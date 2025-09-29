Bộ Công an thông tin về các vụ án dư luận xã hội quan tâm

Bộ Công an cho biết đến thời điểm hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Z Holding (sản xuất sữa giả HIUP); kê biên 20 bất động sản…

Tại cuộc họp thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức chiều 29/9, trả lời câu hỏi của báo giới về quyết định của Ban Chỉ đạo đưa vụ án buôn bán hàng giả tại Công ty Z Holding (sản xuất sữa giả HIUP) và vụ việc tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vào diện theo dõi, chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an thông tin vụ Công ty Z Holding, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can với 2 tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Về diễn biến mới, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã kê biên 20 bất động sản, triển khai văn bản tạm dừng giao dịch chuyển nhượng 8 bất động sản của 3 bị can, tạm giữ 5 ô tô, thu giữ trên 50 tỉ đồng, ra lệnh phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng, 12 tài khoản chứng khoán để đảm bảo công tác điều tra xét xử.

Về vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can về 2 tội danh là đưa và nhận hối lộ. Đến nay, cơ quan điều tra đã kê biên 6 bất động sản. Các bị can đã khắc phục 13,9 tỉ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, thực hiện đúng theo quy định.

Hiện tại vụ án vẫn đang được điều tra, thực hiện đúng theo quy định.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao có dấu hiệu lãng phí, đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết đến thời điểm hiện tại Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính đang xử lý.

"Khi nào có kết luận, căn cứ trên kết luận sẽ có hướng xử lý tiếp theo", Người phát ngôn Bộ Công an cho hay.

Liên quan vụ án xảy ra tại dự án 2 bệnh viện cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay tại họp báo thời điểm tháng 7/2025, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thông tin việc khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can. Đến thời điểm này, đã khởi tố bổ sung 2 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố là 7 bị can.

Các bị can bị khởi tố với 3 tội danh chính gồm: Vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Liên quan vụ án này, số tiền đã thu hồi là 14,5 tỉ đồng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, các hành vi xác định sai phạm, gồm sai phạm trong thuê tư vấn nước ngoài, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu gây lãng phí.

Cơ quan điều tra xác định với lãng phí này gây thiệt hại cho nhà nước 80 tỉ đồng. Đến thời điểm này, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các sai phạm của các cá nhân có liên quan. "Hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng làm rõ các sai phạm", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết.