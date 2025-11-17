Thứ Năm, 20/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Ngành công nghiệp an ninh mạng Việt Nam sắp nhận "cú hích” lớn từ Luật An ninh mạng 2025

Bạch Dương

17/11/2025, 22:09

Dự thảo Luật An ninh mạng 2025 cho thấy nhiều quy định sẽ tạo cơ hội cho ngành công nghiệp An ninh mạng Việt Nam phát triển bứt phá trong thời gian tới...

Toàn cảnh toạ đàm “Luật An ninh mạng 2025: Thúc đẩy năng lực tự chủ công nghệ” ngày 17/11/2025.
Toàn cảnh toạ đàm “Luật An ninh mạng 2025: Thúc đẩy năng lực tự chủ công nghệ” ngày 17/11/2025.

Được xây dựng trên cơ sở hợp nhất hai luật hiện hành là Luật An ninh mạng 2018 và Luật An toàn thông tin mạng 2015, Dự thảo Luật An ninh mạng có nhiều điểm mới.

Một trong những điểm mới nổi bật của dự thảo Luật An ninh mạng 2025 là bổ sung quy định về việc khuyến khích cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng sản phẩm an ninh mạng nội địa, nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng của Việt Nam. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, an ninh mạng đã trở thành một yếu tố sống còn đối với sự ổn định và phát triển của các quốc gia. 

Việt Nam, với một nền kinh tế số đang trên đà phát triển mạnh mẽ, cũng không thể đứng ngoài cuộc trong việc đối mặt với các thách thức an ninh mạng. 

Việc nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng là yêu cầu không thể thiếu đối với Việt Nam trong việc bảo vệ an toàn thông tin quốc gia, đảm bảo quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, đồng thời giữ vững chủ quyền quốc gia trong không gian mạng. 

Bên cạnh đó, mục tiêu này trong Dự thảo Luật An ninh mạng 2025 còn giúp Việt Nam có thể chủ động hơn trong việc phát hiện, ngăn chặn và đối phó với các mối đe dọa, không phải hoàn toàn phụ thuộc vào các đối tác quốc tế trong việc bảo vệ an ninh mạng. 

Chia sẻ thông tin tại tọa đàm “Luật An ninh mạng 2025: Thúc đẩy năng lực tự chủ công nghệ” được Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia tổ chức ngày 17/11/2025, Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó Trưởng phòng An ninh thông tin mạng, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, cho hay hiện nay, sự lệ thuộc vào công nghệ nước ngoài là một trong 3 nhóm nguy cơ, thách thức trực tiếp, tác động đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Trong năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 600.000 cuộc tấn công mạng. Đáng chú ý, một hình thức tấn công được các chuyên gia cảnh báo như “đế chế khủng bố”, đó là ransomware (tấn công mã hóa dữ liệu để đòi tiền chuộc) đang gia tăng mạnh và gây thiệt hại nghiêm trọng. 

“Đầu tư cho an ninh mạng chính là đầu tư cho phát triển và bảo vệ Tổ quốc. An ninh mạng phải đi song hành với tiến trình phát triển kinh tế số. Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến vấn đề này: một mặt cần xây dựng hành lang pháp lý đủ mạnh để bảo vệ, nhưng mặt khác phải bảo đảm rằng các quy định đó không cản trở đổi mới sáng tạo và phát triển. Đây là bài toán mà Nhà nước luôn nỗ lực cân bằng”, Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi khẳng định.

Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó Trưởng phòng An ninh thông tin mạng, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. 
Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó Trưởng phòng An ninh thông tin mạng, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện Công nghệ và Giáo dục Trí tuệ mới tạo sinh, cũng đưa ra nhận định, về lâu dài, các sản phẩm tự chủ hết sức quan trọng.

Bên cạnh việc tăng ngân sách, đào tạo nâng cao nhận thức an ninh mạng cho lãnh đạo các tập đoàn, công ty lớn, các tổ chức có dữ liệu nhạy cảm và đặc biệt là các ngân hàng, cần có chính sách bắt buộc các tổ chức có chính sách an ninh mạng bao gồm cả kiến trúc an ninh mạng. 

Trong kiến trúc này, bất cứ giải pháp nào cũng cần phải có lớp phòng thủ nội địa. Lớp phòng thủ nội địa dù trước mắt chưa mạnh về mọi mặt so với lớp phòng thủ nước, nhưng sẽ khắc phục được các điểm yếu của lớp phòng thủ nước ngoài. Bộ Công An cần được giao việc xây dựng Khung Kiến trúc An ninh mạng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện Công nghệ và Giáo dục Trí tuệ mới tạo sinh.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện Công nghệ và Giáo dục Trí tuệ mới tạo sinh.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng, ông Nguyễn Minh Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dịch vụ An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần An toàn thông tin CyRadar, nhận định Luật khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân ưu tiên sử dụng sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng do Việt Nam phát triển, qua đó xác lập công nghiệp an ninh mạng là lĩnh vực chiến lược và định hướng thị trường cho doanh nghiệp trong nước. 

Đồng thời, Luật quy định kinh phí dành cho bảo vệ an ninh mạng tại các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị phải đạt tối thiểu 10% tổng kinh phí của các đề án, dự án công nghệ thông tin, góp phần hình thành thị trường ổn định và thúc đẩy chuyển đổi số an toàn.

Bên cạnh đó, Luật cũng tạo điều kiện khuyến khích nghiên cứu – phát triển (R&D), nâng cao năng lực tự chủ từ sản xuất sản phẩm, giải pháp đến cung cấp dịch vụ, hướng tới xây dựng cộng đồng an ninh mạng Việt Nam lớn mạnh, sáng tạo và tự chủ hơn.

Bộ Công an sẽ xây dựng tiêu chuẩn an ninh mạng quốc gia cho các lĩnh vực, trừ các hệ thống quân sự

09:14, 08/11/2025

Bộ Công an sẽ xây dựng tiêu chuẩn an ninh mạng quốc gia cho các lĩnh vực, trừ các hệ thống quân sự

Cần xem xét tính khả thi về quy định kinh phí an ninh mạng phải đạt tối thiểu 10% dự án công nghệ

08:55, 01/11/2025

Cần xem xét tính khả thi về quy định kinh phí an ninh mạng phải đạt tối thiểu 10% dự án công nghệ

Tấn công mạng gây gián đoạn tại nhiều sân bay lớn của châu Âu

08:00, 22/09/2025

Tấn công mạng gây gián đoạn tại nhiều sân bay lớn của châu Âu

Từ khóa:

an ninh mạng Việt Nam công nghệ thông tin Hiệp hội An ninh mạng quốc gia kinh tế số Luật An ninh mạng 2025 ransomware

Chủ đề:

Luật An ninh mạng

Đọc thêm

Đài Loan

Đài Loan "đổ" hơn 3 tỷ USD để xây dựng “Hòn đảo AI”

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được Đài Loan đặt ở vị trí “động cơ tăng trưởng mới”, với kỳ vọng tạo ra 7 nghìn tỷ Đài tệ giá trị gia tăng vào năm 2028 và tăng vọt lên 15 nghìn tỷ Đài tệ vào năm 2040...

Ban hành 10 nhóm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm

Ban hành 10 nhóm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm

Trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đá mấy, lượng tử, công nghệ chuỗi khối (Blockchain), sản phẩm, dịch vụ mạng di động thế hệ sau (5G/6G), sản phẩm, dịch vụ chip bán dẫn… là những sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm của Việt Nam…

Công nghệ lượng tử chưa thể đe doạ tiền điện tử ít nhất trong 20 năm tới

Công nghệ lượng tử chưa thể đe doạ tiền điện tử ít nhất trong 20 năm tới

Nhà mật mã học Adam Back nhận định Bitcoin chưa phải đối mặt với nguy cơ thực sự từ máy tính lượng tử trong ít nhất 20 đến 40 năm nữa...

Thị trường tiền số mất 1,2 nghìn tỷ USD vốn hóa trong 6 tuần

Thị trường tiền số mất 1,2 nghìn tỷ USD vốn hóa trong 6 tuần

Thị trường tiền số toàn cầu biến động mạnh trong 6 tuần qua, khi hơn 1 nghìn tỷ USD vốn hóa đã bị “cuốn phăng”...

“Cha đẻ” nhiều tập đoàn công nghệ lớn quay lại vị trí CEO, trực tiếp dẫn dắt cuộc đua AI

“Cha đẻ” nhiều tập đoàn công nghệ lớn quay lại vị trí CEO, trực tiếp dẫn dắt cuộc đua AI

Những nhân vật từng định hình lại cả ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) nay lại xem AI như bước ngoặt mang tính định mệnh, thôi thúc họ trở lại "cầm lái" dẫn dắt doanh nghiệp...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Đầu tư

2

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Kinh tế xanh

3

Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Bất động sản

4

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Đầu tư

5

Cơ hội "vàng" cho ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Kết nối

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy