việc lắng nghe ý kiến đóng góp từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Đây cũng là cơ hội để các bên liên quan tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, đảm bảo rằng các quy chuẩn được đề xuất không chỉ khả thi mà còn phù hợp với thực tiễn.
Việc đề xuất hai dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an ninh mạng là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ an ninh thông tin quốc gia. Nó không chỉ giúp nâng cao khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa mạng mà còn thể hiện sự chủ động của Việt Nam trong việc xây dựng một môi trường mạng an toàn và đáng tin cậy.
Ngoài ra, sự tham gia của cộng đồng trong quá trình này sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo rằng các quy chuẩn được áp dụng hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: