Thứ Sáu, 29/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Ngân hàng

Quyền Tổng Giám đốc mới của OCB là chuyên gia AI và chuyển đổi số

Minh Tú

29/05/2026, 20:23

Với định hướng tăng tốc chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng AI và dữ liệu trong vận hành, quản trị rủi ro cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng, OCB đã bổ nhiệm chuyên gia AI và chuyển đổi số người nước ngoài làm Quyền Tổng Giám đốc mới từ 01/06/2026…

Ông Chris Shayan - Quyền Tổng giám đốc OCB.
Ông Chris Shayan - Quyền Tổng giám đốc OCB.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Chris Shayan giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/6/2026.

Theo OCB, ngân hàng đã có sự đầu tư mạnh mẽ vào nền tảng dữ liệu, hạ tầng số cùng nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều năm qua nhằm tạo nền móng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Vì vậy, việc lựa chọn một nhà lãnh đạo là chuyên gia hàng đầu về AI, công nghệ được xem là bước đi phù hợp với chiến lược dài hạn của ngân hàng, qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng với bối cảnh hiện nay.

OCB kỳ vọng, dưới sự dẫn dắt của ông Chris Shayan, ngân hàng sẽ tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng AI và dữ liệu trong vận hành, quản trị rủi ro cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng; đồng thời tiếp tục định hình hình ảnh một ngân hàng hiện đại, chuyên nghiệp, đổi mới, thích ứng nhanh với xu thế thị trường. Song song với tốc độ đổi mới, OCB cũng tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển an toàn, bền vững và lấy khách hàng làm trọng tâm.

Chia sẻ trong buổi lễ bổ nhiệm, ông Chris Shayan cho biết: “OCB hiện là ngân hàng rất năng động và hoạt động hiệu quả, với sự chuyển đổi, cập nhật không ngừng, cùng nền tảng vững chắc được xây dựng từ chính niềm tin của hàng triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Trên cương vị mới này, mong muốn lớn nhất của tôi là sẽ cùng đội ngũ OCB từ kinh doanh, vận hành, quản trị rủi ro đến các kỹ sư công nghệ… tiếp tục nỗ lực, sáng tạo để xây dựng ngân hàng ngày càng tốt hơn, trở thành lựa chọn tối ưu nhất cho khách hàng.”

Ông Chris Shayan có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển công nghệ ngân hàng và fintech. Ông được đánh giá là chuyên gia hàng đầu về AI và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ các mảng kinh doanh số, đặc biệt là ngân hàng bán lẻ.

Năm 2026, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt mức 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2025. Tăng vốn điều lệ từ 26.631 tỷ đồng lên 30.625 tỷ đồng; Tổng tài sản tăng 10% so với số thực hiện cuối năm 2025, ước đạt 354.214 tỷ đồng trong năm 2026.

Kết thúc quý I/2026, OCB tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với quy mô tổng tài sản và tín dụng tăng trưởng ổn định, hiệu quả vận hành được cải thiện nhờ đẩy mạnh số hóa và tối ưu quy trình. Các nền tảng ngân hàng số duy trì tốc độ tăng trưởng cao về số lượng khách hàng cũng như tỷ lệ giao dịch trực tuyến, cho thấy hiệu quả từ chiến lược đầu tư công nghệ trong những năm gần đây.

OCB hỗ trợ hộ kinh doanh tại 29 cơ sở Thuế TP. HCM đáp ứng chính sách mới

14:21, 12/03/2026

OCB hỗ trợ hộ kinh doanh tại 29 cơ sở Thuế TP. HCM đáp ứng chính sách mới

OCB tiên phong ứng dụng giải pháp dữ liệu số “Oracle ExaC@C Database 23ai” đầu tiên ở Việt Nam

15:50, 10/01/2025

OCB tiên phong ứng dụng giải pháp dữ liệu số “Oracle ExaC@C Database 23ai” đầu tiên ở Việt Nam

OCB đầu tư hệ thống quản lý gian lận trong ngân hàng số đa kênh

07:53, 17/05/2023

OCB đầu tư hệ thống quản lý gian lận trong ngân hàng số đa kênh

Đọc thêm

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng sau thông tin

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng sau thông tin "đổi vàng lấy nhà"

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa lên tiếng liên quan đến chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản được đăng tải trên website và trong các báo cáo của Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM)....

Chênh lệch giá mua - bán USD tại các ngân hàng dao động từ hơn 200 đồng đến 1.025 đồng/USD

Chênh lệch giá mua - bán USD tại các ngân hàng dao động từ hơn 200 đồng đến 1.025 đồng/USD

Khảo sát ngày 29/5 cho thấy phần lớn ngân hàng niêm yết chênh lệch giá mua - bán USD trong khoảng 146 - 250 đồng/USD. Tuy nhiên, một số ngân hàng áp dụng mức chênh lệch cao hơn đáng kể, trong đó có trường hợp vượt 1.000 đồng/USD đối với giao dịch tiền mặt.

Nợ xấu, nợ cần chú ý và khoản phải thu cùng “phình” lên ở nhiều ngân hàng

Nợ xấu, nợ cần chú ý và khoản phải thu cùng “phình” lên ở nhiều ngân hàng

Diễn biến chất lượng tài sản trong quý I/2026 đang trở thành biến số được thị trường theo dõi đối với triển vọng lợi nhuận ngân hàng, khi nợ xấu, nợ nhóm 2 và lãi, phí phải thu tăng tại nhiều ngân hàng trong bối cảnh tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm. Đáng chú ý, một số trường hợp như TPBank, Bac A Bank, VietBank hay PGBank đồng thời ghi nhận nhiều chỉ tiêu biến động cùng chiều, trong khi Sacombank, Saigonbank tiếp tục nằm trong nhóm có tỷ lệ nợ xấu hoặc nợ cần chú ý ở mức cao của hệ thống…

Khoảng cách hiệu quả vận hành giữa các ngân hàng ngày càng nới rộng

Khoảng cách hiệu quả vận hành giữa các ngân hàng ngày càng nới rộng

Phân tích báo cáo tài chính quý I/2026 của 27 ngân hàng niêm yết cho thấy CIR trung bình ngành cải thiện 2,26 điểm phần trăm so với năm 2025, phản ánh hiệu quả vận hành toàn ngành tích cực hơn. Tuy nhiên, một số ngân hàng gồm TPBank, VietBank, Nam A Bank và VietABank lại ghi nhận CIR quý tăng đáng kể so với năm trước...

Top 5 ngân hàng có chất lượng tăng trưởng tốt nhất quý I/2026

Top 5 ngân hàng có chất lượng tăng trưởng tốt nhất quý I/2026

Điểm chung của nhóm dẫn đầu không nằm ở tốc độ tăng trưởng vượt trội, mà ở khả năng duy trì sự cân bằng giữa mở rộng quy mô, hiệu quả sinh lời và kiểm soát rủi ro trong bối cảnh chất lượng tài sản toàn ngành bắt đầu chịu áp lực lớn hơn...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được Vinamilk kể lại tại triển lãm chuyên ngành sữa 2026

Doanh nghiệp

2

Vì sao nhân sự bất động sản, ngân hàng lâu năm chuyển sang tư vấn bảo hiểm?

Tài chính

3

Hà Nội phối hợp tuyển dụng 20.000 lao động phục vụ Khu đô thị Thể thao Quốc tế

Dân sinh

4

Quyền Tổng Giám đốc mới của OCB là chuyên gia AI và chuyển đổi số

Ngân hàng

5

Đồng rúp mạnh gây áp lực lên kinh tế Nga

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy