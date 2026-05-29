Hà Nội phối hợp tuyển dụng 20.000 lao động phục vụ Khu đô thị Thể thao Quốc tế

Nhật Dương

29/05/2026, 20:24

Hiện nay, người lao động có nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết về các vị trí tuyển dụng có thể đến trực tiếp hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội, hoặc tham gia các phiên giao dịch việc làm sẽ được tổ chức tại địa phương trong thời gian tới...

Ảnh minh họa: Internet.

Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội là công trình trọng điểm mang tầm chiến lược, có tổng quy mô khoảng 9.171ha, nằm trên địa bàn 11 phường, xã ở phía Nam Thủ đô.

Đây là dự án có quy mô lớn, liên kết đồng bộ với hạ tầng trọng điểm khác như mở rộng quốc lộ 1A, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực phía Nam Thủ đô.

Chủ đầu tư dự án - Tập đoàn Vingroup cũng đã công bố kế hoạch tuyển dụng giai đoạn 1 với hơn 20.000 lao động làm việc tại dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội và các dự án khác của tập đoàn trên địa bàn Hà Nội.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo an sinh xã hội trong quá trình đô thị hóa, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với Tập đoàn triển khai kế hoạch tuyển dụng để đạt hiệu quả cao nhất, qua đó đảm bảo tiến độ dự án. 

Khảo sát từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho thấy, đối với các đại dự án, tốc độ tuyển dụng và chất lượng đào tạo kỹ năng là hai mắt xích không thể tách rời.

Để giải quyết sinh kế cho người dân tại 11 xã thuộc diện thu hồi đất, ngoài các giải pháp kết nối việc làm nhanh thì việc đào tạo lại kỹ năng cho lực lượng lao động nông nghiệp cũng là vấn đề cấp thiết cần được chú trọng.

Đây là bệ đỡ bắt buộc để người lao động bứt phá khỏi tư duy canh tác truyền thống, chủ động thích ứng với công việc mới, đồng thời rèn luyện tác phong công nghiệp và tính kỷ luật đáp ứng yêu cầu khắt khe của các doanh nghiệp hiện đại.

Nhận diện rõ những thách thức trên, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng phương án hỗ trợ toàn diện. 

Sở Nội vụ Hà Nội, Ủy ban nhân dân các cấp cơ sở và doanh nghiệp đã xây dựng một cơ chế giải quyết việc làm. Điểm nhấn trong chính sách này là sự cam kết về an sinh xã hội.

Theo đó, doanh nghiệp không chỉ ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương (tại các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phú, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa), mà còn chú trọng công tác đào tạo lại và nâng cao kỹ năng (chuyển đổi nghề nghiệp).

Người lao động được bồi dưỡng, chuyển đổi từ lao động nông nghiệp thành đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, được đảm bảo thu nhập ổn định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định. Qua đó, xây dựng sinh kế bền vững cho hàng chục nghìn hộ gia đình trên địa bàn.

Trong bối cảnh yêu cầu chuyển giao lực lượng lao động với quy mô lớn, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và hệ thống 9 sàn giao dịch việc làm vệ tinh được giao nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ quá trình chuyển đổi nghề nghiệp của người dân.

Các sàn giao dịch việc làm không chỉ thực hiện chức năng thông tin thị trường lao động, mà còn chủ động đóng vai trò là đơn vị tuyến đầu trong công tác giải quyết các vướng mắc thực tiễn.

Trong đó, Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Thường Tín, với vị trí trọng điểm nằm ngay tại khu vực triển khai dự án, được giao nhiệm vụ tuyên truyền, tư vấn và giới thiệu việc làm. Trực tiếp hướng dẫn công dân trong độ tuổi lao động (18-55 tuổi) hoàn thiện hồ sơ dự tuyển; cung cấp thông tin minh bạch, giúp người dân tháo gỡ những lo ngại về yêu cầu bằng cấp hay kinh nghiệm làm việc ban đầu.

Đồng thời, hỗ trợ định hướng và chuyển đổi nghề nghiệp. Theo đó, đơn vị sẽ tư vấn các lộ trình đào tạo phù hợp với năng lực của từng cá nhân, làm cầu nối trực tiếp giữa nhu cầu tìm việc của người dân với các chương trình đào tạo chuyên môn của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu lao động, thông qua đẩy mạnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề, lưu động; đưa bộ phận tuyển dụng của doanh nghiệp về làm việc trực tiếp tại các nhà văn hóa thôn, xã để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động tham gia phỏng vấn.

Hiện nay, người lao động có nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết về các vị trí tuyển dụng (yêu cầu, hồ sơ dự tuyển, chế độ phúc lợi), hoặc cần tư vấn định hướng chuyển đổi nghề nghiệp, có thể đến trực tiếp tại Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Thường Tín và hệ thống các Sàn giao dịch việc làm vệ tinh trên địa bàn Hà Nội.

Họ cũng có thể tìm hiểu tại Cổng thông tin việc làm Thành phố Hà Nội, hoặc tham gia các phiên giao dịch việc làm định kỳ, lưu động do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp tổ chức tại địa phương trong thời gian tới.

