Thứ Ba, 30/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Bộ Công an thông tin về các vụ án dư luận xã hội quan tâm

Lý Hà

29/09/2025, 22:12

Bộ Công an cho biết đến thời điểm hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Z Holding (sản xuất sữa giả HIUP); kê biên 20 bất động sản…

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin tại cuộc họp.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin tại cuộc họp.

Tại cuộc họp thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức chiều 29/9, trả lời câu hỏi của báo giới về quyết định của Ban Chỉ đạo đưa vụ án buôn bán hàng giả tại Công ty Z Holding (sản xuất sữa giả HIUP) và vụ việc tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vào diện theo dõi, chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an thông tin vụ Công ty Z Holding, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can với 2 tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Về diễn biến mới, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã kê biên 20 bất động sản, triển khai văn bản tạm dừng giao dịch chuyển nhượng 8 bất động sản của 3 bị can, tạm giữ 5 ô tô, thu giữ trên 50 tỉ đồng, ra lệnh phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng, 12 tài khoản chứng khoán để đảm bảo công tác điều tra xét xử.

Về vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can về 2 tội danh là đưa và nhận hối lộ. Đến nay, cơ quan điều tra đã kê biên 6 bất động sản. Các bị can đã khắc phục 13,9 tỉ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, thực hiện đúng theo quy định.

Hiện tại vụ án vẫn đang được điều tra, thực hiện đúng theo quy định.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao có dấu hiệu lãng phí, đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết đến thời điểm hiện tại Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính đang xử lý.

"Khi nào có kết luận, căn cứ trên kết luận sẽ có hướng xử lý tiếp theo", Người phát ngôn Bộ Công an cho hay.

Liên quan vụ án xảy ra tại dự án 2 bệnh viện cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay tại họp báo thời điểm tháng 7/2025, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thông tin việc khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can. Đến thời điểm này, đã khởi tố bổ sung 2 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố là 7 bị can.

Các bị can bị khởi tố với 3 tội danh chính gồm: Vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Liên quan vụ án này, số tiền đã thu hồi là 14,5 tỉ đồng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, các hành vi xác định sai phạm, gồm sai phạm trong thuê tư vấn nước ngoài, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu gây lãng phí.

Cơ quan điều tra xác định với lãng phí này gây thiệt hại cho nhà nước 80 tỉ đồng. Đến thời điểm này, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các sai phạm của các cá nhân có liên quan. "Hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng làm rõ các sai phạm", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

17:00, 29/09/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Từ khóa:

Bộ Công an buôn bán hàng giả tham nhũng

Đọc thêm

Đại biểu Quốc hội ủng hộ phương án “một bộ sách giáo khoa”

Đại biểu Quốc hội ủng hộ phương án “một bộ sách giáo khoa”

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng việc quy định một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc là giải pháp tốt để bảo đảm công bằng, phù hợp thực tiễn Việt Nam, nhưng cần bổ sung tính linh hoạt cho vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn...

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz

Trong cuộc điện đàm, hai bên nhất trí sớm nâng cấp quan hệ song phương lên mức cao hơn, tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, thúc đẩy thành lập các tổ công tác chung trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, lao động...

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế, ngày càng chứng minh rằng các quốc gia có thể vượt qua quá khứ để xây dựng tương lai hợp tác và hữu nghị tốt đẹp, trên cơ sở xây dựng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ lợi ích chung...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Duma Quốc gia Nga ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi về khuôn khổ pháp lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực; hỗ trợ hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư nhằm sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD...

Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp

Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp

Tập trung thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, kiên quyết không để sai phạm tái diễn.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Du lịch Đà Nẵng thắng lớn tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Du lịch

2

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu bốc hơi 3% vì tin OPEC+

Thế giới

3

Cùng Anh Trai “Say Hi” - Bộ đôi Sinh lời VIB đưa người dùng vào kỷ nguyên sinh lợi kép đến 9,3%

Tài chính

4

Bất động sản đang định hình lựa chọn của các hộ gia đình

Bất động sản

5

BAF và Muyuan cùng rót 12.000 tỷ xây dựng “chung cư nuôi heo” tại Việt Nam

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy