Bổ sung chỉ tiêu tiếp cận dịch vụ số để tăng tính bền vững trong giảm nghèo

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 10/12/2025
Hà Lê
09/12/2025, 18:18
Các ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng việc bổ sung chỉ tiêu tiếp cận dịch vụ số, hoàn thiện cơ chế phân bổ vốn và đẩy mạnh cải cách thủ tục là yêu cầu cấp thiết để Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn tới thực sự tạo chuyển biến về giảm nghèo bền vững.
Đại biểu Đỗ Văn Yên (TP. Hồ Chí Minh) nhấn mạnh đây là chủ trương lớn, mang ý nghĩa chiến lược và thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng, Nhà nước trong ưu tiên thu hẹp khoảng cách phát triển, tạo cơ hội phát triển đồng đều cho người dân. Tuy nhiên, để Nghị quyết khi ban hành thực sự đi vào cuộc sống, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung một số chỉ tiêu và cơ chế trọng tâm.
Một trong những đề xuất đáng chú ý là việc đưa vào chỉ tiêu “tỷ lệ người dân tiếp cận dịch vụ số và hạ tầng số tại nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Theo đại biểu Đỗ Văn Yên, chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu, không chỉ góp phần phát triển hạ tầng hiện đại mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh, mở rộng thị trường, thúc đẩy sinh kế mới.
Bổ sung chỉ tiêu tiếp cận số sẽ giúp bảo đảm mục tiêu phát triển không dừng lại ở hạ tầng vật chất mà hướng tới nâng cao năng lực của người dân, tăng tính bền vững của giảm nghèo và cải thiện thu nhập lâu dài.
Đối với nội dung về kinh phí thực hiện, đại biểu đề nghị cân nhắc cơ chế “bảo toàn vốn đầu tư phát triển cho hạ tầng thiết yếu” với các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, ngân sách khó khăn.
Nếu không có cơ chế bảo toàn, nguồn vốn dễ bị điều chỉnh sang các nhiệm vụ cấp bách khác, khiến việc đầu tư hạ tầng thiết yếu bị gián đoạn, kéo dài thời gian hoàn thành mục tiêu nông thôn mới và giảm hiệu quả đầu tư công.
Về nguyên tắc phân bổ vốn, đại biểu đánh giá cao sự ưu tiên dành cho vùng đặc biệt khó khăn, nhưng nhấn mạnh cần bổ sung tiêu chí “mức độ hoàn thành mục tiêu và hiệu quả giải ngân giai đoạn trước” để khắc phục tình trạng giải ngân chậm, đầu tư dàn trải. Tiêu chí này, theo đại biểu, sẽ tạo động lực cho địa phương nâng cao trách nhiệm, điều hành linh hoạt và sử dụng hiệu quả nguồn lực được giao.
Ở khía cạnh tổ chức thực hiện, đại biểu nhất trí với việc thành lập Ban chỉ đạo chung nhằm tránh trùng lặp, nâng cao năng lực điều phối. Đồng thời, kiến nghị có cơ chế cắt giảm thủ tục hành chính đối với các dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản với sự giám sát của cộng đồng nhằm rút ngắn thời gian, giảm chi phí và tăng hiệu quả triển khai.
Đối với nhiệm vụ giao Chính phủ, đại biểu đồng tình với yêu cầu rà soát, sửa đổi, ban hành các cơ chế đặc thù để tạo thuận lợi khi triển khai chương trình. Một điểm nhấn quan trọng được đại biểu đề xuất là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung trên phạm vi toàn quốc, tích hợp dữ liệu của cả ba chương trình: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo đa chiều và phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đại biểu, một hệ thống dữ liệu thống nhất sẽ tăng tính minh bạch, hỗ trợ công tác theo dõi – đánh giá và là cơ sở quan trọng cho hoạch định chính sách thích ứng với biến động thực tiễn.
Đại biểu Đỗ Văn Yên cho rằng Chương trình mục tiêu quốc gia lần này có phạm vi rộng, thời gian thực hiện dài và gắn với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Do đó, những yêu cầu về tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả càng phải được đặt lên hàng đầu. Đại biểu đã bày tỏ kỳ vọng Nghị quyết sau khi ban hành sẽ thực sự tạo chuyển biến rõ rệt, nâng cao thu nhập, chất lượng sống và mở ra cơ hội phát triển mới cho người dân nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển đất nước giai đoạn tới.
09:57, 04/12/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương thần tốc hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão lũ, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, triển khai quyết liệt từng ngày để sớm ổn định đời sống Nhân dân và khắc phục hậu quả thiên tai.
Doãn Tiến Kiên đã tạo vỏ bọc là cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tiền...
Bản báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về việc làm trong thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu (GSC) tại Việt Nam được phát hành cuối năm 2025, đã nêu ra một nghịch lý của nền kinh tế: Việt Nam là một trong những quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ thương mại toàn cầu, nhưng cũng nằm trong nhóm dễ tổn thương nhất trước mọi biến động của thị trường quốc tế...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị quản lý khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện quy trình vận hành các hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt và các hồ chứa thủy lợi liên tỉnh, trong đó ưu tiên tối đa việc dành dung tích hữu ích để cắt lũ và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vùng hạ du...
Các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã quyên góp với số tiền hơn 500 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua....
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: