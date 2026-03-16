Tổng Bí thư Tô Lâm: Định vị Hải Phòng là cực tăng trưởng biển, trung tâm công nghiệp và logistics hiện đại

Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, nâng cấp mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng dẫn dắt phía Bắc, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics quốc tế và kinh tế biển hiện đại.

Sáng 16/3, tại Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết của Bộ Chính trị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Dự buổi làm việc có các Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố. Tại đây, các ý kiến tập trung làm rõ chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; định hướng quy hoạch kiến trúc tổng thể; công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục và nâng cao đời sống nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Hải Phòng đạt được thời gian qua, nhất là trong năm 2025, thể hiện nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố. Đồng thời, Tổng Bí thư chỉ rõ những hạn chế, thách thức đặt ra, yêu cầu Hải Phòng phải đổi mới tư duy phát triển, có tầm nhìn dài hạn và các giải pháp mang tính đột phá.

XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO, NÂNG CẤP VAI TRÒ TRUNG TÂM LOGISTICS QUỐC TẾ

Theo Tổng Bí thư, Hải Phòng cần xác định rõ vai trò trong cấu trúc phát triển quốc gia và vùng Bắc Bộ, vừa là địa phương năng động, vừa vươn lên trở thành cực tăng trưởng dẫn dắt phía Bắc; trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics tầm cỡ quốc tế và kinh tế biển hiện đại, là đầu mối kết nối thị trường trong nước với quốc tế.

Tổng Bí thư yêu cầu Hải Phòng phải đổi mới tư duy phát triển, có tầm nhìn dài hạn và các giải pháp mang tính đột phá.

Thành phố cần duy trì tăng trưởng cao và bền vững, gắn với hiện đại hóa, xanh hóa, số hóa, nâng cao chất lượng sống của người dân; tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về môi trường đầu tư, cải cách hành chính và chuyển đổi số, trên nền tảng nâng cấp mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tạo đột phá trong phát triển công nghiệp hiện đại, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ có giá trị gia tăng lớn; hình thành hệ sinh thái công nghiệp tiên tiến thông qua lựa chọn nhà đầu tư, công nghệ và chuỗi cung ứng chiến lược.

Quá trình tái cơ cấu công nghiệp phải gắn với hiện đại hóa, số hóa, xanh hóa; phục hồi có chọn lọc các ngành thế mạnh như cơ khí, đóng tàu, vận tải và dịch vụ cảng biển trên nền tảng công nghệ cao và tiêu chuẩn môi trường mới.

Cùng với đó, Hải Phòng cần xây dựng hệ thống cảng biển, logistics và kinh tế biển hiện đại tầm quốc gia và quốc tế; phát triển trung tâm logistics quốc tế gắn với hệ thống cảng biển hiện đại, vận tải đa phương thức, thương mại điện tử, cảng xanh, cảng thông minh.

Việc triển khai Khu thương mại tự do thế hệ mới phải song hành với thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược như cảng Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn, khu vực sông Văn Úc, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và hệ thống kết nối đa phương thức, nhằm đưa Hải Phòng trở thành trung tâm điều phối các dòng chảy thương mại, logistics và dịch vụ giá trị cao của miền Bắc.

QUY HOẠCH TẦM NHÌN DÀI HẠN, PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BIỂN HIỆN ĐẠI, LẤY CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM

Tổng Bí thư yêu cầu thành phố triển khai khẩn trương, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, tận dụng cơ chế đặc thù để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; xây dựng các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, từng bước hình thành công viên khoa học – công nghệ, trung tâm điều hành thông minh; thúc đẩy cảng biển số, logistics số và các dịch vụ số, qua đó nâng cao năng lực quản trị và sức hấp dẫn đầu tư.

Về quản trị và nguồn lực, Hải Phòng cần cơ cấu lại thu – chi ngân sách theo hướng tăng kỷ luật tài chính, ưu tiên chi đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên; khai thác hiệu quả tài sản công, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, chống lãng phí, thất thoát.

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ quản trị đô thị theo hướng chính quyền số, kiến tạo và phục vụ; vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh số hóa dữ liệu về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo đảm công khai, minh bạch và dựa trên dữ liệu.

Định hướng quy hoạch được Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh quy hoạch không chỉ là sắp xếp không gian, mà là tầm nhìn chiến lược về vị thế của Hải Phòng trong cấu trúc phát triển quốc gia và khu vực.

Trong cấu trúc phát triển miền Bắc, Hải Phòng cần được định vị là cực tăng trưởng biển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, cùng Hà Nội và Quảng Ninh hình thành tam giác động lực phát triển; phát huy lợi thế để trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, logistics quốc tế và kinh tế biển tổng hợp.

Tầm nhìn đến năm 2030, thành phố cần định hình cấu trúc không gian kinh tế biển hiện đại, trong đó cảng biển và logistics giữ vai trò trung tâm; quy hoạch đồng bộ hệ thống cảng, khu công nghiệp, khu thương mại tự do và mạng lưới logistics, tạo chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến dịch vụ.

Đến năm 2045, Hải Phòng phấn đấu trở thành thành phố cảng công nghiệp – dịch vụ hiện đại tầm cỡ châu Á, trung tâm kinh tế biển, logistics, năng lượng sạch và khoa học – công nghệ biển; xa hơn, hướng tới siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu thành phố kiên định quan điểm lấy con người làm trung tâm; quan tâm đặc biệt tới lực lượng lao động, nhất là công nhân khu công nghiệp, cảng biển và người lao động nhập cư; phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội, nhà ở xã hội, thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế; nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, phát triển mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu các ngành công nghiệp, logistics và kinh tế biển.

Song song với tăng trưởng kinh tế, Hải Phòng cần triển khai hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, mở rộng mạng lưới bảo trợ xã hội; chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới một thành phố biển xanh, thông minh và đáng sống.

Tổng Bí thư tin tưởng với truyền thống cách mạng, tinh thần năng động và khát vọng vươn ra biển lớn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng thành phố trở thành trung tâm công nghiệp và cảng biển hiện đại, một cực tăng trưởng quan trọng của miền Bắc và cả nước.