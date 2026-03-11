Thứ Tư, 11/03/2026

Trang chủ Du lịch

[Phóng sự ảnh] Kè biển Hải Tiến (Thanh Hóa) vẫn đổ nát, hoang tàn trước mùa du lịch 2026

Thiên Anh

11/03/2026, 11:05

Chỉ còn vài tuần nữa là bước vào mùa du lịch hè 2026, nhưng trái với không khí nhộn nhịp thường thấy, tuyến kè và đường ven biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, Thanh Hóa) vẫn đang chìm trong cảnh đổ nát, hoang tàn sau các cơn bão năm 2025...

Mục tiêu trước mắt là đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Hàng loạt khối bê tông vỡ vụn nằm ngổn ngang dưới chân kè, những hố sâu hoắm do sóng biển tác động lộ ra giữa lòng đường, tất cả như một vết thương lớn trên cơ thể một khu du lịch nổi tiếng.

HỆ LỤY TỪ NHỮNG CƠN BÃO DỮ

Khu du lịch biển Hải Tiến vốn được mệnh danh là "viên ngọc xanh" của xứ Thanh. Tuyến kè biển được đầu tư hơn 100 tỷ đồng từ năm 2018 không chỉ có nhiệm vụ chắn sóng, chống xói lở mà còn là "xương sống" cho tuyến đường giao thông ven biển, tạo nên diện mạo hiện đại, thơ mộng cho cả khu du lịch.

Thế nhưng, sự tàn phá khốc liệt của các cơn bão Kajiki (số 5), Ragasa (số 9) và Bualoi (số 10) trong năm 2025 đã khiến công trình này hư hỏng nghiêm trọng. Tại xã Hoằng Tiến, hơn 2km bờ kè bị sạt lở, nhiều đoạn sâu từ 2 - 3m. Trong khi đó, gần 1km bờ kè tại xã Hoằng Thanh cũng bị sóng biển "xé toạc". Không chỉ kè, nhiều cột đèn chiếu sáng, cây xanh, công trình cảnh quan ven biển cũng bị gãy đổ, xiêu vẹo.

Đáng lo ngại nhất là tình trạng sóng biển tràn ngầm qua các mái kè bị hạ thấp, rút cát nền dưới lòng đường, gây sụt lún nhiều vị trí, đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và các khu nghỉ dưỡng lân cận.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng ban bố tình huống khẩn cấp về sạt lở và chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dù mùa du lịch mới đang cận kề, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở sự... chờ đợi.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo các xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh không giấu nổi sự lo lắng. Các địa phương đã khẩn trương báo cáo, đề xuất phương án và dự toán kinh phí sửa chữa lên cấp trên. Thế nhưng, do nguồn vốn lớn, quy trình phê duyệt cần nhiều thời gian, nên đến nay vẫn chưa thể triển khai thi công.

Nỗi lo lớn nhất hiện tại là nguy cơ "lỡ hẹn" với mùa khai trương du lịch biển năm 2026, khi du khách đổ về nhưng cơ sở hạ tầng vẫn ngổn ngang.

KHẨN TRƯƠNG TÌM GIẢI PHÁP

Trước tình hình cấp bách, cuối tháng 2 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã trực tiếp đi khảo sát hiện trường. Lãnh đạo tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương khẩn trương nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để sớm xử lý dứt điểm các vị trí sạt lở.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, đoạn kè bị hư hỏng đã được đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư. Tỉnh đang chỉ đạo lập đề xuất chủ trương đầu tư và sẽ triển khai thi công trong thời gian sớm nhất.

Trong lúc chờ đợi nguồn kinh phí chính thức, giải pháp tình thế được ngành du lịch và chính quyền địa phương tính đến là tập trung dọn dẹp vệ sinh, gia cố tạm thời và cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại những khu vực sạt lở nặng.

Mục tiêu trước mắt là đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, cố gắng tạo hình ảnh chỉn chu nhất có thể cho một mùa du lịch biển đang đến rất gần. Thế nhưng, ai cũng hiểu rằng, chỉ có một tuyến kè kiên cố mới có thể "giữ chân" du khách và mang lại sự an tâm lâu dài cho sự phát triển bền vững của du lịch Hải Tiến.

Chỉ đạo nóng về sự cố kè biển Hải Tiến, yêu cầu báo cáo trước 3/3/2026

21:50, 13/02/2026

Chỉ đạo nóng về sự cố kè biển Hải Tiến, yêu cầu báo cáo trước 3/3/2026

Kè biển Hải Tiến sạt lở nghiêm trọng, du lịch địa phương đứng trước "sóng gió"

22:34, 03/02/2026

Kè biển Hải Tiến sạt lở nghiêm trọng, du lịch địa phương đứng trước

Thanh Hóa: Khu du lịch Hải Tiến cầu cứu trước tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng

11:25, 24/10/2025

Thanh Hóa: Khu du lịch Hải Tiến cầu cứu trước tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng

công trình hạ tầng du lịch du lịch biển Thanh Hóa mùa du lịch 2026 sạt lở bờ kè Hải Tiến tuyến kè biển

Việt Nam tận dụng cơ hội khi du lịch y tế bùng nổ tại châu Á

Việt Nam tận dụng cơ hội khi du lịch y tế bùng nổ tại châu Á

Theo Business Insider, để tiết kiệm chi phí khám chữa bệnh và tránh những rắc rối về bảo hiểm, người dân Mỹ đang tích hợp khám sức khỏe vào lịch trình du lịch. Trên các mạng xã hội, hashtag #medicaltourism (du lịch y tế) thu hút hàng trăm ngàn lượt xem…

Doanh nghiệp lữ hành lo lắng giá tour sẽ ảnh hưởng bởi chiến sự

Doanh nghiệp lữ hành lo lắng giá tour sẽ ảnh hưởng bởi chiến sự

Khi giá dầu thô leo thang, tác động thường không chỉ dừng ở thị trường hàng hóa, mà có thể lan nhanh sang toàn bộ chuỗi dịch vụ, từ du lịch, vận chuyển, lưu trú, ẩm thực đến chi tiêu tại điểm đến…

Gần 100 gian hàng trải nghiệm số tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026

Gần 100 gian hàng trải nghiệm số tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026

Từ ngày 13 đến 15/3, Sở Du lịch thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Hà Nội - Du lịch xanh, trải nghiệm số” tại Công viên Thống Nhất. Đây là sự kiện thường niên nhằm quảng bá hình ảnh Thủ đô như một điểm đến hấp dẫn, đa trải nghiệm...

Xung đột Trung Đông ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường du lịch Đông Nam Á

Xung đột Trung Đông ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường du lịch Đông Nam Á

Năm 2026, địa chính trị toàn cầu biến động mạnh, gây gián đoạn nghiêm trọng cho ngành du lịch toàn cầu. Trong đó, việc đóng cửa nhiều hành lang hàng không trọng yếu tại Trung Đông ảnh hưởng trực tiếp đến các thị trường du lịch chủ lực ở Đông Nam Á…

Cuộc thi “Check-in Huế xanh” lan tỏa du lịch có trách nhiệm

Cuộc thi “Check-in Huế xanh” lan tỏa du lịch có trách nhiệm

Cuộc thi “Check-in Huế xanh” với thông điệp khuyến khích du khách và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa trong các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Huế...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy