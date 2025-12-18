Theo số liệu từ Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Việt Nam hiện đạt tỷ lệ chuyển đổi IPv6 lên tới gần 68%, dẫn đầu khu vực, mở ra không gian phát triển mới cho xã hội số và kinh tế số...

Tại sự kiện Internet Day 2025 với chủ đề "Kiến tạo không gian số tin cậy - Internet Must Be Safer" ngày 17/12, ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, đã phát biểu về những thách thức và cơ hội mà Internet mang lại cho Việt Nam trong gần 30 năm qua.

Với gần 80 triệu người sử dụng, Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân, với thời gian sử dụng trung bình khoảng 7 giờ mỗi ngày.

Tuy nhiên, ông Liên cũng nhấn mạnh thách thức lớn nhất hiện nay không còn nằm ở tốc độ đường truyền hay độ phủ hạ tầng, mà là yêu cầu cấp thiết trong việc kiến tạo một không gian số an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy.

Sự phát triển của công nghệ số đã mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra những thách thức mới, đặc biệt là khi ranh giới giữa "thật" và "giả" ngày càng trở nên mong manh. Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và deepfake đang bị lợi dụng cho các hành vi thao túng và lừa đảo tinh vi, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với niềm tin của người dùng.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đã chia sẻ về định hướng phát triển Internet Việt Nam, nhấn mạnh rằng Internet không chỉ là hạ tầng kỹ thuật, mà còn là không gian phát triển nơi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được kết nối và vận hành.

Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết cần phát triển Internet an toàn, nhân văn, tin cậy và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, lấy niềm tin làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực và hạ tầng số làm trụ cột.

Internet Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới, khi mục tiêu không chỉ dừng ở mở rộng băng rộng hay nâng tốc độ, mà hướng tới bảo đảm niềm tin số, an toàn dữ liệu, giao dịch minh bạch, phục vụ chuyển đổi kinh tế - xã hội dựa trên nền tảng số.

Thứ trưởng Phạm Đức Long cho rằng Internet Việt Nam đang chuyển từ không gian phát triển chủ yếu dựa vào sự tự điều chỉnh của các chủ thể tham gia vào không gian được quản trị thay thế bằng thể chế, pháp luật và các chuẩn mực rõ ràng hơn, phù hợp với vai trò ngày càng lớn hơn của Internet trong đời sống kinh tế - xã hội.

Theo số liệu từ Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Việt Nam hiện đạt tỷ lệ chuyển đổi IPv6 lên tới gần 68%, dẫn đầu khu vực, mở ra không gian phát triển mới cho xã hội số và kinh tế số.

Ông Nguyễn Trường Giang, quyền Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), đã chỉ ra rằng Internet hiện đối mặt với nhiều nhóm rủi ro phức tạp, bao gồm sự cố hạ tầng vật lý, các cuộc tấn công mạng và tấn công định tuyến, bên cạnh tình trạng lạm dụng tài nguyên Internet và gia tăng lừa đảo trực tuyến.

VNNIC đã triển khai nhiều giải pháp AI để giám sát, ngăn chặn lạm dụng tên miền, tăng cường bảo vệ tài nguyên Internet thông qua các công nghệ như DNSSEC, RPKI và eKYC. Hệ thống DNS quốc gia hiện đạt mức độ sẵn sàng 99,999%, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất về an toàn thông tin.

Bức tranh hạ tầng Internet Việt Nam hiện nay cho thấy nhiều nền tảng thuận lợi cho giai đoạn phát triển mới. Theo các bảng xếp hạng quốc tế, đến tháng 10, tốc độ Internet băng rộng cố định của Việt Nam đứng thứ 10 thế giới, Internet di động băng rộng xếp thứ 15.

Hạ tầng số xếp hạng 67 trên 193 quốc gia, tăng 7 bậc so với năm 2022. Việt Nam có 7 tuyến cáp quang biển, 45 trung tâm dữ liệu, 85% hộ gia đình sử dụng Internet cáp quang. Mạng 5G được thương mại hóa từ tháng 10.2024, sau hơn một năm đã phủ sóng khoảng 59% dân số, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế số, chính phủ số và xã hội số.