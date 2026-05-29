Bộ giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số của VNPAY đạt giải Sao Khuê 2026

Nhiều chuyên gia đánh giá giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số của VNPAY mang tính thực tiễn cao khi hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhanh chóng thích nghi với môi trường số, đồng thời tối ưu vận hành mà không đòi hỏi chi phí đầu tư hay hệ thống thiết bị phức tạp.

Ngày 28/5, Bộ giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số VNPAY chính thức được vinh danh Top 10 Sao Khuê 2026 sau khi vượt qua hơn 300 đề cử. Đây là giải thưởng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin do VINASA tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ số xuất sắc tại Việt Nam.

Năm nay, Bộ giải pháp của VNPAY tham gia ở lĩnh vực 5A - Công nghệ tài chính (Fintech), thuộc nhóm Kinh tế số và giao dịch số - hạng mục vinh danh các nền tảng, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại và tài chính.

VNPAY nhận giải thưởng Top 10 Sao Khuê 2026 cho lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Ảnh: VNPAY.

Từ góc nhìn của các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giải pháp của VNPAY được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận chuyển đổi số theo hướng đơn giản, dễ ứng dụng và sát với nhu cầu thực tế, đồng thời không làm phát sinh chi phí hay đòi hỏi phải đầu tư thiết bị phức tạp.

Theo ông Phùng Việt Thắng - Thành viên Hội đồng Giám khảo Sao Khuê 2026, chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế cũng như đời sống hàng ngày và ngày càng được hiện thực hóa rõ nét thông qua các doanh nghiệp công nghệ như VNPAY.

Ông Thắng cho rằng điểm nổi bật của giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số của VNPAY nằm ở việc tích hợp nhiều tính năng trên cùng một nền tảng, giúp quá trình vận hành thuận tiện hơn và phù hợp với quy mô của hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ

“Ở góc độ vĩ mô, những giải pháp công nghệ như của VNPAY cho thấy chuyển đổi số đang mang lại các giá trị cụ thể, thiết thực cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ - nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế”, ông Thắng nhận định.

Chuyên gia cũng đánh giá cao năng lực thông qua khả năng kết nối đa đối tác với Cục Thuế và các ngân hàng của VNPAY, đảm bảo tính thống nhất dữ liệu, khả năng đồng bộ tự động, giúp hộ kinh doanh có sự thuận tiện tối đa để bắt nhịp với chuyển đổi số nhanh chóng và dễ dàng nhất.

Bộ giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp đa dạng hình thức thanh toán và cập nhật doanh thu tự động giúp kê khai thuế chính xác.

Không chỉ dừng ở yếu tố công nghệ, nhiều chuyên gia cho rằng việc triển khai các giải pháp chuyển đổi số cần được thực hiện theo hướng gần gũi với thực tế vận hành của hộ kinh doanh. Nhận định về vấn đề này, Nhà báo Phạm Phương Thúy - Trưởng ban Số hóa, Báo Điện tử VnExpress, Thành viên Hội đồng Giám khảo - cho biết phần lớn hộ kinh doanh tại Việt Nam hiện vẫn vận hành theo mô hình thủ công, quản lý doanh thu phân tán nên thường có tâm lý e ngại khi tiếp cận các quy trình số hóa.

Theo bà Phương Thúy, điểm đáng chú ý của các giải pháp như VNPAY là giúp người dùng tiếp cận công nghệ theo cách tự nhiên hơn, không tạo cảm giác phải học hay làm quen với thêm một hệ thống phức tạp. Đây được xem là yếu tố quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số trên diện rộng.

Ở góc độ rộng hơn, bà cho rằng các nền tảng trung gian như VNPAY đang đóng vai trò kết nối trong hệ sinh thái tài chính số. “Thách thức lớn của chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính công không nằm ở công nghệ, mà ở việc các hệ thống còn thiếu tính liên thông. Việc VNPAY phối hợp với các Cục Thuế địa phương và nhiều ngân hàng cho thấy hướng triển khai theo hệ sinh thái, từ đó nâng cao hiệu quả ứng dụng trong thực tế”, bà Thúy chia sẻ.

Được phát triển theo mô hình “all-in-one”, giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số của VNPAY tích hợp toàn bộ quy trình từ thanh toán, quản lý doanh thu đến kê khai thuế trên cùng một nền tảng, giúp hộ kinh doanh dễ dàng thích nghi với chuyển đổi số.

Hệ sinh thái thanh toán gồm PhonePOS, SmartPOS, Cổng thanh toán và VNPAY-QR hỗ trợ ghi nhận giao dịch, cập nhật doanh thu tự động theo thời gian thực, giảm thao tác thủ công và hạn chế sai sót trong vận hành.

Trên nền tảng dữ liệu được đồng bộ, người dùng có thể thuận tiện sử dụng các giải pháp Nộp thuế số gồm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử và chữ ký số mà không cần đầu tư thêm nhiều chi phí hay thiết bị phức tạp, từ đó có thể nhanh chóng hội nhập với môi trường kinh doanh số.