Thứ Năm, 18/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Bộ Công an đề xuất 2 dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an ninh mạng

Phạm Vinh

18/12/2025, 10:24

Trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu, Bộ Công an đã chủ động đề xuất 02 dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nhằm nâng cao bảo mật cho hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử và thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet…

Bộ Công an lấy ý kiến 02 dự thảo quy chuẩn kỹ thuật về an ninh mạng - Ảnh minh họa.
Bộ Công an lấy ý kiến 02 dự thảo quy chuẩn kỹ thuật về an ninh mạng - Ảnh minh họa.

Dự thảo đầu tiên tập trung vào việc bảo vệ hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử trong các cơ quan Đảng và Nhà nước. Với bảy khoản quy định kỹ thuật, dự thảo này đặt ra các yêu cầu từ việc thu thập, xử lý tài liệu điện tử đến đánh giá hệ thống thông tin và quản lý bên thứ ba. Điều này không chỉ đảm bảo an ninh cho dữ liệu nhạy cảm mà còn tạo ra một khung pháp lý rõ ràng cho các tổ chức và cá nhân liên quan.

Song song đó, dự thảo thứ hai nhắm đến việc bảo mật cho thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet. Với 11 khoản quy định, dự thảo này bao gồm các yêu cầu từ khởi tạo mật khẩu duy nhất, quản lý lỗ hổng bảo mật, đến bảo vệ dữ liệu người sử dụng. Đây là những biện pháp cần thiết để đối phó với các nguy cơ tấn công mạng ngày càng tinh vi, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Việc công bố và lấy ý kiến cho hai dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trong vòng 30 ngày kể từ 17/12 cho thấy sự minh bạch và cam kết của chính phủ trong việc lắng nghe ý kiến đóng góp từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Đây cũng là cơ hội để các bên liên quan tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, đảm bảo rằng các quy chuẩn được đề xuất không chỉ khả thi mà còn phù hợp với thực tiễn.

Việc đề xuất hai dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an ninh mạng là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ an ninh thông tin quốc gia. Nó không chỉ giúp nâng cao khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa mạng mà còn thể hiện sự chủ động của Việt Nam trong việc xây dựng một môi trường mạng an toàn và đáng tin cậy.

Ngoài ra, sự tham gia của cộng đồng trong quá trình này sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo rằng các quy chuẩn được áp dụng hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội.

Sắp quy định người đứng đầu doanh nghiệp, tổ chức phải có chứng chỉ an ninh mạng?

07:20, 25/11/2025

Sắp quy định người đứng đầu doanh nghiệp, tổ chức phải có chứng chỉ an ninh mạng?

Mức phạt 200 triệu trong lĩnh vực an ninh mạng rất thấp, chưa đủ sức răn đe

20:49, 24/11/2025

Mức phạt 200 triệu trong lĩnh vực an ninh mạng rất thấp, chưa đủ sức răn đe

Ngành công nghiệp an ninh mạng Việt Nam sắp nhận "cú hích” lớn từ Luật An ninh mạng 2025

22:09, 17/11/2025

Ngành công nghiệp an ninh mạng Việt Nam sắp nhận

Từ khóa:

bảo vệ dữ liệu điện tử bảo vệ quyền riêng tư Bộ Công an chính sách an ninh thông tin dự thảo quy chuẩn an ninh mạng góp ý dự thảo quy định bảo mật camera Vneconomy

Đọc thêm

Không bằng đại học vẫn có thể làm cho chính phủ Mỹ với mức lương 200.000 USD/năm

Không bằng đại học vẫn có thể làm cho chính phủ Mỹ với mức lương 200.000 USD/năm

Chương trình tuyển dụng mới của Chính phủ Mỹ thay vì yêu cầu nhân sự phải có bằng cấp hay thâm niên, sẽ ưu tiên năng lực thực chất của họ thông qua các dự án họ đã triển khai, kinh nghiệm làm việc thực tế hoặc chứng chỉ chuyên môn...

Robot nhỏ nhất thế giới, gần như

Robot nhỏ nhất thế giới, gần như "tàng hình" nếu nhìn bằng mắt thường

Mỗi robot chỉ có kích thước khoảng 0,2 x 0,3 x 0,05 mm, nhỏ ngang nhiều vi sinh vật, đến mức gần như không thể quan sát bằng mắt thường...

Việt Nam hiện đạt tỷ lệ chuyển đổi IPv6 lên tới gần 68%

Việt Nam hiện đạt tỷ lệ chuyển đổi IPv6 lên tới gần 68%

Theo số liệu từ Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Việt Nam hiện đạt tỷ lệ chuyển đổi IPv6 lên tới gần 68%, dẫn đầu khu vực, mở ra không gian phát triển mới cho xã hội số và kinh tế số...

Stablecoin neo đồng yên đầu tiên được ngân hàng Nhật Bản bảo trợ có thể xuất hiện vào năm 2026

Stablecoin neo đồng yên đầu tiên được ngân hàng Nhật Bản bảo trợ có thể xuất hiện vào năm 2026

Khác với stablecoin neo đồng yên đầu tiên (JPYC) do một công ty fintech phát hành, stablecoin tiếp theo của Nhật Bản có thể do một ngân hàng trực tiếp bảo trợ...

VNPT Smart Home: Cuộc sống hiện đại với công nghệ Việt

VNPT Smart Home: Cuộc sống hiện đại với công nghệ Việt

Bạn đã bao giờ mơ về một ngôi nhà “biết nghĩ”, tự bật đèn khi trời tối, tự khóa cửa khi ra ngoài, giám sát con trẻ hay người già chỉ với một cú chạm hoặc bằng giọng nói tiếng Việt? VNPT Smart Home sẽ biến giấc mơ đó của bạn thành hiện thực.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Thế giới

30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

eMagazine

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Thế giới

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thị trường phân hóa tích cực, thanh khoản tiếp tục giảm mạnh

Chứng khoán

2

FPT và Vietnam Airlines: Kết nối nhân viên, xây dựng hạnh phúc

Dân sinh

3

Hải Phòng: Còn 4 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa đạt mục tiêu đề ra năm 2025

Đầu tư

4

Vietnam Airlines ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn dịch vụ hàng không SATS

Đầu tư

5

Chính thức thí điểm dạy AI vào chương trình phổ thông ở mọi cấp học

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy