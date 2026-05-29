Trang chủ Doanh nghiệp

Hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được Vinamilk kể lại tại triển lãm chuyên ngành sữa 2026

Thu Hà

29/05/2026, 21:05

Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa - kem - trà sữa và thức uống hiện đại năm 2026 thu hút đông đảo khách tham quan, khi biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa giác quan, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp “chạm” vào câu chuyện thương hiệu.

Gian hàng Vinamilk thu hút đông đảo khách tham quan ngay ngày khai mạc. (Ảnh: Duy Cường).

Với không gian nổi bật, gian hàng Vinamilk ghi nhận đông đảo khách tham quan ngay từ những ngày đầu khai mạc triển lãm. Đa phần khách tham quan là các gia đình hoặc nhóm bạn trẻ dừng lại tìm hiểu và trải nghiệm.

HÀNH TRÌNH 50 NĂM ĐƯỢC KỂ LẠI ĐẦY SÁNG TẠO

Mang chủ đề “50 năm – phụng sự khát vọng Việt”, gian hàng Vinamilk được thiết kế như một hành trình trải nghiệm đa giác quan, với hình tượng “trái tim phụng sự” là điểm nhấn trung tâm. Tại đây, khách tham quan có thể chạm tay vào màn hình tương tác để tìm hiểu câu chuyện 50 năm của thương hiệu theo cách trực quan.

Từ trái tim ấy, các không gian được kết nối như những “nhịp đập” lan tỏa, dẫn dắt khách tham quan khám phá từng chặng đường Vinamilk đồng hành cùng dinh dưỡng, sức khỏe cộng đồng và khát vọng nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới.

Trong đó, khu trưng bày sản phẩm giới thiệu “nhịp đập dinh dưỡng” với các ngành hàng chủ lực như: sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100%, sữa dinh dưỡng Vinamilk và Vinamilk ADM, kem Gelato Vinamilk cao cấp, sữa chua uống tiệt trùng Probi, sữa chua ăn Vinamilk, Susu cream sữa tươi, sữa thực vật Vinamilk, trà kombucha HAYĐẤY… Thương hiệu cao cấp Vinamilk Green Farm cũng góp mặt với đầy đủ các dòng sản phẩm được ưa chuộng như Sữa tươi tiệt trùng có hậu vị cỏ hoa, được khóa tươi nhờ công nghệ kép hút chân không đột phá; Sữa tươi đạm quý A2 đầu tiên tại Việt Nam hay các dòng sữa chua thượng hạng…

Bức tường mà anh Giang nhắc đến là khu vực tôn vinh thành tựu góp phần tái hiện “nhịp đập khát vọng” của Vinamilk thông qua các dấu ấn và giải thưởng toàn cầu như Clean Label Project (Hoa Kỳ), Superior Taste Award và Monde Selection (Bỉ), cùng các giải thưởng Đổi mới ngành sữa thế giới và Tiêu chuẩn chất lượng châu Âu.

Bên cạnh đó, các hoạt động tương tác như check-in đổi quà, máy gắp hộp mù… và phát mẫu thử được triển khai xuyên suốt. Khách tham quan có thể nếm thử và cảm nhận sản phẩm tại chỗ, qua đó tăng tính kết nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng.

Có mặt tại sự kiện, ông Phạm Tuyên – Giám đốc chi nhánh Vinamilk Hà Nội – cho biết, với những ngành gắn chặt với sức khỏe và chất lượng sống như ngành sữa, đổi mới không chỉ dừng lại ở công nghệ, mà còn là cách doanh nghiệp kết nối với người tiêu dùng.

“Thông qua những trải nghiệm tại triển lãm lần này, Vinamilk mong muốn mang hành trình gần 50 năm phụng sự đến gần hơn với công chúng – một cách trực quan, sống động và giàu cảm xúc”, ông nói.

Ông Phạm Tuyên – Giám đốc chi nhánh Vinamilk Hà Nội – phát biểu tại Lễ khai mạc chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa – kem- trà sữa và thức uống hiện đại 2026. (Ảnh: Duy Cường).

GÓP TIẾNG NÓI CHUYÊN MÔN, THÚC ĐẨY TƯƠNG LAI NGÀNH SỮA

Diễn ra từ ngày 28 đến 31/5/2026 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị (Hà Nội), chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa – kem- trà sữa và thức uống hiện đại có quy mô 4.000 m2 bao gồm 250 gian hàng đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Australia, Bỉ, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Hoa Kỳ… Đây không chỉ là nơi hội tụ những sản phẩm, công nghệ và xu hướng mới nhất trong ngành, mà còn là một nền tảng kết nối toàn diện giữa doanh nghiệp, chuyên gia và người tiêu dùng – thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa – kem – trà sữa – thức uống hiện đại 2026 còn là nền tảng kết nối toàn diện giữa doanh nghiệp, chuyên gia và người tiêu dùng. (Ảnh: Duy Cường).

Đồng hành xuyên suốt cùng chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa lớn nhất Việt Nam trong gần một thập kỷ, Vinamilk tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp đầu ngành, đồng thời đóng góp tích cực vào các nội dung chuyên môn và đối thoại về tương lai phát triển bền vững của ngành sữa. Qua chuỗi hội thảo chuyên ngành được tổ chức trong khuôn khổ hội thảo, doanh nghiệp chia sẻ về ứng dụng công nghệ cao trong chế biến và đóng gói sữa, các giải pháp chuyển đổi xanh trong chăn nuôi bò sữa, cũng như cách xây dựng và đổi mới thương hiệu gắn với phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Vinamilk cũng mang đến những góc nhìn về thị trường thông qua phần trình bày về xu hướng tiêu dùng mới trong ngành hàng kem và đồ uống – lĩnh vực đang ghi nhận nhiều thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của người mua.

Bà Nguyễn Thị Nga – Trưởng bộ phận Quản lý nguồn sữa tươi nguyên liệu Vinamilk chia sẻ về chuyển đổi xanh trong chăn nuôi bò sữa. (Ảnh: Duy Cường).

Thông qua các nội dung này, Vinamilk không chỉ giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn từ hoạt động sản xuất – kinh doanh, mà còn góp phần bổ sung những góc nhìn đa chiều cho các thảo luận chuyên sâu, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của ngành sữa Việt Nam.

Thành lập năm 1976, Vinamilk đang sở hữu hệ thống sản xuất đạt chuẩn quốc tế với 15 trang trại bò sữa và 16 nhà máy trong - ngoài nước, cung ứng danh mục sản phẩm đa dạng phục vụ nhiều nhóm đối tượng. Đứng thứ 36 ngành sữa thế giới về doanh thu, doanh nghiệp có sản phẩm hiện diện tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2025, lần đầu tiên, Brand Finance (tổ chức định giá hàng đầu thế giới từ Anh) xếp hạng Vinamilk vào nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất toàn cầu.

VnEconomy