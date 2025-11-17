Ngành công nghiệp an ninh mạng Việt Nam sắp nhận "cú hích” lớn từ Luật An ninh mạng 2025

Dự thảo Luật An ninh mạng 2025 cho thấy nhiều quy định sẽ tạo cơ hội cho ngành công nghiệp An ninh mạng Việt Nam phát triển bứt phá trong thời gian tới...

Được xây dựng trên cơ sở hợp nhất hai luật hiện hành là Luật An ninh mạng 2018 và Luật An toàn thông tin mạng 2015, Dự thảo Luật An ninh mạng có nhiều điểm mới.

Một trong những điểm mới nổi bật của dự thảo Luật An ninh mạng 2025 là bổ sung quy định về việc khuyến khích cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng sản phẩm an ninh mạng nội địa, nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng của Việt Nam.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, an ninh mạng đã trở thành một yếu tố sống còn đối với sự ổn định và phát triển của các quốc gia.

Việt Nam, với một nền kinh tế số đang trên đà phát triển mạnh mẽ, cũng không thể đứng ngoài cuộc trong việc đối mặt với các thách thức an ninh mạng.

Việc nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng là yêu cầu không thể thiếu đối với Việt Nam trong việc bảo vệ an toàn thông tin quốc gia, đảm bảo quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, đồng thời giữ vững chủ quyền quốc gia trong không gian mạng.

Bên cạnh đó, mục tiêu này trong Dự thảo Luật An ninh mạng 2025 còn giúp Việt Nam có thể chủ động hơn trong việc phát hiện, ngăn chặn và đối phó với các mối đe dọa, không phải hoàn toàn phụ thuộc vào các đối tác quốc tế trong việc bảo vệ an ninh mạng.

Chia sẻ thông tin tại tọa đàm “Luật An ninh mạng 2025: Thúc đẩy năng lực tự chủ công nghệ” được Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia tổ chức ngày 17/11/2025, Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó Trưởng phòng An ninh thông tin mạng, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, cho hay hiện nay, sự lệ thuộc vào công nghệ nước ngoài là một trong 3 nhóm nguy cơ, thách thức trực tiếp, tác động đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Trong năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 600.000 cuộc tấn công mạng. Đáng chú ý, một hình thức tấn công được các chuyên gia cảnh báo như “đế chế khủng bố”, đó là ransomware (tấn công mã hóa dữ liệu để đòi tiền chuộc) đang gia tăng mạnh và gây thiệt hại nghiêm trọng.

“Đầu tư cho an ninh mạng chính là đầu tư cho phát triển và bảo vệ Tổ quốc. An ninh mạng phải đi song hành với tiến trình phát triển kinh tế số. Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến vấn đề này: một mặt cần xây dựng hành lang pháp lý đủ mạnh để bảo vệ, nhưng mặt khác phải bảo đảm rằng các quy định đó không cản trở đổi mới sáng tạo và phát triển. Đây là bài toán mà Nhà nước luôn nỗ lực cân bằng”, Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi khẳng định.

Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó Trưởng phòng An ninh thông tin mạng, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện Công nghệ và Giáo dục Trí tuệ mới tạo sinh, cũng đưa ra nhận định, về lâu dài, các sản phẩm tự chủ hết sức quan trọng.

Bên cạnh việc tăng ngân sách, đào tạo nâng cao nhận thức an ninh mạng cho lãnh đạo các tập đoàn, công ty lớn, các tổ chức có dữ liệu nhạy cảm và đặc biệt là các ngân hàng, cần có chính sách bắt buộc các tổ chức có chính sách an ninh mạng bao gồm cả kiến trúc an ninh mạng.

Trong kiến trúc này, bất cứ giải pháp nào cũng cần phải có lớp phòng thủ nội địa. Lớp phòng thủ nội địa dù trước mắt chưa mạnh về mọi mặt so với lớp phòng thủ nước, nhưng sẽ khắc phục được các điểm yếu của lớp phòng thủ nước ngoài. Bộ Công An cần được giao việc xây dựng Khung Kiến trúc An ninh mạng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện Công nghệ và Giáo dục Trí tuệ mới tạo sinh.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng, ông Nguyễn Minh Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dịch vụ An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần An toàn thông tin CyRadar, nhận định Luật khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân ưu tiên sử dụng sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng do Việt Nam phát triển, qua đó xác lập công nghiệp an ninh mạng là lĩnh vực chiến lược và định hướng thị trường cho doanh nghiệp trong nước.

Đồng thời, Luật quy định kinh phí dành cho bảo vệ an ninh mạng tại các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị phải đạt tối thiểu 10% tổng kinh phí của các đề án, dự án công nghệ thông tin, góp phần hình thành thị trường ổn định và thúc đẩy chuyển đổi số an toàn.

Bên cạnh đó, Luật cũng tạo điều kiện khuyến khích nghiên cứu – phát triển (R&D), nâng cao năng lực tự chủ từ sản xuất sản phẩm, giải pháp đến cung cấp dịch vụ, hướng tới xây dựng cộng đồng an ninh mạng Việt Nam lớn mạnh, sáng tạo và tự chủ hơn.